2022/08/24 | 14:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ri0dawOL08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحشد الشعبي: مستعدون للدفاع عن مؤسسات الدولة بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحشد الشعبي: مستعدون للدفاع عن مؤسسات الدولة بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).