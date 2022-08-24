انتهاء مسيرة أحمد سرتيب مع الزوراء

2022/08/24 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أحمد سرتيب ، لاعب الزوراء والمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، أن مهمته مع فريقه قد انتهت بشكل رسمي.وقال سرتيب: قضيت مع الزوراء أوقاتاً جميلة جداً، وجمهوره الكبير ساعدني وساندني، إلا أن مهمتي مع الفريق انتهت بشكل رسمي، وأصبحت خارج أسواره.وذكرت مصادر من داخل نادي الميناء الرياضي، أن مدرب فريق النادي الكروي باسم قاسم، قام بمطالبة الإدارة بفتح قنوات الاتصال مع اللاعب أحمد سرتيب، لغرض ضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.وتابعت المصادر، أن الميناء سيسعى إلى تلبية كل طلبات المدرب باسم قاسم من أجل أعداد الفريق بشكل جيد لمنافسات الموسم الكروي الجديد.الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد سرتيب من المواهب الشابة التي برزت في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث تألق مع فريق النفط، وكذلك كان عنصراً فاعلاً مع المنتخب الأولمبي العراقي قبل أن تحدث له مشكلة إدارية أدت إلى أبعاده، ثم تألق مع فريق الزوراء في الموسم الماضي.

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