خلية الإعلام الأمني : الإطاحة بـ 3 مزورين في 3 محافظات

2022/08/24 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت: “وفي ذات السياق تمكنت المفارز في كل من محافظتي نينوى والقادسية من إلقاء القبض بالجرم المشهود على متهمين إثنين بحوزتهما مبالغ مالية من العملات العراقية والأجنبية جميعها مزيفة”.

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