رفع حالة الإنذار وعودة القطعات الأمنية الى الحالة الاعتيادية (وثيقة)

2022/08/24 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم ىالاربعاء، رفع حالة الإنذار وعودة القطعات الأمنية الى الحالة الاعتيادية.

وجاء في وثيقة للقيادة حصلت عليها (بغداد اليوم)، رفع حالة الإنذار (ج) وعودة القطعات الأمنية الى الحالة الاعتيادية.

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