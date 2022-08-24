أزيز الرصاص فوق الرؤوس جراء ’دكة’ عشائرية في كربلاء (فيديو)

2022/08/24 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءتنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، مقطعاً فيديوياً يوثق اطلاقات رصاص عشوائية جراء "دكة عشائرية" في محافظة كربلاء.وتشهد كربلاء بين الفترة والاخرى نزاعات عشائرية عديدة والتي تسبب انفلاتاً امنيا في المحافظة.

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