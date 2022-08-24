نيجيرفان بارزاني لمسؤول امريكي: معالجة الوضع في العراق يتم فقط عبر الحوار والتفاهم

2022/08/24 | 14:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، القنصل العام الأمريكي الجديد في الإقليم إرفين هيكس جونيور .

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اليوم، أنه خلال اللقاء وبعد ترحيب الرئيس نيجيرفان بارزاني، هنأ القنصل بمناسبة مباشرته مهام عمله وتمنى له النجاح، وان اقليم كوردستان يقدم له الدعم الكامل في هذا المجال.

من جانبه أعرب القنصل الأمريكي الجديد عن سعادته بعمله في اقليم كوردستان، واكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع اقليم كوردستان، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا آخر التطورات في العراق والعملية السياسية، وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن معالجة الوضع في العراق يتم فقط بالحوار والتفاهم على أساس الدستور، فضلا عن مناقشة الوضع الداخلي لإقليم كوردستان وأهمية وحدة الصف بين الأطراف السياسي في الإقليم.

وبشأن العلاقات جدد رئيس الإقليم تأكيده على أن هناك فرصة للتعاون الأمريكي مع العراق وكوردستان خاصة في مجال الاستثمار والقطاع الخاص.

وكان الحرب ضد الإرهاب، ومخاطر داعش، واهمية التحرك نحو الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، والحريات في إقليم كوردستان، والوضع المنطقة عامة إضافة إلى قضايا أخرى التي تحظى بالاهتمام المشترك محورا آخر من اللقاء، بحسب البيان.

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