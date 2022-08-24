2022/08/24 | 14:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن مساعٍ جديدة من أجل إقناع التيار الصدري بالمشاركة في اجتماع القوى السياسية المؤمل عقده غداً الخميس في القصر الحكومي، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقالت المصادر، إن “هناك مساع من أطراف عديدة وعلى رأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري من أجل إقناع التيار الصدري بالمشاركة في اجتماع القوى السياسية المؤمل عقده يوم غد الخميس في القصر الحكومي، برعاية الكاظمي”.وبينت المصادر ان “عدم مشاركة التيار الصدري في اجتماع القوى السياسية، ربما يدفع الكاظمي الى تأجيل اجتماع يوم غد الخميس، ولهذا فأن مساعي إقناع الصدريين مستمرة، وسط رفض شديد من زعيم التيار مقتدى الصدر، من مشاركته او ارسال من يمثله بالاجتماع المرتقب، المهدد بالتأجيل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولات جديدة لإقناع الصدريين بالمشاركة في اجتماع سياسي جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولات جديدة لإقناع الصدريين بالمشاركة في اجتماع سياسي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).