المهندسة العراقية ديانا السندي تشارك

2022/08/24 | 14:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت ديانا السندي -أول مهندسة عراقية تعمل في مجال تطوير الصواريخ، لاستكشاف الفضاء وتصنيع محركات الأقمار الاصطناعية في وكالة "ناسا" الأميركية- متابعيها خبر مشاركتها في إطلاق صاروخ إلى القمر.

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