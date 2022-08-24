وزير الصدر يحذر: التيار الصدري سيخطو خطوة مفاجئة أخرى

2022/08/24 | 14:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن التيار الصدري سيخطو “خطوة مفاجئة أخرى”.وكتب صالح العراقي في تغريدة بموقع تويتر، اليوم الاربعاء (24 آب 2022) ان “القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لإعتصام آخر، … Readmore

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