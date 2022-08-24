تركيا تستقبل عباس بحفاوة بعدما أعادت تفعيل علاقاتها مع إسرائيل

2022/08/24 | 14:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت أنقرة الثلاثاء أن إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل لا تعني أن تركيا ستغيّر سياستها في الشرق الأوسط، في حين لقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد، استقبالا حارا.والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفلسطيني … Readmore

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