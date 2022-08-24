2022/08/24 | 14:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت الأزمة السياسية في العراق في الأشهر الماضية بمراحل متعددة، وشهدت خلافات بين الأطراف السياسية، نتعرف عليها في هذا العرض.

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