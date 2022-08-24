المخاطر التي تهدد العراق

2022/08/24 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

المخاطر التي تتعرض لها الدول خارجية

وداخلية وهي مختلفة من دولة إلى دولة

حسب الموقع الجغرافي وطبيعة المحيط

الإقليمي والوعي المجتمعي ونظام الحكم

وعوامل آخرى فيها ماهو واضح للجميع

وفيها

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