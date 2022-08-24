2022/08/24 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

لو نشرت اي شي في مواقع التواصل

الاجتماعي ولو كان خبرا كاذباً أو محتوى

ليس له أي صحة ستشاهد من يتفاعلون مع

منشورك، وهنالك من يصدقه ويستند عليه

ويعتبرة حقيقة مطلقة ومن المسلمات

ودلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السطحية في كل شي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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