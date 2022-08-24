الاستقالة الملاذ الامن للفاسدين

2022/08/24 | 14:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

أصبحت ظاهرة الاستقالة للهروب من

المساءلة القانونية والتنصل من

المسؤولية شائعة جدا بعد عام 2003،

فالعديد من الوزراء استقالوا بعد توجيه

التهم إليهم لكن لم نشهد محاسبتهم

وخصوصا ان

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