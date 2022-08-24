2022/08/24 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الصادرات السلعيَة في السعودية خلال الربع الثاني لهذا العام بنسبة 85.1% عن الربع الثاني من العام الماضي، لتصل قيمتها لـ 429.8 مليار ريال مرتفعة عن 232.2 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. السعودية تحقق 85.1% ارتفاعا بصادراتها السلعية بالربع الثاني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. السعودية تحقق 85.1% ارتفاعا بصادراتها السلعية بالربع الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).