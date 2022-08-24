وزير الزراعة: وصول إنتاج العراق من بيض المائدة إلى 7 مليارات بيضة

2022/08/24 | 14:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير الزراعة، محمد الخفاجي، ورشة عمل لمناقشة آلية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في العراق (2022 - 2030)، بحضور الفريق التنفيذي للاستراتيجية والمؤلف من الجهات العليا ووزارات الدولة والقطاع الخاص.وأكد الخفاجي، بحسب بيان …

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