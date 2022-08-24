العراق.. محافظ البنك المركزي ووزير البيئة يبحثان جهود التوجه للاقتصاد الأخضر

2022/08/24 | 14:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، وزير البيئة، جاسم الفلاحي.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، بحث أوجه التعاون الثنائي بين البنك المركزي ووزارة البيئة، والجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة البنك …

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