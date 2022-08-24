رسميًا.. السليمانية تحتضن منافسات بطولة آسيا للملاكمة

2022/08/24 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اكد رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف ان الاتحاد الاسيوي وافق رسميا على استضافة محافظة السليمانية لمنافسات البطولة القارية باللعبة لفئة الاشبال بمشاركة ما يقارب عشرين منتخبا اسيويا.

وقال تكليف الذي يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الاسيوي للعبة في بيان ان "جميع العرب في المكتب التنفيذي كان موقفهم مشرفا ومنحوا اصواتهم في سبيل ان تقام منافسات البطولة القارية في محافظة السليمانية".

وأشار إلى إن "الكويتي عدنان بن علي والسعودية الدكتورة رشا الخميس والاردنية الدكتورة ختام موسى فضلا عن المدير التنفيذي للاتحاد الاسيوي علي سلامة من الاردن قدموا المساعدة اللازمة والدعم الكامل من اجل ان تحظى محافظة السليمانية بشرف استضافة منافسات بطولة اسيا للأشبال باللعبة خلال الاشهر القليلة المقبلة وهو ما احقق في نهاية الامر".

وستقام البطولة ما بين السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني ولغاية الرابع من شهر كانون الاول المقبلين.

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