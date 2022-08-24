نيجيرفان بارزاني: السلم المجتمعي في العراق أمام خطر جديّ

2022/08/24 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مع إيرفن هيكس جونيور القنصل الأمريكي الجديد في الإقليم، اخر المستجدات السياسية في العراق.

وأشار المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بحث الجانبان آخر المستجدات في العراق والمشاكل التي تعترض سبيل العملية السياسية، وفي هذا المجال جدد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الحل للوضع العراقي يأتي فقط من خلال الحوار والتفاهم على أساس الدستور، كما تحدث فخامته عن الأوضاع الداخلية لإقليم كردستان وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كردستان".

وتابع أنه "وبخصوص العلاقات، شدد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على وجود فرص للتعاون بين أمريكا والعراق وإقليم كردستان وخاصة في مجالات الاستثمار والقطاع الخاص".

وأضاف البيان، أن "الحرب على الإرهاب وتهديدات داعش، أهمية تنمية الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير في إقليم كردستان، أوضاع المنطقة بصور عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للاجتماع".

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