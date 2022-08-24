اندلاع حريق ’هائل’ داخل آكوا بارك في اربيل (فيديو)

2022/08/24 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أفاد مراسلنا، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق كبير داخل "آكوا بارك" في اربيل .

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "حريقاً اندلع في منتزه (اكوا بارك) وسط أربيل بسبب خلل في مولد للكهرباء داخل مقهى في المنتزه".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق"، مبيناً أنه "لم ينتج عنه أي أضرار بشرية".

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