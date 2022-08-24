تحطم مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية في أمريكا بعد رحلة قياسية

2022/08/24 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد الجيش ووسائل الإعلام الأمريكية الثلاثاء أن طائرة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية تحطمت بعد رحلة استغرقت 64 يوماً فوق الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق لطائرة بدون طيار.

قالت قيادة الجيش الأمريكي المكلفة تطوير المعدات العسكرية في بيان إن الطائرة بدون طيار زفير-8 Zephyr-8 التي صممتها شركة تصنيع الطائرات الأوروبية ايرباص “شهدت أحداثًا أدت إلى نهاية غير متوقعة” فوق موقع اختبار Yuma Proving Ground في صحراء أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة).

لا يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل لكن الموقع المتخصص سيمبل فلاينغ الذي يتتبع بيانات الرحلة، اكد أن الطائرة بدون طيار حلقت في مسارات على شكل “S” فوق جنوب غرب الولايات المتحدة على ارتفاع 15 كلم قبل أن تسقط فجأة بسرعة عالية ثم تتوقف تماماً.

ولم يقدم الجيش أي تفسير لكنه ذكر عدم وقوع إصابات.

وقال مايكل مونتيليوني مدير برنامج الجيش الذي يشرف على الرحلة في بيان “يعمل فريقنا لجمع وتحليل البيانات الناجمة عن النهاية المفاجئة للرحلة”.

وزن المسيرة 75 كلغ فقط وقد ضاعفت طائرة زفير الرقم القياسي السابق لأطول رحلة لطائرة من دون طيار.

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