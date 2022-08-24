بأكبر حزمة مساعدات.. بايدن يهنئ أوكرانيا بعيد الاستقلال

2022/08/24 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الأوكراني، معلنا عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف بنحو ثلاثة مليارات دولار.

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