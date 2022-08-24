2022/08/24 | 15:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افاد تقرير تنشر المسلة بتصرف عن رويترز، انه إذا ضم الصدر حلفاء طهران إلى...

ظهرت المقالة رويترز: اذا تحالف الصدر مع طهران فسيكون القائد الشيعي الأوحد بالعراق أولاً على المسلة.

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