2022/08/24 | 15:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افاد مصدر، الأربعاء، 24 آب، 2022، بانعقاد اجتماع يضم الرئاسات الثلاث بحضور ممثلة الأمم...

ظهرت المقالة الرئاسات الثلاث تجتمع بحضور بلاسخارت في قصر السلام أولاً على المسلة.

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