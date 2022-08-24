اتحاد الطاولة يتعاقد مع ثلاثة مدرّبين إيرانيين للإشراف على المنتخبات الوطنية

2022/08/24 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقّع الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة اليوم الأربعاء بمقر اللجنة الاولمبية ببغداد عقوداً مع ثلاثة مدربين إيرانيين لقيادة المنتخبات العراقية باللعبة.وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي في بيان إن “اللجنة الأولمبية ترحب بالمدربين الايرانيين بهنام توفيق رحمه، وشهرام برويز سريخشان ومحمد صمد آبادي آملاً لهم التوفيق بعملهم المقبل مع كرة الطاولة […]

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