وكالة الإقتصاد نيوز
https://economy-news.net/ Economy News Agency ar-ae Wed, 24 Aug 2022 15:11:58 15Aug+03 Wed, 24 Aug 2022 15:11:58 15Aug+03 https://economy-news.net/rss.php Rfaah.com - Horizon info@economy-news.net info@economy-news.net
وكالة الإقتصاد نيوز
https://economy-news.net/
https://economy-news.net/content.php?id=29447
النقل تدرس إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران على متن الخطوط الجوية العراقية
أعلن وزير النقل، ناصر الشبلي، الأربعاء، العمل على إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران على متن]]>
Wed, 24 Aug 2022 14:33:14 14Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29447 Content29447
https://economy-news.net/content.php?id=29446
النزاهة تقترح وضع منظومة (GPS) على الصهاريج لمنع تهريب الوقود الى كردستان
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بوضع خططٍ شاملةٍ من قبل وزارة التخطيط لإعادة]]>
Wed, 24 Aug 2022 13:45:09 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29446 Content29446
https://economy-news.net/content.php?id=29445
المصرف الدولي الإسلامي يطلق العمل لشركات الصرافة فئة A&B
أطلق المصرف الدولي الإسلامي، يوم الأربعاء، العمل لشركات الصرافة فئة AB لاول مرة في العراق.
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Wed, 24 Aug 2022 13:21:28 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29445 Content29445
https://economy-news.net/content.php?id=29444
بالأرقام..
مجلس الخدمة يكشف أعداد التعيينات خلال عام وآليّة تثبيت الأُجراء والعقود والدرجات الشاغرة
أحصى مجلس الخدمة الاتحادي، أعداد التعيينات المدرجة والمصادق عليها ضمن موازنة 2021، وفيما حدد سبب]]>
Wed, 24 Aug 2022 12:24:43 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29444 Content29444
https://economy-news.net/content.php?id=29443
تصريح جديد لمستشار الحكومة بشأن تأمين الرواتب
أكد المستشار المالي لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن السيولة المالية المتحققة]]>
Wed, 24 Aug 2022 11:25:41 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29443 Content29443
https://economy-news.net/content.php?id=29442
السجن ست سنوات لثلاثة مسؤولين كبار في وزارة الإعمار والإسكان
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ بسجن مسؤولين سابقين في وزارة]]>
Wed, 24 Aug 2022 11:23:04 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29442 Content29442
https://economy-news.net/content.php?id=29441
الكويت تزيد إنتاج النفط إلى 2.8 مليون برميل يوميا
قال وزير النفط الكويتي يوم الأربعاء إن بلاده زادت إنتاج النفط الخام ليصل إلى 2.811 مليون برميل]]>
Wed, 24 Aug 2022 11:14:29 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29441 Content29441
https://economy-news.net/content.php?id=29440
البنك الدولي يحدد نهاية 2023 لتطبيق الحوكمة الالكترونية
حدد البنك الدولي نهاية العام المقبل 2023 سقفاً زمنياً لجميع مؤسسات الدولة بتطبيق برامج الحوكمة]]>
Wed, 24 Aug 2022 10:12:25 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29440 Content29440
https://economy-news.net/content.php?id=29439
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين
أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقال]]>
Wed, 24 Aug 2022 10:08:17 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29439 Content29439
https://economy-news.net/content.php?id=29438
إستقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده و22 عميد كلية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت]]>
Wed, 24 Aug 2022 09:20:42 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29438 Content29438
https://economy-news.net/content.php?id=29437
مع ارتفاع الأسعار..
هل يقود الغاز إلى ركود حتمي في أوروبا؟
تعتمد توقعات التضخم والاقتصاد العالمي في جزء كبير على الاتجاه الخاص بأسعار الطاقة، وهو ما يجعل]]>
Wed, 24 Aug 2022 09:18:54 9Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29437 Content29437
https://economy-news.net/content.php?id=29436
أسعار النفط تنخفض مع تراجع المخاوف من خفض أوبك+ الإنتاج قريبا
تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد صعودها بنحو أربعة بالمئة في اليوم السابق بفعل انحسار]]>
Wed, 24 Aug 2022 08:38:27 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29436 Content29436
https://economy-news.net/content.php?id=29435
وزارة النفط: استهلاك الكاز ارتفع الى 30 مليون لتر يوميا في 2022
اكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حرص الوزارة على تجهيز المنتجات النفطية الى المركبات ومحطات]]>
Tue, 23 Aug 2022 13:09:07 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29435 Content29435
https://economy-news.net/content.php?id=29434
الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية
اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية]]>
Tue, 23 Aug 2022 11:52:10 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29434 Content29434
https://economy-news.net/content.php?id=29433
30 مليون دولار يومياً..
مظهر محمد صالح يوجز خسائر حرب داعش من 2014 الى 2017
قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الحرب على الارهاب في سنوات 2014 الى 2017]]>
Tue, 23 Aug 2022 11:41:54 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29433 Content29433
https://economy-news.net/content.php?id=29432
توقعات بنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.5 بالمئة في 2022
أطلق صندوق النقد العربي الإصدار السابع عشر من تقرير آفاق الاقتصاد العربي متضمناً توقعات النمو]]>
Tue, 23 Aug 2022 10:29:58 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29432 Content29432
https://economy-news.net/content.php?id=29431
وزير المالية وكالة يوجه بإيجاد حلول لإوضاع المتقاعدين التربويون في البصرة
وجه وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع طارئ لحسم انجاز معاملات]]>
Tue, 23 Aug 2022 10:21:53 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29431 Content29431
https://economy-news.net/content.php?id=29430
الحبوب والوقود أهم استيرادات العراق من الهند
بلغت استيرادات العراق من الحبوب والوقود النفطي نصف ما استورده من الهند خلال العام 2021 حسب موقع]]>
Tue, 23 Aug 2022 10:21:33 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29430 Content29430
https://economy-news.net/content.php?id=29429
أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مرتدة من أدنى مستوياتها خلال 3]]>
Tue, 23 Aug 2022 10:16:51 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29429 Content29429
https://economy-news.net/content.php?id=29428
النزاهة: استقدام مدير الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحقِّ المدير العام للشركة]]>
Tue, 23 Aug 2022 09:19:24 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29428 Content29428
https://economy-news.net/content.php?id=29427
الرافدين يكشف احصائية حساباته المصرفية للنصف الاول من 2022
اعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال الفترة من]]>
Tue, 23 Aug 2022 08:50:25 8Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29427 Content29427
https://economy-news.net/content.php?id=29426
أمريكا..
أسعار الغاز الطبيعي تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ صيف عام 2008 حيث امتدت]]>
Tue, 23 Aug 2022 08:39:28 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29426 Content29426
https://economy-news.net/content.php?id=29425
أسعار النفط ترتفع بعد إعلان السعودية أن أوبك قد تخفض الإنتاج
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن حذرت السعودية من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك]]>
Tue, 23 Aug 2022 08:34:21 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29425 Content29425
https://economy-news.net/content.php?id=29424
البنك المركزي يبحث مع السفير الروسي مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق
بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وسفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد ايلبروس]]>
Mon, 22 Aug 2022 16:34:42 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29424 Content29424
https://economy-news.net/content.php?id=29423
اليورو يسقط دون الـ 1 دولار ..
الأدنى على الإطلاق
سقطت العملة الأوروبية للمرة الثانية في أقل من شهرين دون مستويات التعادل مع الدولار خلال]]>
Mon, 22 Aug 2022 13:24:16 13Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29423 Content29423
https://economy-news.net/content.php?id=29422
الغاز يرتفع صوب 3000 دولار..
تعليق روسي
قفز سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات يوم الاثنين فوق مستويات 2900 دولار لكل ألف متر مكعب ليصل إلى]]>
Mon, 22 Aug 2022 12:14:06 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29422 Content29422
https://economy-news.net/content.php?id=29421
انتعاش القطاع المالي وارتفاع نسب البطالة..
تعرف على مؤشرات الاقتصاد العراقي خلال 10 سنوات
أظهرت مؤشرات اقتصادية، انتعاش القطاع المصرفي والمالي في العراق خلال العشرة سنوات الماضية،]]>
Mon, 22 Aug 2022 11:24:46 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29421 Content29421
https://economy-news.net/content.php?id=29420
إيران والدولار يسقطان النفط دون مستويات الـ90 دولارا للبرميل
بعد ثلاث جلسات من الارتفاع المتتالي للنفط، يبدو أن ترقب المتداولين لاتفاق وشيك بين إيران من]]>
Mon, 22 Aug 2022 10:39:27 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29420 Content29420
https://economy-news.net/content.php?id=29418
مصرف الرافدين يحصي عدد حساباته المصرفية في فروعه
كشف مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي]]>
Mon, 22 Aug 2022 10:27:15 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29418 Content29418
https://economy-news.net/content.php?id=29417
هبوط غير مسبوق للذهب عالمياً منذ أكثر من 3 أشهر
هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي، اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من]]>
Mon, 22 Aug 2022 09:51:06 9Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29417 Content29417
https://economy-news.net/content.php?id=29416
متقدما على مصر..
العراق في المرتبة 79 عالمياً بأفقر شعوب العالم
حل العراق بالمرتبة 79 عالميا ضمن قائمة أفقر شعوب العالم، متقدما على مصر التي حلت بالمرتبة 92]]>
Mon, 22 Aug 2022 09:10:53 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29416 Content29416
https://economy-news.net/content.php?id=29415
أغنى نساء العالم..
هكذا حصلن على الثروة!
بصافي ثروة تقدر بنحو 74.3 مليار دولار، أصبحت وريثة لوريال، فرانسواز بيتنكور مايرز أغنى امرأة في]]>
Mon, 22 Aug 2022 08:31:13 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29415 Content29415
https://economy-news.net/content.php?id=29414
تراجع أسعار النفط مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي
تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، منهية مكاسب استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات]]>
Mon, 22 Aug 2022 07:59:42 7Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29414 Content29414
https://economy-news.net/content.php?id=29413
صندوق الاسكان: مبالغ قروض السكن ستتجاوز تريليون و 500 مليار دينار بنهاية 2022
كشف صندوق الإسكان، اليوم الأحد، عن إنجاز 24 ألف معاملة قرضية خلال 2022، بواقع 930 مليار دينار، فيما]]>
Sun, 21 Aug 2022 21:33:02 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29413 Content29413
https://economy-news.net/content.php?id=29412
وزير الكهرباء يعلن زيادة الإنتاج في جميع المحافظات
كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن أسباب تذبذب الطاقة الكهربائية، فيما حددت موعداً لدخول]]>
Sun, 21 Aug 2022 18:05:52 18Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29412 Content29412
https://economy-news.net/content.php?id=29411
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين
أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقال]]>
Sun, 21 Aug 2022 12:35:13 12Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29411 Content29411
https://economy-news.net/content.php?id=29410
هلكت الماشية ونفقت الأسماك..
تحذير رسمي من هجرة جماعية لسكان الأهوار
طالبت محافظة ميسان، الاحد، الحكومة الاتحادية بتخصيص حصة مياه خاصة لأهوار المحافظة بعيدا عن]]>
Sun, 21 Aug 2022 12:08:03 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29410 Content29410
https://economy-news.net/content.php?id=29409
شركـة أدويـة سامـراء تنجـح بإنتـاج مرهـم العيـن FUCITHALMO لأول مرة في العراق
نجحـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة]]>
Sun, 21 Aug 2022 11:59:56 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29409 Content29409
https://economy-news.net/content.php?id=29408
البنك المركزي: الاحتياطي النقدي سيرتفع الى 90 مليار دولار نهاية 2022
توقع نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90]]>
Sun, 21 Aug 2022 11:43:20 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29408 Content29408
https://economy-news.net/content.php?id=29407
العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في تموز الماضي
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط الى المصافي]]>
Sun, 21 Aug 2022 11:35:00 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29407 Content29407
https://economy-news.net/content.php?id=29406
النقد العربي: المصارف العربية تجاوزت كورونا دون آثار سلبية على مراكزها المالية
كشف صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي في الدول العربية من تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا]]>
Sun, 21 Aug 2022 11:19:16 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29406 Content29406
https://economy-news.net/content.php?id=29405
القضاء يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق
اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، عن اتخاذ اجراءات ضد وزير الصناعة السابق صالح الجبوزري على]]>
Sun, 21 Aug 2022 11:08:51 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29405 Content29405
https://economy-news.net/content.php?id=29404
النصيري : (صندوق تمكين )مبادرة البنك المركزي والقطاع المصرفي في خدمة المجتمع
ان مبادرة صندوق تمكين هي من المبادرات المجتمعية التي ساهمت بشكل واضح وحققت اهداف البنك]]>
Sun, 21 Aug 2022 10:47:57 10Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29404 Content29404
https://economy-news.net/content.php?id=29402
التجارة: "فاسدون" ونواب يتدخلون لمنع استيراد الحنطة من شركات رصينة
قالت وزارة التجارة، إن الكميات التي تم استيرادها من الحنطة الألمـانـيـة صالحة للاستهلاك]]>
Sun, 21 Aug 2022 10:22:13 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29402 Content29402
https://economy-news.net/content.php?id=29401
محافظ بغداد: لدينا 35 ألف درجة وظيفية شاغرة ونحتاج 600 مليار دينار لتطوير مداخل العاصمة
اعلن محافظ بغداد، محمد جابر محمد العطا، عن وجود 35 الف درجة وظيفية شاغرة في قطاع التربية، مبينا]]>
Sun, 21 Aug 2022 09:57:11 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29401 Content29401
https://economy-news.net/content.php?id=29400
معدل تصدير النفط العراقي الى أمريكا ينخفض الى 163 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات]]>
Sun, 21 Aug 2022 08:55:34 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29400 Content29400
https://economy-news.net/content.php?id=29398
أكبر 20 دولة تملك احتياطي ذهب في العالم..
بينها دولتان عربيتان!
تواصل البنوك المركزية على مستوى العالم إضافة الذهب إلى احتياطياتها.
ومنذ بداية العام وحتى]]>
Sun, 21 Aug 2022 08:32:41 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29398 Content29398
https://economy-news.net/content.php?id=29397
ميديا لاين: مسؤول عراقي اشترى عقارات بقيمة 100 مليون دولار في بغداد
كشف تقرير لصحيفة ميديا لاين ان مبيعات العقارات في بغداد تشهد طفرة خيالية في الاسعار حيث]]>
Sat, 20 Aug 2022 21:14:06 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29397 Content29397
https://economy-news.net/content.php?id=29396
بابل ترفع خطة مشاريعها الى التخطيط بقيمة 431 مليار دنيار
أعلنت حكومة بابل المحلية، السبت، عن رفع خطة مشاريعها إلى وزارة التخطيط والبالغة تخصيصات]]>
Sat, 20 Aug 2022 13:15:22 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29396 Content29396
https://economy-news.net/content.php?id=29395
الثقافة: مبنى دار الأزياء سيشهد مرحلة اعمار جديدة برعاية "تمكين" واشراف البنك المركزي
أعلنت وزارة الثقافة، أن مبنى دار الأزياء العراقية سيشهد م مرحلة جديدة من إعادة التأهيل عبر]]>
Sat, 20 Aug 2022 13:06:02 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29395 Content29395
https://economy-news.net/content.php?id=29394
كهرباء الديوانية تعلن دخول محطة تحويل الشامية إلى الخدمة
أعلنت شركة نقل الطاقة في الديوانية، اليوم السبت، دخول محطة تحويل الشامية إلى الخدمة بسعة mva90،]]>
Sat, 20 Aug 2022 11:32:53 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29394 Content29394
https://economy-news.net/content.php?id=29393
تصدير 2.5 مليون برميل والافراج عن مليارات الدولارات.
تعرف على تفاصيل الاتفاق انووي مع إيران
نقلت شبكة سي إن إن CNN، الجمعة، عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن الصفقة مع إيران باتت]]>
Sat, 20 Aug 2022 10:56:37 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29393 Content29393
https://economy-news.net/content.php?id=29392
المستشار المالي للكاظمي: 4 أشهر وتنتهي صلاحية قانون الأمن الغذائي
حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، العمر الزمني لقانون الدعم]]>
Sat, 20 Aug 2022 10:42:50 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29392 Content29392
https://economy-news.net/content.php?id=29391
لأول مرة في العراق..
الموارد المائية تستخدم تقنية اللحاف الخرساني بتبطين المشاريع الإروائية
بدأت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل، التابعة لوزارة الموارد المائية، استخدام تقنية اللحاف]]>
Sat, 20 Aug 2022 10:09:40 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29391 Content29391
https://economy-news.net/content.php?id=29390
الرافدين: شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقرض شراء دار سكن
قرر مصرف الرافدين شمول الموظفين والمتقاعدين والمواطنين بقروض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن وبفائدة ٤]]>
Sat, 20 Aug 2022 09:13:47 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29390 Content29390
https://economy-news.net/content.php?id=29389
خام البصرة ينهي الاسبوع بخسائر ويلتحق ببرنت والامريكي
أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة سعرية الأسبوع الماضي، لتلحق بخسائر الاسعار لخام برنت]]>
Sat, 20 Aug 2022 08:31:11 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29389 Content29389
https://economy-news.net/content.php?id=29388
خبير نفطي: الفساد منع العراق من وصول انتاجه إلى 7 ملايين برميل يوميا
استبعد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، وصول انتاج العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات]]>
Fri, 19 Aug 2022 10:52:01 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29388 Content29388
https://economy-news.net/content.php?id=29387
الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل قوة الدولار ومخاوف رفع الفائدة
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع]]>
Fri, 19 Aug 2022 10:23:32 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29387 Content29387
https://economy-news.net/content.php?id=29386
التجارة: العراق من بين الدول الأقل تأثراً بالأزمة الغذائية العالمية
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، ما طبقته من إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية وانتظام]]>
Thu, 18 Aug 2022 21:18:16 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29386 Content29386
https://economy-news.net/content.php?id=29385
جرائم قرصنة العملات الرقمية ترتفع بقوة في 2022
كشف تقرير جديد صادر أمس الأربعاء عن شركة تحليل blockchain Chainalysis بأن الجرائم المتعلقة بسرقة العملات]]>
Thu, 18 Aug 2022 19:06:48 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29385 Content29385
https://economy-news.net/content.php?id=29384
احتياطيات روسيا من النقد والذهب ترتفع إلى581 مليار دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب في الأسبوع]]>
Thu, 18 Aug 2022 18:32:12 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29384 Content29384
https://economy-news.net/content.php?id=29383
أمين عام أوبك يبدي تفاؤلا إزاء توقعات الطلب على النفط في 2023
قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لرويترز إن تراجع أسعار النفط في]]>
Thu, 18 Aug 2022 18:19:16 18Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29383 Content29383
https://economy-news.net/content.php?id=29382
يعود الى 2001..
أمانة بغداد تعلن اتخاذ قرار جديد يخص المتجاوزين
اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن قيامها بإعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام ٢٠١٨ والتي]]>
Thu, 18 Aug 2022 17:33:02 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29382 Content29382
https://economy-news.net/content.php?id=29381
احسان عبد الجبار يباشر مهام عمله وزيراً للمالية وكالةً
باشر وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، مهام عمله وزيراً للمالية وكالةً.
وقال المكتب]]>
Thu, 18 Aug 2022 17:03:05 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29381 Content29381
https://economy-news.net/content.php?id=29380
إعادة أحد خطوط الطاقة في البصرة إلى الخدمة بعد انفصاله إثر نزاعات عشائرية
أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، خروج أحد خطوط نقل الطاقة جنوبي البلاد عن الخدمة، اثر نزاع]]>
Thu, 18 Aug 2022 16:57:27 16Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29380 Content29380
https://economy-news.net/content.php?id=29378
هيئة الاستثمار تضع حجر الاساس "لأكبر" مجمع تجاري في العراق
اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الخميس، قرب وضع حجر الأساس للمجمع التجاري للعلامة]]>
Thu, 18 Aug 2022 15:15:56 15Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29378 Content29378
https://economy-news.net/content.php?id=29377
الكهرباء تعلن موعد إنجاز الربط الخليجي وتحدد أسباب تأخر تشغيل الخط التركي
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، موعد إنجاز الربط الخليجي، فيما حددت ثلاثة أسباب لتأخر]]>
Thu, 18 Aug 2022 14:45:50 14Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29377 Content29377
https://economy-news.net/content.php?id=29376
سلة أوبك تنخفض وتسجل أقل من 100 دولار لبرميل النفط
أعلنت منظمة أوبك، اليوم الخميس، أن أسعار سلة خاماتها انخفضت لتسجل أقل من 100 دولار للبرميل]]>
Thu, 18 Aug 2022 12:09:58 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29376 Content29376
https://economy-news.net/content.php?id=29375
الإعمار تعلن إنجاز أكثر من 20 مشروعاً في سنتين
أحصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عدد مشاريعها الخدمية منذ العام]]>
Thu, 18 Aug 2022 12:08:11 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29375 Content29375
https://economy-news.net/content.php?id=29374
ميانمار تقرر شراء البنزين الروسي الرخيص
الاقتصاد نيوز ـ بغداد قررت حكومة ميانمار، شراء البنزين وزيت الوقود الرخيص من روسيا.
وتبحث]]>
Thu, 18 Aug 2022 11:07:02 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29374 Content29374
https://economy-news.net/content.php?id=29373
العراق في المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط
احتل العراق المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية]]>
Thu, 18 Aug 2022 08:58:54 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29373 Content29373
https://economy-news.net/content.php?id=29372
تغيير يطرأ على أسعار النفط مع زيادة إنتاج روسيا
تغيرت أسعار النفط قليلا، اليوم الخميس، مع تسارع المستثمرين وتراجع المخزونات في الولايات]]>
Thu, 18 Aug 2022 08:07:48 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29372 Content29372
https://economy-news.net/content.php?id=29371
الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم وألمانيا تقود الهبوط
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بينما صعدت عوائد السندات بعد زيادة حادة في التضخم في]]>
Wed, 17 Aug 2022 21:27:13 21Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29371 Content29371
https://economy-news.net/content.php?id=29370
الهشاشة الاقتصادية..
العائق الحقيقي للاصلاح الهيكلي في الاقتصاد العراقي
بعد ان شهد العراق توسعا كبيرا في انتاجه النفطي وارتفاع اقيام صادراته منه وتحقيق فائض الأرصدة]]>
Wed, 17 Aug 2022 15:45:01 15Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29370 Content29370
https://economy-news.net/content.php?id=29369
النقل: اكثر من 20 طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية غير عاملة
الاقتصاد نيوز ـ خاص حصلت الاقتصاد نيوز، على وثيقة صادرة من مكتب وزير النقل، تؤكد وجود اكثر من 20]]>
Wed, 17 Aug 2022 15:24:34 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29369 Content29369
https://economy-news.net/content.php?id=29368
الهند: نستورد 40٪ من النفط العراقي المصدر
كشف سفير جمهورية الهند في العراق براشانت بيساي، عن استيراد بلاده 40٪ من النفط العراقي المصدر.
]]>
Wed, 17 Aug 2022 15:08:05 15Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29368 Content29368
https://economy-news.net/content.php?id=29367
الحكومة تعلن المباشرة ببناء أكبر جسر في العراق في هذه المحافظة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أكبر جسر في العراق،]]>
Wed, 17 Aug 2022 12:30:23 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29367 Content29367
https://economy-news.net/content.php?id=29366
السيسي يقبل استقالة محافظ البنك المركزي ويعنه مستشارا لرئيس الجمهورية
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية]]>
Wed, 17 Aug 2022 12:22:11 12Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29366 Content29366
https://economy-news.net/content.php?id=29365
بينها الكهرباء..
انجاز 90% من المشاريع الخدمية في ذي قار
كشف مدير صندوق اعمار محافظة ذي قار رزاق الركابي، الأربعاء، عن شمول قطاع الكهرباء بـ 21 مشروع ضمن]]>
Wed, 17 Aug 2022 11:42:06 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29365 Content29365
https://economy-news.net/content.php?id=29364
الرافدين يوجه فروعه بانجاز معاملات منح السلف للموظفين والمنتسبين
وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بالاسراع في انجاز وحسم معاملات الزبائن الخاصة بمنح]]>
Wed, 17 Aug 2022 11:23:25 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29364 Content29364
https://economy-news.net/content.php?id=29363
ارتفاع مؤشر أداء البريد العراقي لدى اتحاد البريد العالمي UPU
اصدر المكتب الدولي للاتحاد البريد العالمي UPU تقريرا تضمن ارتفاع مستوى اداء العمل للبريد]]>
Wed, 17 Aug 2022 11:01:04 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29363 Content29363
https://economy-news.net/content.php?id=29362
التضخم في بريطانيا يقفز أعلى مستوى في 40 عامًا
صدرت منذ قليل بيانات التضخم في المملكة المتحدة البريطانية، والتي جاءت أعلى من توقعات المحللين]]>
Wed, 17 Aug 2022 10:35:49 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29362 Content29362
https://economy-news.net/content.php?id=29361
النفط يرتفع فجأة بعد السقوط..
مفاوضات إيران تتقدم حتى الآن
ارتفعت أسعار النفط الخام خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد بيانات اولية من معهد]]>
Wed, 17 Aug 2022 10:10:15 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29361 Content29361
https://economy-news.net/content.php?id=29360
حميد الغزي يدعو الاتحاد الاوروبي الى رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية
دعا الأمين العام لمجلس الوزراء،، حميد نعيم الغزي، الاربعاء، الاتحاد الأوربي الى ضرورة العمل]]>
Wed, 17 Aug 2022 09:28:54 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29360 Content29360
https://economy-news.net/content.php?id=29359
العراق الاول باستيراد الحبوب التركية في تموز
أعلنت جمعية مصدري البقول والبذور الزيتية والمنتجات التركية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولا]]>
Wed, 17 Aug 2022 09:13:50 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29359 Content29359
https://economy-news.net/content.php?id=29358
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر بفعل بيانات اقتصادية
هبطت أسعار النفط حوالي 3 إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بينما أثارت بيانات]]>
Wed, 17 Aug 2022 08:29:10 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29358 Content29358
https://economy-news.net/content.php?id=29357
علاوي: الاقتصاد العراقي ضحية شبكة فساد كبيرة تعمل بحماية الكتل السياسية
أكد وزير المالية السابق علي علاوي، الثلاثاء، أن الاقتصاد العراقي ضحية شبكة فساد كبيرة تمارس]]>
Tue, 16 Aug 2022 21:48:35 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29357 Content29357
https://economy-news.net/content.php?id=29356
النزاهة تعلن استرداد قرابة 1400 عقارا عائدا للدولة
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعمال لجنة الأمر الديواني 50 لسنة 2019]]>
Tue, 16 Aug 2022 13:47:54 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29356 Content29356
https://economy-news.net/content.php?id=29355
العمل تؤكد ضرورة توفير الأموال لتغطية برنامج الحماية الاجتماعية
أكدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير الأموال لتغطية برنامج الحماية الاجتماعية.
وذكر]]>
Tue, 16 Aug 2022 13:38:06 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29355 Content29355
https://economy-news.net/content.php?id=29354
الذهب يواصل السقوط مع قوة الدولار
يبدو أن مؤشر الدولار قد استعاد عافيته بعدما نجح في تجاوز مستويات الـ 106 نقطة وبات على مشارف]]>
Tue, 16 Aug 2022 12:41:59 12Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29354 Content29354
https://economy-news.net/content.php?id=29353
سفارة العراق في أبو ظبي تكرم الطلبة العراقيين المتفوقين في الامارات
أعلنت سفارة العراق في أبو ظبي، تكريم الطلبة العراقيين المتفوقين في الدراسة الاعدادية في دولة]]>
Tue, 16 Aug 2022 12:05:39 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29353 Content29353
https://economy-news.net/content.php?id=29352
البيئة تكشف عن خطة وطنية لإزالة التلوث الاشعاعي من العراق
كشفت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن خطة وطنية لإزالة التلوث الاشعاعي من العراق، وفيما أشارت]]>
Tue, 16 Aug 2022 11:18:01 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29352 Content29352
https://economy-news.net/content.php?id=29351
الرافدين يحدد مدة تسديد قرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن للمواطنين
حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قرض 150 مليون لشراء دار سكن للموظفين والمتقاعدين والمواطنين .
واوضح]]>
Tue, 16 Aug 2022 10:37:25 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29351 Content29351
https://economy-news.net/content.php?id=29350
بدعم من الاتحاد الأوروبي..
الفاو تعقد اجتماع في الجبايش لمناقشة جفاف الأهوار
عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في العراق اجتماعاً ليوم واحد بعنوان أهوارنا ،]]>
Tue, 16 Aug 2022 09:57:27 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29350 Content29350
https://economy-news.net/content.php?id=29349
الإعمار: مشروع أتمتة الجباية الالكترونية يحدّ من استهلاك المياه
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،اليوم الثلاثاء ،أن مشروع أتمتة الجباية]]>
Tue, 16 Aug 2022 09:56:33 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29349 Content29349
https://economy-news.net/content.php?id=29348
امتثالا لقرار أوك..
صادرات العراق سترتفع الى 3 ملايين و800 ألف برميل يوميًا
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، رفع سقف الصادرات التزامًا بقرار من منظمة أوبك.، مؤكدة أن]]>
Tue, 16 Aug 2022 09:34:22 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29348 Content29348
https://economy-news.net/content.php?id=29347
اكثر من 43 الف طن سكر خام تصل الميناء الجنوبي
استقبل ميناء ام قصر الجنوبي السفينة Corefortune OL بحمولة 43516 الف طن من مادة السكر الخام الفل رست عند]]>
Tue, 16 Aug 2022 09:29:42 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29347 Content29347
https://economy-news.net/content.php?id=29346
مؤشرات تفصل في دخول أكبر اقتصاد في العالم في موجة ركود
لم يحصل الاقتصاد الأميركي على مذكرة مفادها أنه من المفترض أن يكون بالفعل في حالة ركود.
فتقرير]]>
Tue, 16 Aug 2022 08:34:02 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29346 Content29346
https://economy-news.net/content.php?id=29345
استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث جددت بيانات اقتصادية قاتمة من الصين أكبر مشتر للخام]]>
Tue, 16 Aug 2022 08:21:27 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29345 Content29345
https://economy-news.net/content.php?id=29344
المعادن النفيسة تهبط مع صعود الدولار والذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوع
هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين وسط تراجع حاد]]>
Mon, 15 Aug 2022 21:51:44 21Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29344 Content29344
https://economy-news.net/content.php?id=29343
تحرك عراقي لإنشاء مناطق حرة اقتصادية
أكدت هيئة المناطق الحرة، الاثنين، أن العراق مهيأ لإقامة مناطق حرة، ووجود كل عوامل النجاح، فيما]]>
Mon, 15 Aug 2022 20:40:29 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29343 Content29343
https://economy-news.net/content.php?id=29342
بغداد وبراغ تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة
أكد وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، الاثنين، أهمية العمل على تعزيز فرص الاستثمار للشركات]]>
Mon, 15 Aug 2022 20:15:23 20Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29342 Content29342
https://economy-news.net/content.php?id=29341
الجبوري يعلن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مطار كركوك
أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الاثنين، عن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المطار الدولي بعد]]>
Mon, 15 Aug 2022 18:02:23 18Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29341 Content29341
https://economy-news.net/content.php?id=29340
المباشرة بمشروع لتدوير النفايات وانتاج الكهرباء في العراق
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء.
وقال]]>
Mon, 15 Aug 2022 17:04:57 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29340 Content29340
https://economy-news.net/content.php?id=29339
البنك المركزي ينفي منح مبالغ مالية للمواطنين
نفى البنك المركزي، اليوم الاثنين، منح مبالغ مالية للمواطنين، فيما حذر ضعاف النفوس من محاولة]]>
Mon, 15 Aug 2022 15:47:46 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29339 Content29339
https://economy-news.net/content.php?id=29338
لماذا يُستهدف البنك المركزي واقتصادنا الوطني؟
يمر بلدنا الان بازمات خانقة ومعقدة وتحديات كبيرة ابرزها الازمة السياسية وتاثيرات الازمة ]]>
Mon, 15 Aug 2022 15:12:31 15Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29338 Content29338
https://economy-news.net/content.php?id=29337
واشنطن: نجاح سياسة البنك المركزي العراقي تجلى في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب
بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، مع السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، في]]>
Mon, 15 Aug 2022 15:08:33 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29337 Content29337
https://economy-news.net/content.php?id=29336
النفط يسقط 5% قاع 8 أشهر..
ضربة مفاجأة من طهران
اندفعت أسعار النفط للسقوط بعنف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين وسط أنباء متضاربة]]>
Mon, 15 Aug 2022 13:32:24 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29336 Content29336
https://economy-news.net/content.php?id=29335
تمتد الى 2030..
العراق يكشف خطته لمواجهة الجفاف والتغير المناخي
أكد وزير البيئة، جاسم الفلاحي، أن الجفاف يهدد أمن العراق، حيث وضعته تقارير الأمم المتحدة ضمن]]>
Mon, 15 Aug 2022 12:58:15 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29335 Content29335
https://economy-news.net/content.php?id=29334
المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب
باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب.
وذكر بيان للوزارة]]>
Mon, 15 Aug 2022 11:54:51 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29334 Content29334
https://economy-news.net/content.php?id=29333
هيئة النزاهة تعلن قرب استرداد ملياري دولار مهرّبة من الخارج
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن قرب استرداد ملياري دولار، فيما أكدت، أن بعض]]>
Mon, 15 Aug 2022 11:31:45 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29333 Content29333
https://economy-news.net/content.php?id=29332
التربية تعتزم افتتاح 25 مدرسية جديدة في النجف قبل بدء العام الدراسي الجديد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عزمها افتتاح 25 بناية مدرسية جديدة في النجف الاشرف قبل بدء]]>
Mon, 15 Aug 2022 10:47:59 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29332 Content29332
https://economy-news.net/content.php?id=29331
محافظة نينوى تباشر باعمار أكبر ملاعب المدينة
أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن بدء العمل بإعادة إعمار ملعب باب سنجار المدمر خلال العمليات]]>
Mon, 15 Aug 2022 10:45:42 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29331 Content29331
https://economy-news.net/content.php?id=29330
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين
أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقال]]>
Mon, 15 Aug 2022 09:45:29 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29330 Content29330
https://economy-news.net/content.php?id=29329
اللجنة المالية: عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 12/1 في حال استمرار الوضع الراهن
أوضحــت اللجنــة الماليــة النيابية، أنه من الســابق لأوانه التكهن بعدم وجــود موازنة للعام ]]>
Mon, 15 Aug 2022 09:25:38 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29329 Content29329
https://economy-news.net/content.php?id=29328
ديون العراق بذمة لبنان تتجاوز نصف مليار دولار..
وبغداد ترسل وفدا للتفاوض
أعلنت لبنان، اليوم الاثنين، عن وصول وفد عراقي الى بيروت لبحث الية تسديد الفيول المصدر اليها]]>
Mon, 15 Aug 2022 09:23:16 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29328 Content29328
https://economy-news.net/content.php?id=29327
أسواق الأسهم الآسيوية تواجه أكبر تراجع للأرباح منذ تفشي "كورونا"
لا تستطيع الأسهم الآسيوية أن تلتقط أنفاسها.
في أعقاب تعافيها من خسائر فادحة تكبدتها نتيجة]]>
Mon, 15 Aug 2022 08:38:38 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29327 Content29327
https://economy-news.net/content.php?id=29326
أسعار النفط تتراجع مع تعهدات سعودية بزيادة إنتاج الخام
تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن قال رئيس أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم، إنها]]>
Mon, 15 Aug 2022 08:17:21 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29326 Content29326
https://economy-news.net/content.php?id=29325
خامس أكبر مشترٍ للنفط بالعالم يتخلى عن الخام الإيراني
أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية لنم تستورد نفطا من]]>
Sun, 14 Aug 2022 21:06:48 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29325 Content29325
https://economy-news.net/content.php?id=29324
ديوان الرقابة المالية يحدد نسبة إنجاز ملف التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين
حدد ديوان الرقابة المالية، الأحد، نسبة إنجاز ملف التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين في الأمن]]>
Sun, 14 Aug 2022 20:39:57 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29324 Content29324
https://economy-news.net/content.php?id=29323
كردستان: بغداد أرسلت لنا 400 مليار فقط من أصل 1.4 تريليون خلال 7 أشهر
أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن مقدار المبالغ الخاصة بالرواتب الشهرية التي تم إرسالها من]]>
Sun, 14 Aug 2022 19:06:59 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29323 Content29323
https://economy-news.net/content.php?id=29322
"مطلوب عمال"..
ارتفاع طلبات البحث عن اليد العاملة في أميركا
تتزايد طلبات البحث عن عاملين في أميركا من بائعين واختصاصيين وغيرهم جراء تقلص اليد العاملة خلال]]>
Sun, 14 Aug 2022 18:43:57 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29322 Content29322
https://economy-news.net/content.php?id=29321
الكهرباء تعلن موافقة الكاظمي على تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تحويل قراء]]>
Sun, 14 Aug 2022 18:20:54 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29321 Content29321
https://economy-news.net/content.php?id=29320
صدور أوامر وزارية لتعيين خريجي كليات الصيدلة لطلبة الجامعات غير العراقية
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، صدور أوامر وزارية لتعيين خريجي كليات الصيدلة لطلبة الجامعات غير]]>
Sun, 14 Aug 2022 16:50:06 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29320 Content29320
https://economy-news.net/content.php?id=29319
تخص مجمع بسماية..
الاستثمار توجه دعوة للوزارات والمؤسسات
دعت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأحد، الوزارات والمؤسسات باستلام وتفعيل واشغال بناياتها في]]>
Sun, 14 Aug 2022 15:44:51 15Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29319 Content29319
https://economy-news.net/content.php?id=29318
الرشيد يصدر بيانا جديداً بشأن قرض البناء
أعلن مصرف الرشيد، الأحد، الية منح قرض 50 مليون كحد اعلى لاغراض البناء.
وذكر المكتب الاعلامي ان]]>
Sun, 14 Aug 2022 13:43:00 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29318 Content29318
https://economy-news.net/content.php?id=29317
من أرض وفيرة بالمياه إلى يابسة قاحلة...
أهوار العراق تستسلم للجفاف
بات هاشم مرغماً على قطع عشرة كيلومترات عبر أراضٍ قاحلة في جنوب العراق، للحصول على ماء وعلف]]>
Sun, 14 Aug 2022 13:07:03 13Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29317 Content29317
https://economy-news.net/content.php?id=29316
استثمار النجف الأشرف تمنح إجازة لمشروع يوفر 5 آلاف فرصة عمل
كشفت هيئة استثمار النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن أهم مشاريعها ذات الجدوى الاقتصادية، وفيما]]>
Sun, 14 Aug 2022 12:23:20 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29316 Content29316
https://economy-news.net/content.php?id=29315
ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بفضل زيادة الأسعار وهوامش التكرير
أعلنت عملاق النفط الحكومي أرامكو السعودية TADAWUL:2222 يوم الأحد عن زيادة 90 في المئة في أرباح الربع]]>
Sun, 14 Aug 2022 11:39:33 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29315 Content29315
https://economy-news.net/content.php?id=29314
العراق يدعو ثلاث شركات عالمية لإنشاء سد معالجة اللسان الملحي في شط العرب
قدمت وزارة الموارد المائية دعوات لثلاث شركات عالمية لتقديم عطاءاتها لمعالجة اللسان الملحي في]]>
Sun, 14 Aug 2022 11:15:43 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29314 Content29314
https://economy-news.net/content.php?id=29313
الرافدين: قروض 150 مليون لشراء دار سكن والتقديم من الفروع
اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مشمولة بالقروض العقارية التي تصل الى 150 مليون]]>
Sun, 14 Aug 2022 10:18:33 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29313 Content29313
https://economy-news.net/content.php?id=29312
مظهر محمد صالح: المالية العامة في مأزق!
حذر مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، مما وصفه الحصار المالي بسبب مشكلة المالية]]>
Sun, 14 Aug 2022 09:36:18 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29312 Content29312
https://economy-news.net/content.php?id=29311
التبادل التجاري بين العراق ولبنان يصل الى 150 مليون دولار
بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان 150 مليون دولار فقط خلال العام الماضي 2021، منها 125]]>
Sun, 14 Aug 2022 09:31:07 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29311 Content29311
https://economy-news.net/content.php?id=29310
صادرات العراق النفطية لأمريكا تنخفض إلى النصف خلال الاسبوع الماضي
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا]]>
Sun, 14 Aug 2022 09:30:56 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29310 Content29310
https://economy-news.net/content.php?id=29309
"تقول انه مشترك مع العراق"..
إيران تبدأ بحفر آبار جديدة قرب حقل بدرة في واسط
قال مسؤول كبير في شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن عملية حفر أول بئر استكشافية في حقل تشانغوله]]>
Sun, 14 Aug 2022 09:17:18 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29309 Content29309
https://economy-news.net/content.php?id=29308
تضرر الإنتاج في الهند يهدد 40% من التجارة العالمية للأرز
قد يتضرر إنتاج الأرز في الهند هذا العام، حيث تقلص قلة الأمطار في مناطق النمو الرئيسية]]>
Sun, 14 Aug 2022 08:59:26 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29308 Content29308
https://economy-news.net/content.php?id=29307
آسيا تلتهم النفط الأمريكي الرخيص على حساب أوبك
أشترى المشترون الآسيويون كمية كبيرة من الخام الأمريكي الرخيص في السوق الفورية ، مما يشير إلى أن]]>
Sat, 13 Aug 2022 21:25:41 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29307 Content29307
https://economy-news.net/content.php?id=29306
وزير المالية يرد على أنباء توقف الرواتب
نفى وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.
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Sat, 13 Aug 2022 20:18:14 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29306 Content29306
https://economy-news.net/content.php?id=29305
التجارة: إيقاف العمل بمشروع أكشاك الرغيف المدعوم لحين استحصال الموافقات الرسمية من أمانة بغداد
أوضحت الشركة العامة لتصنيع الحبوب، في وزارة التجارة، السبت، آخر مستجدات مشروع الرغيف المدعوم،]]>
Sat, 13 Aug 2022 20:13:28 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29305 Content29305
https://economy-news.net/content.php?id=29304
عضو بالمالية النيابية: الوضع السياسي الراهن يعطّل أي تحرك بشأن سلم الرواتب
اعتبرت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان قانون سلم الرواتب سيبقى معطلاً بسبب الوضع السياسي]]>
Sat, 13 Aug 2022 18:35:17 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29304 Content29304
https://economy-news.net/content.php?id=29303
الزراعة تعلن تحقيق فائض في إنتاج بيض المائدة: الأسعار مستقرة
أكدت وزارة الزراعة، السبت، تحقيق فائض في إنتاج بيض المائدة في العراق، نافية ارتفاع أسعاره في]]>
Sat, 13 Aug 2022 17:09:20 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29303 Content29303
https://economy-news.net/content.php?id=29302
الساعدي: رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن إيقاف صرفها
أكد النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.
وقال]]>
Sat, 13 Aug 2022 16:00:15 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29302 Content29302
https://economy-news.net/content.php?id=29301
غازبروم الروسية تشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
نقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر]]>
Sat, 13 Aug 2022 14:41:44 14Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29301 Content29301
https://economy-news.net/content.php?id=29300
بالارقام..
مقدار الأموال التي تحصل عليها الاندية الاسبانية خلال الموسم
انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الجمعة، بلقاء أوساسونا مع إشبيلية، وفاز]]>
Sat, 13 Aug 2022 12:38:53 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29300 Content29300
https://economy-news.net/content.php?id=29299
البنك المركزي والقطاع المصرفي الحلقة التمويلية والاستثمارية الاساسية التي دعمت الاقتصاد وحمته من الانهيار
يعتبر البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي وفقا لقانونهما واهدافهما دعامة اساسية لبناء]]>
Sat, 13 Aug 2022 12:32:18 12Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29299 Content29299
https://economy-news.net/content.php?id=29298
أسعار النفط ترتفع 3.5% في أسبوع..
وبرنت يغلق فوق 98 دولارا للبرميل
انخفضت أسعار النفط نحو 2 بتعاملات الجمعة بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك]]>
Sat, 13 Aug 2022 12:00:16 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29298 Content29298
https://economy-news.net/content.php?id=29297
استطلاع أمريكي: الصين تتقدم على الولايات المتحدة من حيث الشعبية في العراق والدول العربية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين يوم الجمعة إنه لم يفاجأ برؤية استطلاع يظهر]]>
Sat, 13 Aug 2022 10:57:12 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29297 Content29297
https://economy-news.net/content.php?id=29296
تتضمن ثقافتهم وتقاليدهم..
طالبان كنديان يطوران بوابة الكترونية متخصصة بـ"الإبادة الجماعة ضد الايزيديين"
أعلنت كلية ألجونكوين الكندية والمتخصصة بالفنون التطبيقية والتكنولوجيا إن مجموعة من طلابها]]>
Sat, 13 Aug 2022 10:48:16 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29296 Content29296
https://economy-news.net/content.php?id=29295
أوبك: انتاج العراق النفطي وصل الى 4,496 ملايين برميل يوميا في تموز
أرتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 216 ألف برميل يوميًا خلال شهر تموز]]>
Sat, 13 Aug 2022 10:04:00 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29295 Content29295
https://economy-news.net/content.php?id=29294
المعالجة الاقتصادية في ظل التقلبات السياسية والنفطية
يشهد المناخ الاقتصادي في العراق تغيرات دراماتيكية ، فإلى جانب ارتفاع المؤشرات المالية الناجم]]>
Sat, 13 Aug 2022 09:57:16 9Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29294 Content29294
https://economy-news.net/content.php?id=29293
الكهرباء: خطة جديدة لمنع انفصال الطاقة في الجنوب
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وضع خطة جديدة لمنع انفصال الطاقة في محافظات الجنوب، فيما]]>
Sat, 13 Aug 2022 09:45:13 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29293 Content29293
https://economy-news.net/content.php?id=29292
الرافدين يعلن منح سلفة 10 ملايين دينار للطلبة والاساتذة
أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منح سلفة 10 ملايين دينار للطلبة والاساتذة.
وذكر المصرف في]]>
Sat, 13 Aug 2022 09:07:52 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29292 Content29292
https://economy-news.net/content.php?id=29291
الأنواء الجوية: "جمرة القيظ" ستمتد إلى الثلث الثاني من آب
توقعت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما]]>
Thu, 11 Aug 2022 20:32:36 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29291 Content29291
https://economy-news.net/content.php?id=29290
الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط
توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، تزايد الطلب العالمي على النفط بأكثر مما كان]]>
Thu, 11 Aug 2022 20:02:56 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29290 Content29290
https://economy-news.net/content.php?id=29289
مونديال قطر يرفع عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية
أكدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الخميس، أن العراق سيتأثر بزيادة أعداد الطائرات]]>
Thu, 11 Aug 2022 19:33:33 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29289 Content29289
https://economy-news.net/content.php?id=29288
البنك المركزي يوضح بخصوص تسديد قروض المتقاعدين
كشف البنك المركزي، الخميس، أن عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق يبلغ 70 مصرفاً، في حين حدد]]>
Thu, 11 Aug 2022 19:03:45 19Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29288 Content29288
https://economy-news.net/content.php?id=29287
بالتفاصيل..
مجلس الوزراء يتخذ حزمة من القرارات
أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، عدة قرارات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس]]>
Thu, 11 Aug 2022 17:22:50 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29287 Content29287
https://economy-news.net/content.php?id=29286
المصادر المشعّة: بإمكان الطاقة الشمسية إضافة 7000 ميغا واط للشبكة الوطنية
أعلنت الهيئة العراقيَّة للسيطرة على المصادر المُشِعَّة، الخميس، مميزات الطاقة الشمسية، وفيما]]>
Thu, 11 Aug 2022 17:09:40 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29286 Content29286
https://economy-news.net/content.php?id=29285
انخفاض مؤشر بورصة العراق مع اختتام تعاملات الأسبوع الأول من اب
نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر اب 2022 اربع جلسات تداول من يوم الاحد]]>
Thu, 11 Aug 2022 16:49:05 16Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29285 Content29285
https://economy-news.net/content.php?id=29284
افتتاح مشروع لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات في محافظات الفرات الأوسط
افتتحت وزارة الموارد المائية، الخميس، مشروع معالجة ملوحة حوض نهر الفرات في محافظات الفرات]]>
Thu, 11 Aug 2022 16:37:18 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29284 Content29284
https://economy-news.net/content.php?id=29283
مجلس الوزراء يقرر ترفيع فئة من الموظفين
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الخميس، عن موافقة المجلس على اطلاق ترفيعات حملة]]>
Thu, 11 Aug 2022 16:04:26 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29283 Content29283
https://economy-news.net/content.php?id=29282
الكاظمي: كيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟
حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، من خطورة عدم وجود موازنة.
وقال الكاظمي في كلمة له]]>
Thu, 11 Aug 2022 15:43:14 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29282 Content29282
https://economy-news.net/content.php?id=29281
النفط تعلن ضبط صهاريج وحوضيات معدة للتهريب في بغداد
أعلنت وزارة النفط، الخميس، ضبط صهاريج وحوضيات ووكر لتهريب المنتجات النفطية في بغداد.
وذكرت]]>
Thu, 11 Aug 2022 13:48:16 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29281 Content29281
https://economy-news.net/content.php?id=29280
توقعات دولية بارتفاع الطلب على النفط في 2023
قالت وكالة الطاقة الدولية إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام]]>
Thu, 11 Aug 2022 13:30:23 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29280 Content29280
https://economy-news.net/content.php?id=29279
وزير الزراعة يوجه بصرف المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة
وجه وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة]]>
Thu, 11 Aug 2022 13:07:42 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29279 Content29279
https://economy-news.net/content.php?id=29278
الذهب يتراجع وسط إشارات بشأن رفع الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في]]>
Thu, 11 Aug 2022 12:39:59 12Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29278 Content29278
https://economy-news.net/content.php?id=29277
أسعار النفط تنقلب للارتفاع بعد توقعات الطاقة الدولية
تحولت أسعار النفط الخام فجأة اليوم الخميس بعد التراجع في التعاملات المبكرة إلى الارتفاع في]]>
Thu, 11 Aug 2022 12:38:02 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29277 Content29277
https://economy-news.net/content.php?id=29276
أمانة بغداد: شارع الرشيد سيكون منطقة خضراء كبيرة
حددت أمانة بغداد، اليوم الخميس، موعد تسلُّم تخصيصاتها من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي]]>
Thu, 11 Aug 2022 11:51:42 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29276 Content29276
https://economy-news.net/content.php?id=29275
النزاهة تمنع هدر تريليوني دينار وتؤكد: أغلب المؤسسات تمتنع تنفيذ العمل الالكتروني
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن استعادة ومنع هدر قرابة التريليوني دينار، فيما اشارت الى]]>
Thu, 11 Aug 2022 11:07:43 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29275 Content29275
https://economy-news.net/content.php?id=29273
دانة غاز تعلن ارتفاع أرباحها بفضل الأداء التشغيلي القوي في كوردستان
أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ارباحها بنسبة 82، إلى 407 ملايين درهم في]]>
Thu, 11 Aug 2022 10:15:20 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29273 Content29273
https://economy-news.net/content.php?id=29272
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين
أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع]]>
Thu, 11 Aug 2022 09:43:20 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29272 Content29272
https://economy-news.net/content.php?id=29271
العراق يحصد المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول استيرادا من الأردن
أعلنت غرفة تجارة عمان، اليوم الخميس، أن العراق حصد المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول]]>
Thu, 11 Aug 2022 09:23:59 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29271 Content29271
https://economy-news.net/content.php?id=29270
البنك المركزي: الاحتياطي النقدي ارتفع الى 82 مليار دولار
كشــف البنك المركزي العراقــي، الخميس، عن ارتفاع الاحتياطــات النقدية إلــى 82 مليار دولار،]]>
Thu, 11 Aug 2022 09:00:56 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29270 Content29270
https://economy-news.net/content.php?id=29269
التضخم الروسي يتراجع لأدنى مستوى منذ غزو أوكرانيا
تراجع التضخم الروسي بشكل أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له منذ غزو الرئيس الروسي لأوكرانيا،]]>
Thu, 11 Aug 2022 08:51:29 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29269 Content29269
https://economy-news.net/content.php?id=29268
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صعودها أكثر من دولار في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع]]>
Thu, 11 Aug 2022 08:18:53 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29268 Content29268
https://economy-news.net/content.php?id=29267
وثيقة أممية مسربة: العراق ضمن 60 دولة حول العالم تكافح لتأمين تكاليف الغذاء
أفاد تقرير لمؤسسة بوليتكو politico، مقرها في اوروبا الاربعاء، أن وثيقة اممية مسربة كشفت عن صعوبات]]>
Wed, 10 Aug 2022 21:34:57 21Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29267 Content29267
https://economy-news.net/content.php?id=29266
المالية توافق على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية
وافقت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية ضمن ملاك وزارة الصحة]]>
Wed, 10 Aug 2022 20:52:16 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29266 Content29266
https://economy-news.net/content.php?id=29265
بابل: تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي إلى متحف حضاري
أعلنت محافظة بابل، الأربعاء، تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي في المدينة الأثرية إلى]]>
Wed, 10 Aug 2022 20:00:24 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29265 Content29265
https://economy-news.net/content.php?id=29264
مجلس الخدمة يؤكد جهوزيته لإطلاق استمارة التعيينات
وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الجهات الحكومية لتزويد ديوان الرقابة]]>
Wed, 10 Aug 2022 19:29:50 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29264 Content29264
https://economy-news.net/content.php?id=29263
مستشار الكاظمي يتحدث عن إمكانية إقرار موازنات لأكثر من سنة مالية
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، امكانية إقرار موازنات لأكثر من]]>
Wed, 10 Aug 2022 18:23:52 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29263 Content29263
https://economy-news.net/content.php?id=29262
النفط يتراجع دون 95 دولاراً
واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، ليسجل سعر البرميل الواحد ما دون 95 دولاراً.
وفي آخر]]>
Wed, 10 Aug 2022 17:19:14 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29262 Content29262
https://economy-news.net/content.php?id=29261
تراجع أرباح "هوندا" الربع سنوية بنسبة 33%
تراجعت أرباح شركة هوندا بالربع الأول من العام المالي بنسبة 33 مقارنة بالعام الماضي، بسبب النقص]]>
Wed, 10 Aug 2022 17:15:23 17Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29261 Content29261
https://economy-news.net/content.php?id=29260
تفاصيل مباحثات هيئة الاستثمار وشركة "هانوا" بشأن مجمع بسماية
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، عن تفاصيل مباحثاتها مع شركة هانوا الكورية بشأن مجمع]]>
Wed, 10 Aug 2022 16:03:09 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29260 Content29260
https://economy-news.net/content.php?id=29259
صادرات العراق النفطية إلى الصين ترتفع بنسبة 77.4٪
أعلنت إدارة الجمارك الصينية، الأربعاء، عن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي]]>
Wed, 10 Aug 2022 15:57:57 15Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29259 Content29259
https://economy-news.net/content.php?id=29258
"آثار كارثية"..
تقرير أممي: انشاء سد مكحول يهدد الأمن الغذائي في العراق
حذر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، من اثار كارثية قد يخلفاها انشاء سد مكحول]]>
Wed, 10 Aug 2022 13:51:13 13Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29258 Content29258
https://economy-news.net/content.php?id=29257
بدء المباحثات بين هيئة الاستثمار وهانوا الكورية بشأن إنجاز الوحدات السكنية ببسماية
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن بدء المباحثات مع شركة هانوا الكورية لعودة]]>
Wed, 10 Aug 2022 13:31:25 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29257 Content29257
https://economy-news.net/content.php?id=29256
شركة التأمين العراقية تعلن توفير تغطيات تأمينية جديدة
اعلنت شركة التأمين العراقية، الاربعاء، المباشرة بتوسيع التغطيات التامينية استجابة لحاجة]]>
Wed, 10 Aug 2022 13:13:50 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29256 Content29256
https://economy-news.net/content.php?id=29255
احصائية رسمية: زائرو عاشوراء أجروا 220 مليون مكالمة هاتفية في يومين
أظهرت احصائيات أعدّتها هيئة الإعلام والاتصالات، الاربعاء، تضاعف معدلات استخدام شبكات الهاتف]]>
Wed, 10 Aug 2022 12:39:42 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29255 Content29255
https://economy-news.net/content.php?id=29254
الصحة تعلن قرب افتتاح 30 مستشفى ببغداد والمحافظات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرب افتتاح 30 مستشفى في العاصمة بغداد والمحافظات، فيما]]>
Wed, 10 Aug 2022 12:21:35 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29254 Content29254
https://economy-news.net/content.php?id=29253
المالية تعلن إطلاق المبالغ للمحاضرين والإداريين في المحافظات
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين ومساهمات]]>
Wed, 10 Aug 2022 12:08:42 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29253 Content29253
https://economy-news.net/content.php?id=29252
ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 2.2 مليون برميل
قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في]]>
Wed, 10 Aug 2022 11:19:14 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29252 Content29252
https://economy-news.net/content.php?id=29251
تقرير متشائم للأمم المتحدة: هجرة جماعية في العراق وغرق 3 محافظات
حذر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، من أن خطر الهجرة بين المحافظات العراقية]]>
Wed, 10 Aug 2022 10:52:23 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29251 Content29251
https://economy-news.net/content.php?id=29250
"لكي تفهم العالم أفهم الأقتصاد"..كتاب جديد لاقتصادي عراقي في جامعة بوخارست
صدر مؤخرا في دار بارنز أند نوبل للنشر في النرويج كتاب لكي تفهم العالم أفهم الأقتصاد للأقتصادي]]>
Wed, 10 Aug 2022 10:27:20 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29250 Content29250
https://economy-news.net/content.php?id=29249
الرافدين يعلن استمراره في منح السلف والقروض
اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن استمراره في منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى]]>
Wed, 10 Aug 2022 10:14:17 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29249 Content29249
https://economy-news.net/content.php?id=29248
الديناميكية الاقتصادية وتموضع بناء الدولة الاقتصادي في العراق
بحسب التغيرات والتحولات العالمية والسياسية والدولية والاقتصادية المنظورة وتمحور الائتلافات]]>
Wed, 10 Aug 2022 09:36:13 9Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29248 Content29248
https://economy-news.net/content.php?id=29247
الاردن: اربع دول بينها العراق تستحوذ على اكثر من نصف صادرات صناعة عمان
اعلنت الاردن، اليوم الاربعاء، ان اربع دول من بينها العراق تستحوذ على اكثر من نصف صادرات صناعة]]>
Wed, 10 Aug 2022 09:31:41 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29247 Content29247
https://economy-news.net/content.php?id=29245
مؤسسة اقتصادية: العراق خسر 3 تريليونات دينار في 2021 بسبب عمل المنافذ الحدودية
أكدت مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية، الاربعاء، أن سياسة المنافذ الحدودية تسببت بخسارة العراق]]>
Wed, 10 Aug 2022 09:06:50 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29245 Content29245
https://economy-news.net/content.php?id=29244
الكاظمي يضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي
وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي.
وذكر المكتب]]>
Wed, 10 Aug 2022 09:00:50 9Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29244 Content29244
https://economy-news.net/content.php?id=29243
إيلون ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار
باع إيلون ماسك أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار، وفقاً للإيداعات التنظيمية المنشورة يوم أمس]]>
Wed, 10 Aug 2022 08:45:36 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29243 Content29243
https://economy-news.net/content.php?id=29242
النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية
تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية]]>
Wed, 10 Aug 2022 08:05:32 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29242 Content29242
https://economy-news.net/content.php?id=29241
محافظ كربلاء يحدد مدة الاستثناء الكهربائي وموعد إطلاق "مبالغ الطوارئ"
أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، يوم الثلاثاء، استمرار استثناء المحافظة من القطع المبرمج]]>
Tue, 09 Aug 2022 21:54:46 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29241 Content29241
https://economy-news.net/content.php?id=29240
المباشرة ببناء "أطول" برج سكني في العراق
أعلنت الحكومة المحلية في أربيل، الثلاثاء، الشروع ببناء أطول برج سكني على مستوى العراق.
وقال]]>
Tue, 09 Aug 2022 20:57:28 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29240 Content29240
https://economy-news.net/content.php?id=29239
كم يبلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن؟
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأردني خير ابو صعيليك، عمق العلاقات التاريخية]]>
Tue, 09 Aug 2022 18:50:14 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29239 Content29239
https://economy-news.net/content.php?id=29238
بسبب النفط..
تقرير: الاقتصاد السعودي يستعد لعتبة التريليون دولار
أفادت مجلة فوربس بأن الاقتصاد السعودي انتعش هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب]]>
Tue, 09 Aug 2022 18:23:28 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29238 Content29238
https://economy-news.net/content.php?id=29237
أردوغان عن انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب بالمتوسط: لسنا بحاجة إلى إذن من أحد
شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حفل الإبحار الأول لسفينة عبد الحميد خان للتنقيب عن]]>
Tue, 09 Aug 2022 16:37:26 16Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29237 Content29237
https://economy-news.net/content.php?id=29236
الكهرباء: تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الكهرباء في الجنوب
أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، أن المنظومة في طريقها للاستقرار بعد معالجة العوارض الفنية.
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Tue, 09 Aug 2022 16:21:19 16Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29236 Content29236
https://economy-news.net/content.php?id=29235
النفط يسقط دون الـ 90..
بفعل البيانات واتفاق إيران
Tue, 09 Aug 2022 13:39:59 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29235 Content29235
https://economy-news.net/content.php?id=29234
اكثر من 43 الف طن سكر خام تصل ميناء ام قصر الجنوبي
استقبل ميناء ام قصر الجنوبي السفينة IZMIR بحمولة 43100 الف طن من مادة السكر الخام رست عند رصيف رقم 1 ]]>
Tue, 09 Aug 2022 12:55:38 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29234 Content29234
https://economy-news.net/content.php?id=29233
أوروبا تقرر خفض استهلاك الغاز اعتبارًا من اليوم
أكد رئيس وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية كلاوس مولر اليوم الثلاثاء أن خطة الاتحاد الأوروبي]]>
Tue, 09 Aug 2022 12:49:20 12Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29233 Content29233
https://economy-news.net/content.php?id=29232
العراق استورد بضائع صينية بقيمة 10 مليارات دولار في 2021
بلغت استيرادات العراق من الصين خلال العام الماضي 2021، أكثر من 10 مليارات دولار، في حين بلغت]]>
Tue, 09 Aug 2022 12:27:07 12Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29232 Content29232
https://economy-news.net/content.php?id=29231
أكبر اقتصاد أوروبي مهدد بخسارة 260 مليار يورو بسبب الحرب في أوكرانيا
أشارت توقعات قاتمة إلى أن الاقتصاد الالماني قد يخسر أكثر من 260 مليار يورو في القيمة المضافة]]>
Tue, 09 Aug 2022 11:26:46 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29231 Content29231
https://economy-news.net/content.php?id=29230
تصاعد للغبار وارتفاع قليل في درجات الحرارة الأيام المقبلة
أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت]]>
Tue, 09 Aug 2022 11:19:33 11Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29230 Content29230
https://economy-news.net/content.php?id=29229
العراق يقرر السماح للكويتيين بالتجوال في البلاد بسياراتهم دون دفع أي مبالغ مالية
بات السفر إلى العراق للمواطنين والمقيمين في الكويت ممن لديهم تأشيرة، متاحاً بسياراتهم الخاصة]]>
Tue, 09 Aug 2022 10:25:57 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29229 Content29229
https://economy-news.net/content.php?id=29228
الدولار يتراجع قليلا مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم
هبط الدولار قليلا عن مستوياته المرتفعة يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم]]>
Tue, 09 Aug 2022 10:14:11 10Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29228 Content29228
https://economy-news.net/content.php?id=29227
أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال زيادة المعروض من إيران
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بفعل التقدم الأخير في محادثات اللحظة الأخيرة لإحياء]]>
Tue, 09 Aug 2022 09:18:55 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29227 Content29227
https://economy-news.net/content.php?id=29226
أوروبا تُفعل حالة الطوارئ وألمانيا تعاني..
شبح انقطاع الغاز قد يصبح حقيقة
تستعد أوروبا للسيناريوهات الأصعب التي وضعتها بأيديها مع دخول خطة الطوارئ الأوروبية حيز]]>
Mon, 08 Aug 2022 21:39:54 21Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29226 Content29226
https://economy-news.net/content.php?id=29225
رئيس هيئة الحماية الاجتماعية: سنعمل على حسم ملف "السيارات"
وجهت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية سناء الموسوي، الاثنين، بإعادة إطلاق الإعانة الاجتماعية]]>
Mon, 08 Aug 2022 21:09:09 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29225 Content29225
https://economy-news.net/content.php?id=29224
الصناعة تفصّل خطتها لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، تفاصيل خطتها التي تتضمن 3 مراحل والخاصة بإعادة]]>
Mon, 08 Aug 2022 19:57:28 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29224 Content29224
https://economy-news.net/content.php?id=29223
العراق يعتمد إجراء جديداً في إدخال السيارات والدراجات النارية السياحية
اعتمدت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الاثنين، دفاتر مرور التربتك TRIP TIC الدولي والخاصة]]>
Mon, 08 Aug 2022 19:00:36 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29223 Content29223
https://economy-news.net/content.php?id=29222
الكهرباء: المنظومة مستقرة وماضون بزيادة الطاقة
أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أسباب ضعف التجهيز خلال الأيام الأخيرة، وفيما أكدت أن]]>
Mon, 08 Aug 2022 18:38:40 18Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29222 Content29222
https://economy-news.net/content.php?id=29221
أمانة بغداد: العاصمة بحاجة إلى أكثر من 150 مجسراً للمشاة
كشفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن توجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يخص مجسرات]]>
Mon, 08 Aug 2022 16:27:43 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29221 Content29221
https://economy-news.net/content.php?id=29220
تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بـ 0.75%
قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في أوربكس محمد المريري، إن التوقعات تشير إلى استمرار]]>
Mon, 08 Aug 2022 13:28:06 13Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29220 Content29220
https://economy-news.net/content.php?id=29219
وزير المالية يبحث مع زيدان "تصحيح الاخطاء القانونية" في عقود القطاع الخاص
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، مع وزير المالية الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقود]]>
Mon, 08 Aug 2022 13:01:56 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29219 Content29219
https://economy-news.net/content.php?id=29218
المصرف الزراعي ينفي توقف برنامج منح القروض
أعلن المصرف الزراعي التعاوني، أن لا صحة لتوقف برنامج منح القروض والمصرف مستمر في صرف المعاملات]]>
Mon, 08 Aug 2022 12:35:08 12Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29218 Content29218
https://economy-news.net/content.php?id=29217
النفط يرتفع بعد السقوط لأدنى مستوى في 8 أشهر
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعد تراجعات قاسية خلال الأسبوع الماضي حينما نزل النفط]]>
Mon, 08 Aug 2022 11:47:51 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29217 Content29217
https://economy-news.net/content.php?id=29216
الرافدين يعلن الطعن بقرار القضاء بشأن عقد شركة بوابة عشتار
اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قرار المحكمة بدفع غرامة لشركة بوابة عشتار.
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Mon, 08 Aug 2022 11:19:51 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29216 Content29216
https://economy-news.net/content.php?id=29215
"معاناة لا توصف" في العراق..
الحرارة تسجل أرقاما قياسية و"سوء الإدارة" يفاقم الأزمة
تتسبب درجات الحرارة الشديدة في إصابة العراق بنوع من الشلل، وتفاقم معاناة السكان، الذين يعانون]]>
Mon, 08 Aug 2022 10:49:42 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29215 Content29215
https://economy-news.net/content.php?id=29214
الكهرباء توقف مشروع ماء النجف المركزي
أعلنت مديرية ماء النجف الاشرف، الاثنين، عن أطفاء مشروع ماء النجف المركزي بسبب إطفاء خطوط]]>
Mon, 08 Aug 2022 10:41:34 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29214 Content29214
https://economy-news.net/content.php?id=29213
تراجع سعر الذهب بعد تعزيز بيانات أمريكية قوية احتمالات زيادة سعر الفائدة الأمريكية
انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي]]>
Mon, 08 Aug 2022 09:26:11 9Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29213 Content29213
https://economy-news.net/content.php?id=29211
تقرير حكومي: العراق استورد منتجات نفطية وبضائع بقيمة 17 مليار دولار في 2021
الجهاز المركزي العراقي للإحصاء، يوم الاثنين، أن إجمالي استيرادات البلاد عام 2021 الماضي للمواد]]>
Mon, 08 Aug 2022 08:57:14 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29211 Content29211
https://economy-news.net/content.php?id=29209
وزير التخطيط: الدعم الكوري عزز جهود العراق في تنفيذ المشاريع
اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم ، الاثنين،ان الدعم الكوري الجنوبي عزز جهود العراق في تنفيذ]]>
Mon, 08 Aug 2022 08:46:55 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29209 Content29209
https://economy-news.net/content.php?id=29208
في أحدث تصنيف عالمي..
بغداد تخرج من قائمة أسوأ أماكن للعيش في العالم
أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية EIU هذا الأسبوع، تصنيف مؤشر الرفاهية العالمي لأفضل وأسوأ 10]]>
Mon, 08 Aug 2022 08:41:52 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29208 Content29208
https://economy-news.net/content.php?id=29207
ارتفاع أسعار النفط مع انتعاش الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انخفاضها في تداولات الصباح، مع انتعاش في واردات الصين]]>
Mon, 08 Aug 2022 08:06:08 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29207 Content29207
https://economy-news.net/content.php?id=29206
العراقيون لم يذكرهم احد..
امريكا تخصص 700 مليار دولار لجنودها المتضررين من حرق النفايات العسكرية في العراق
اكد تقرير لموقع كومون دريم الامريكي ، الاحد، ان مبلغ 700 مليار دولار التي خصصها قانون مساعدة]]>
Sun, 07 Aug 2022 21:01:58 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29206 Content29206
https://economy-news.net/content.php?id=29205
الكهرباء تحدد موعد إنجاز الربط مع السعودية
حددت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موعد إنجاز الربط مع السعودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد]]>
Sun, 07 Aug 2022 19:11:31 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29205 Content29205
https://economy-news.net/content.php?id=29204
قرب افتتاح مدن صناعية جديدة في العراق
أكدت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، قرب افتتاح عدد من المدن الصناعية.
وقال مدير عام الدائرة]]>
Sun, 07 Aug 2022 17:50:46 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29204 Content29204
https://economy-news.net/content.php?id=29202
البورصة تغلق مرتفعة بنسبة 0.57٪
أغلقت البورصة العراقية، مرتفعة بنسبة 0.57٪ وذلك مدعومة من النتائج الإيجابية خلال النصف الأول]]>
Sun, 07 Aug 2022 14:21:30 14Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29202 Content29202
https://economy-news.net/content.php?id=29201
الطيف يقدم 4 خدمات للموطنين رواتبهم في المصرف
الاقتصاد نيوزبغداد أعلن مصرف الطيف الاسلامي ، تقديم 4 خدمات للمواطنين الموطنة رواتبهم في]]>
Sun, 07 Aug 2022 13:56:10 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29201 Content29201
https://economy-news.net/content.php?id=29200
الكاظمي يوجه كوادر أمانة بغداد بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل أداء
وجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، كوادر أمانة بغداد بمواصلة تقديم الخدمات]]>
Sun, 07 Aug 2022 13:50:28 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29200 Content29200
https://economy-news.net/content.php?id=29199
شركة السجاد توزع ارباح 70% من رأس المال لعام 2021
قررت الهيئة العامة لشركة السجاد، الاحد، توزيع ارباح الاسهم لعام 2021.
وقال المصدر لوكالة]]>
Sun, 07 Aug 2022 13:45:54 13Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29199 Content29199
https://economy-news.net/content.php?id=29198
مصرف الاتحاد يطلق خدمة الودائع الثابتة للمواطنين
الاقتصاد نيوزبغداد اطلق مصرف الاتحاد، خدمة الودائع لمدة سنة و6 أشهر.
وقال مصدر مصرفي لوكالة]]>
Sun, 07 Aug 2022 13:41:12 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29198 Content29198
https://economy-news.net/content.php?id=29197
مصرف التنمية الدولي ينضم الى اتحاد مصارف الامارات في دبي
كشف مصدر مصرفي، الاحد، عن انضمام مصرف التنمية الدولي العراقي الى اتحاد مصارف الامارات في دبي.
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Sun, 07 Aug 2022 13:34:44 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29197 Content29197
https://economy-news.net/content.php?id=29196
سياسة البنك المركزي التحوطية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية
يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة اشهر ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها]]>
Sun, 07 Aug 2022 13:27:40 13Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29196 Content29196
https://economy-news.net/content.php?id=29195
النفط: تأمين 35 مليون لتر من المشتقات النفطية و600 طن من الغازالسائل استعداد لزيارة عاشوراء
اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، حامد يونس، الاحد، تامين 35 مليون لتر من المشتقات النفطية]]>
Sun, 07 Aug 2022 13:07:26 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29195 Content29195
https://economy-news.net/content.php?id=29194
الزراعة تعلن ارتفاع أعداد النخيل في العراق الى 17 مليوناً
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن نجاحها بزيادة عدد النخيل من 12 مليون نخلة الى 17 مليون نخلة،]]>
Sun, 07 Aug 2022 12:27:22 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29194 Content29194
https://economy-news.net/content.php?id=29193
اغراق العراق بـ 2.4 مليار كيلو من التفاح الأحمر..
خبير يُقيّم المقترح اللبناني "النفط مقابل التفاح"
قيم استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الاحد، مقترح لبنان بمقايضة النفط الاسوّد]]>
Sun, 07 Aug 2022 11:29:53 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29193 Content29193
https://economy-news.net/content.php?id=29192
الرشيد يكشف تفاصيل قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل
الاقتصاد نيوزبغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة والتي]]>
Sun, 07 Aug 2022 11:18:19 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29192 Content29192
https://economy-news.net/content.php?id=29191
الاتصالات تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع القمر الصناعي
أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أنها بصدد التعاقد مع شركة استشارية لإنشاء القمر الصناعي،]]>
Sun, 07 Aug 2022 10:17:03 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29191 Content29191
https://economy-news.net/content.php?id=29190
العراق استورد نحو 500 ألف هاتف بقيمة 54 مليون دولار في 6 أشهر
كشفت مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية، عن دخول نحو نصف مليون هاتف الى العراق في النصف الأول من]]>
Sun, 07 Aug 2022 10:14:57 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29190 Content29190
https://economy-news.net/content.php?id=29189
صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما يقارب 10 ملايين برميل في شهر
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما]]>
Sun, 07 Aug 2022 09:49:16 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29189 Content29189
https://economy-news.net/content.php?id=29188
دراسة استقصائية: العراقيون ضمن أكثر دول العالم غضباً وشعوراً بالألم
كشفت دراسة استقصائية عالمية جديدة أي دول العالم هي الأسعد وأيها الأكثر توتراً.
أجرت شركة]]>
Sun, 07 Aug 2022 09:41:54 9Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29188 Content29188
https://economy-news.net/content.php?id=29187
الرافدين: 50 مليون قروض البناء والترميم وتأهيل الدور السكنية
اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات تمنح قروض الترميم وتأهيل او]]>
Sun, 07 Aug 2022 09:33:25 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29187 Content29187
https://economy-news.net/content.php?id=29186
روسيا تزيح السعودية والعراق وتصبح أكبر مصدري النفط الى الهند
في 5 أغسطس ، تجاوزت روسيا حليف أوبك ، المملكة العربية السعودية ، لتوسيع حصتها السوقية في واحدة]]>
Sun, 07 Aug 2022 09:30:25 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29186 Content29186
https://economy-news.net/content.php?id=29185
تقرير: 45 ألف سائح عراقي زار تركيا خلال شهر واحد
يشهد مركز السياحة ومركز الأعمال في إسطنبول تدفقاً من المصطافين في جميع أنحاء العالم ، وهو تطور]]>
Sun, 07 Aug 2022 09:13:27 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29185 Content29185
https://economy-news.net/content.php?id=29184
ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.104 تريليون دولار
أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو]]>
Sun, 07 Aug 2022 08:43:37 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29184 Content29184
https://economy-news.net/content.php?id=29183
المرور توضح القوانين الخاصة بتسقيط السيارات وترفع طلباً للأمانة العامة
حددت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الجهات المسؤولة عن استيراد السيارات في العراق، وفيما]]>
Sat, 06 Aug 2022 21:41:58 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29183 Content29183
https://economy-news.net/content.php?id=29182
خبير اقتصادي يقدم "حلاً" لمشكلة الكهرباء
قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، السبت، إن مصر قامت بحل مشكلة الكهرباء بأقل من المبالغ]]>
Sat, 06 Aug 2022 20:19:14 20Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29182 Content29182
https://economy-news.net/content.php?id=29181
الأمانة العامة ترجح افتتاح طريق الدورة يوسفية خلال شهرين
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، طبيعة مهامها في إنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة]]>
Sat, 06 Aug 2022 18:11:43 18Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29181 Content29181
https://economy-news.net/content.php?id=29180
تحرك من الزراعة لتخفيض أسعار الأسماك
كشفت وزارة الزراعة، السبت، عن تحركها لتطبيق إجراء من أجل المساهمة بتخفيض أسعار الأسماك]]>
Sat, 06 Aug 2022 17:27:58 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29180 Content29180
https://economy-news.net/content.php?id=29178
مستشار الكاظمي يحدد شرطاً لتأسيس الصندوق السيادي
حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، شرطاً لإنشاء الصندوق]]>
Sat, 06 Aug 2022 14:36:46 14Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29178 Content29178
https://economy-news.net/content.php?id=29177
أسعار الذهب تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية
شهدت أسعار الذهب، السبت، تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.
سعر بيع مثقال الذهب]]>
Sat, 06 Aug 2022 14:34:46 14Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29177 Content29177
https://economy-news.net/content.php?id=29176
واردات العراق النفطية تنخفض بنسبة 6.5%
انخفضت واردات العراق النفطية بنسبة 6.5 في شهر تموز الماضي وفقا لشركة تسويق النفط العراقية سومو.
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Sat, 06 Aug 2022 12:58:07 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29176 Content29176
https://economy-news.net/content.php?id=29175
الكهرباء تعلن اعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية المتوقفة في ميسان
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن إعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية التي توقفت في محطة]]>
Sat, 06 Aug 2022 12:53:27 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29175 Content29175
https://economy-news.net/content.php?id=29174
الكهرباء تعلن دخول طاقات انتاجية جديدة للخدمة خلال ايام
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن دخول طاقات انتاجية جديدة للخدمة خلال الايام المقبلة.
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Sat, 06 Aug 2022 12:01:14 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29174 Content29174
https://economy-news.net/content.php?id=29173
الزراعة: تخصيص 34 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ لشراء منظومات ري حديثة
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تخصيص 34 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ لشراء منظومات ري]]>
Sat, 06 Aug 2022 11:55:38 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29173 Content29173
https://economy-news.net/content.php?id=29172
أسعار برنت تهبط 11% في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بجلسة الجمعة لتعوض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نمو قوي]]>
Sat, 06 Aug 2022 10:52:17 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29172 Content29172
https://economy-news.net/content.php?id=29171
مصفى الشعيبة يتوقفا جزئيا عن العمل بسبب ملوحة البصرة
اعلنت شركة مصافي الجنوب عن ايقاف العمل في وحدتي الاسفلت والتقطير الفراغي بسبب زيادة الاملاح في]]>
Sat, 06 Aug 2022 10:45:16 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29171 Content29171
https://economy-news.net/content.php?id=29170
ألمانيا قد تواجه موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم القياسي
قد يؤدي التضخم القياسي وارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات خلال]]>
Sat, 06 Aug 2022 10:32:36 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29170 Content29170
https://economy-news.net/content.php?id=29169
الرافدين يُحصي القروض الممنوحة للمواطنين في النصف الأول من العام الحالي
كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، حصيلة القروض التي منحت للمواطنين في النصف الأول من العام]]>
Sat, 06 Aug 2022 10:25:55 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29169 Content29169
https://economy-news.net/content.php?id=29168
العراق باتجاه تنمية مصادر الاقتصاد وتفعيل القطاع الزراعي
كشفت وزارة التخطيط، الخميس، عن تحرك لإعداد خطة تنمية خمسية لتنمية الاقتصاد العراقي، فيما أشارت]]>
Thu, 04 Aug 2022 20:38:34 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29168 Content29168
https://economy-news.net/content.php?id=29167
أرباح "تويوتا" تتراجع 42% في الربع الأول من 2022
تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة تويوتا موتور اليابانية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42]]>
Thu, 04 Aug 2022 20:31:21 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29167 Content29167
https://economy-news.net/content.php?id=29166
"أكشاك نموذجية" لبيع الصمون في بغداد
أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الخميس، إطلاق مشروع الاكشاك النموذجية لبيع الصمون المدعوم إلى]]>
Thu, 04 Aug 2022 19:53:22 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29166 Content29166
https://economy-news.net/content.php?id=29165
تراجع جديد يضرب أسعار النفط
سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعاً جديداً لما دون 94 دولاراً للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة]]>
Thu, 04 Aug 2022 19:10:29 19Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29165 Content29165
https://economy-news.net/content.php?id=29164
رويترز: السعودية والإمارات تدخران طاقة إنتاج نفط فائضة لأزمة محتملة في الشتاء
أفادت مصادر مطلعة بأن السعودية والإمارات على استعداد لضخ زيادة كبيرة في إنتاج النفط إذا واجه]]>
Thu, 04 Aug 2022 18:45:30 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29164 Content29164
https://economy-news.net/content.php?id=29163
دولة عربية تجبر مشاهير التواصل الاجتماعي على دفع ضريبة دخل للدولة
خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن فريقا لمساعدة مشاهير وسائل التواصل والأشخاص الذين]]>
Thu, 04 Aug 2022 17:50:03 17Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29163 Content29163
https://economy-news.net/content.php?id=29162
بدء العمل بالجباية الرقمية في ثلاثة موانئ
أعلنت شركة الموانئ العامة التابعة لوزارة النقل، الخميس، عن بدء العمل بالجباية الرقمية في ثلاثة]]>
Thu, 04 Aug 2022 17:25:57 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29162 Content29162
https://economy-news.net/content.php?id=29161
موقع تقني: سعر هاتف "آيفون 14" سيبدأ من 799 دولاراً أميركياً
قبل شهر من موعد الكشف عن مجموعة هواتف آيفون 14، تحدثت تقارير إخبارية عن أسعار الهواتف المنتظرة]]>
Thu, 04 Aug 2022 17:21:59 17Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29161 Content29161
https://economy-news.net/content.php?id=29160
العراق..
22 حادث سير في اليوم الواحد
أحصت مديرية المرور العامة، الخميس، حوادث السير المسجلة منذ مطلع العام الحالي 2022، فيما أعلنت]]>
Thu, 04 Aug 2022 16:43:27 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29160 Content29160
https://economy-news.net/content.php?id=29159
أوبك: 12 تريليون دولار حاجة السوق النفطية للاستثمارات
قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن سوق النفط تحتاج إلى استثمارات في الطاقة الإنتاجية]]>
Thu, 04 Aug 2022 15:02:41 15Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29159 Content29159
https://economy-news.net/content.php?id=29158
البورصة العراقية تختتم تداولات الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.68٪
أغلقت البورصة العراقية، اليوم الخميس، تداولات نهاية الأسبوع، مرتفعة بنسبة 0.68٪ وذلك مدعومة من]]>
Thu, 04 Aug 2022 14:51:49 14Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29158 Content29158
https://economy-news.net/content.php?id=29157
مصرف المشرق العربي يزيد رأسماله إلى 250 مليار دينار
قرر مصرف المشرق العربي الإسلامي زيادة رأسماله إلى 250 مليار دينار.
وقال مصدر مطلع لـالاقتصاد]]>
Thu, 04 Aug 2022 14:39:18 14Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29157 Content29157
https://economy-news.net/content.php?id=29156
بنك إنجلترا يرفع الفائدة بـ50 نقطة اساس
صدر قرار بنك إنجلترا بشأن رفع الفائدة، والذي توقعت الأسواق أن يقوم برفع أسعار الفائدة بنسبة هي]]>
Thu, 04 Aug 2022 14:21:52 14Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29156 Content29156
https://economy-news.net/content.php?id=29155
الأمم المتحدة: شركات الطاقة حققت أرباحاً "غير اخلاقية" بنحو 100 مليار دولار خلال أشهر
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات النفط]]>
Thu, 04 Aug 2022 12:32:49 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29155 Content29155
https://economy-news.net/content.php?id=29154
صندوق الاسكان يعلن عن صرف نحو 100 مليار دينار كقروض في شهر تموز
أعلن صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس، عن مبالغ القروض]]>
Thu, 04 Aug 2022 12:27:26 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29154 Content29154
https://economy-news.net/content.php?id=29153
سفارة بنغلاديش في بغداد: 70 ألف بنغلاديشي يعملون في العراق
قال عاهد الزمان ليتون، السكرتير الثاني في سفارة بنجلاديش في بغداد، إن قرابة 70 ألف بنغلاديشي]]>
Thu, 04 Aug 2022 11:18:13 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29153 Content29153
https://economy-news.net/content.php?id=29152
التجارة تعتزم إنشاء أكشاك نموذجية لبيع الصمون في بغداد الكترونياً
أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عزم الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى تشكيلاتها إنشاء أكشاك]]>
Thu, 04 Aug 2022 11:14:14 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29152 Content29152
https://economy-news.net/content.php?id=29151
الطيران المدني تعلن قرب فتح ترانزيت في مطار بغداد لعدة دول
أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، التوجه لفتح ترانزيت في مطار بغداد الدولي مع دول]]>
Thu, 04 Aug 2022 11:04:54 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29151 Content29151
https://economy-news.net/content.php?id=29150
لبنان يمنح العراق التفاح مقابل الحصول على وقوده
اقترحت الهيئة اللبنانية لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال، اليوم الخميس، تصدير التفاح]]>
Thu, 04 Aug 2022 10:39:35 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29150 Content29150
https://economy-news.net/content.php?id=29149
البنك المركزي العراقي الأول عالمياً بشراء الذهب في 2022
أضافت البنوك المركزية على مستوى العالم 59 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها الشهر الماضي ولم يتم]]>
Thu, 04 Aug 2022 10:25:52 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29149 Content29149
https://economy-news.net/content.php?id=29148
العراق استورد 34 ألف طن من البنزين الايراني في أربعة أشهر
قال المتحدث باسم هيئة الجمارك الإيرانية لوسائل إعلام محلية، إن إيران صدرت 366 ألف طن من البنزين]]>
Thu, 04 Aug 2022 10:11:33 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29148 Content29148
https://economy-news.net/content.php?id=29147
ضبط عمليات بيع "خصية" بين العراق وأوكرانيا بمبالغ تصل الى 80 الف دولار
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن ضبط عمليات بيع خصية مع أوكرانيا، مشيرة الى ان]]>
Thu, 04 Aug 2022 09:39:54 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29147 Content29147
https://economy-news.net/content.php?id=29146
اوبك: 12 الف برميل يوميا زيادة إنتاج العراق النفطي لشهر ايلول
اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم الخميس، ان حصة العراق من زيادة إنتاج الخام التي تم]]>
Thu, 04 Aug 2022 09:00:50 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29146 Content29146
https://economy-news.net/content.php?id=29145
الهوية الاقتصادية للدولة والضرورة الاستراتيجية والموضوعية لتنظيم الدولة التجاري
يعّد جوهر بناء الدولة في التنظيم التجاري الانشطة التجارية من اهم الاسس المنهجية]]>
Thu, 04 Aug 2022 08:55:01 8Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29145 Content29145
https://economy-news.net/content.php?id=29144
انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر
ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أدت مخاوف بشأن المعروض إلى انتعاش من أدنى مستوياتها في عدة]]>
Thu, 04 Aug 2022 08:41:09 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29144 Content29144
https://economy-news.net/content.php?id=29143
ضبط 34 معاملة جمركية مزورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 34 معاملة جمركية مزورة في منفذ ميناء أم قصر]]>
Wed, 03 Aug 2022 21:51:02 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29143 Content29143
https://economy-news.net/content.php?id=29142
دائرة العقارات: استعادة أكثر من 5400 عقار عائد للدولة
اعلنت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية، الأربعاء، تمكنها من استرداد ما يقارب 5400]]>
Wed, 03 Aug 2022 20:55:08 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29142 Content29142
https://economy-news.net/content.php?id=29141
بعد قرار "أوبك+"..
كم ستبلغ الزيادة في حصة العراق النفطية؟
أعلن تحالف أوبك، حصص إنتاج النفط في شهر أيلول المقبل، بعد قراره بزيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف]]>
Wed, 03 Aug 2022 19:50:21 19Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29141 Content29141
https://economy-news.net/content.php?id=29140
وزير النفط يبين هدف اتفاق أوبك+ على رفع الانتاج
أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار حرص اوبك بلس على استقرار أسواق النفط العالمية، والعمل على]]>
Wed, 03 Aug 2022 19:15:19 19Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29140 Content29140
https://economy-news.net/content.php?id=29139
تعرف على المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام غداً
أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها، باستثناء طلبة السادس الإعدادي، بسبب]]>
Wed, 03 Aug 2022 19:08:08 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29139 Content29139
https://economy-news.net/content.php?id=29138
مستشار الكاظمي: ليس لدى الحكومة أي توجه لخفض سعر صرف الدولار
أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، الأربعاء، عدم وجود توجه حكومي لتخفيض سعر صرف]]>
Wed, 03 Aug 2022 18:54:21 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29138 Content29138
https://economy-news.net/content.php?id=29137
العمل تلغي شرط حضور المعاق مع المعين لإصدار "الماستر كارد"
وجه رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقي]]>
Wed, 03 Aug 2022 17:36:48 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29137 Content29137
https://economy-news.net/content.php?id=29136
أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط في أيلول
وافقت منظمة أوبك بلس، اليوم الأربعاء، على زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يومياً في أيلول المقبل.
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Wed, 03 Aug 2022 17:29:40 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29136 Content29136
https://economy-news.net/content.php?id=29135
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً
وجّه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في ديوان]]>
Wed, 03 Aug 2022 17:26:24 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29135 Content29135
https://economy-news.net/content.php?id=29134
كهرباء كردستان تحذر من خطر يحدق بامدادات الطاقة الى السليمانية
حذرت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، الأربعاء، من خطر يحدق بإمداد الطاقة إلى محافظة]]>
Wed, 03 Aug 2022 13:43:50 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29134 Content29134
https://economy-news.net/content.php?id=29133
الأمم المتحدة: العراق بأمس الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي
رحبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، يوم الأربعاء، بالدعوات لإجراء حوار وطني،]]>
Wed, 03 Aug 2022 13:18:38 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29133 Content29133
https://economy-news.net/content.php?id=29132
النفط تعلن حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير بالبصرة
انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، حفر البئر النفطي زبير 552 في حقل الزبير]]>
Wed, 03 Aug 2022 11:32:19 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29132 Content29132
https://economy-news.net/content.php?id=29131
الرافدين يحدد فائدة قروض 25 مليون لاصحاب المحال التجارية
حدد مصرف الرافدين فائدة قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون لاصحاب المحال التجارية والورش والمهن]]>
Wed, 03 Aug 2022 11:11:27 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29131 Content29131
https://economy-news.net/content.php?id=29130
الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة لسلف الموظفين والعقود ومنتسبي الأمن
اعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الاربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود]]>
Wed, 03 Aug 2022 11:09:37 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29130 Content29130
https://economy-news.net/content.php?id=29129
أوبك بلس تجتمع وسط صراعات الإنتاج وضغط الولايات المتحدة لمزيد من النفط
تجتمع أوبك اليوم الأربعاء وسط توقعات السوق بزيادة مطردة أو طفيفة في إنتاج النفط حيث يضخ معظم]]>
Wed, 03 Aug 2022 10:55:59 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29129 Content29129
https://economy-news.net/content.php?id=29128
ثاني أكبر مُصدِّر للملابس في العالم يعاني من تراجع الطلب وانقطاع الكهرباء
تواجه صناعة الملابس في بنغلاديش، المُصدِّر الثاني في العالم بعد الصين، ضربة مزدوجة من تباطؤ]]>
Wed, 03 Aug 2022 08:54:20 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29128 Content29128
https://economy-news.net/content.php?id=29127
انخفاض يطرأ على أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+
تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، قبل أن تقلص بعض]]>
Wed, 03 Aug 2022 08:42:48 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29127 Content29127
https://economy-news.net/content.php?id=29126
السعودية تمنع مواطنيها دون سن الـ 40 عاماً من السفر الى العراق
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن شروط سفر المواطنين إلى العراق.
وكشفت أن طالب]]>
Wed, 03 Aug 2022 08:33:01 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29126 Content29126
https://economy-news.net/content.php?id=29125
عشية إجتماعها..
أوبك بلس تتوقع خفض امدادات السوق الى 800 ألف برميل يوميا
قعت دولة منظمة أوبك بلس، أن تقل الإمدادات قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعاً في]]>
Tue, 02 Aug 2022 21:28:36 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29125 Content29125
https://economy-news.net/content.php?id=29124
خلال شهر واحد..
محافظة عراقية تنتج 64 مليون بيضة
أعلنت مديرية زراعة البصرة، الثلاثاء، إنتاج أكثر من 64 مليون بيضة خلال شهر تموز الماضي.
وقال مدير]]>
Tue, 02 Aug 2022 20:58:26 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29124 Content29124
https://economy-news.net/content.php?id=29123
الدولار يستمر في الارتفاع بشكل غير مسبوق في مصر
تجاوز سعر الدولار حاجز الـ19 جنيها في عدد من البنوك المصرية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل]]>
Tue, 02 Aug 2022 20:46:32 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29123 Content29123
https://economy-news.net/content.php?id=29122
أبرز قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، أبرز قرارات مجلس الوزراء لهذا]]>
Tue, 02 Aug 2022 19:15:06 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29122 Content29122
https://economy-news.net/content.php?id=29121
التخطيط تحدد آلية الاستقطاع من الرواتب في منصة الرقم الوظيفي
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إنجاز أعمال منصة الرقم الوظيفي، وفيما حددت آلية الاستقطاع]]>
Tue, 02 Aug 2022 18:23:44 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29121 Content29121
https://economy-news.net/content.php?id=29119
العمل تُعيد ألف دينار استقطع بـ"الخطأ" من رواتب الإعانة الاجتماعية
أعلنت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إعادة ألف دينار استقطع بـالخطأ من رواتب]]>
Tue, 02 Aug 2022 16:35:35 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29119 Content29119
https://economy-news.net/content.php?id=29118
نفط البصرة: بيع 10% من حصة إكسون موبيل متوقف على اجراء واحد
أوضحت شركة نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بيع 10 من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1،]]>
Tue, 02 Aug 2022 13:59:14 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29118 Content29118
https://economy-news.net/content.php?id=29117
أكثر من مليوني عاطل مسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل
أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أعداد العاطلين عن العمل المسجلين في]]>
Tue, 02 Aug 2022 12:28:24 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29117 Content29117
https://economy-news.net/content.php?id=29116
صفقة "الفازلين" تطيح بمسؤولين في صحة الديوانية
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط رئيس وأعضاء لجنة]]>
Tue, 02 Aug 2022 12:04:03 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29116 Content29116
https://economy-news.net/content.php?id=29115
عرض إماراتي لإنشاء "مدينة ذكية" في أور
قدمت إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال المدن الذكية المستدامة طلباً إلى محافظة ذي قار]]>
Tue, 02 Aug 2022 11:50:50 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29115 Content29115
https://economy-news.net/content.php?id=29114
إعادة تأهيل جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين والمحافظات الشمالية
أعلنت محافظة صلاح الدين،اليوم الثلاثاء، إعادة تأهيل جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين]]>
Tue, 02 Aug 2022 11:28:13 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29114 Content29114
https://economy-news.net/content.php?id=29113
"قصة منذ 100 عام"..
هكذا امتلك مهندس غربي 5٪ من نفط العراق وأصبح أغنى الناس على وجه الأرض
كشف تقرير صحافي، عن مراحل حياة شخصية نفطية ثرية امتلكت 5 من اجمالي ايرادات العراق النفطية منذ]]>
Tue, 02 Aug 2022 10:47:38 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29113 Content29113
https://economy-news.net/content.php?id=29112
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين
أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقال]]>
Tue, 02 Aug 2022 10:14:25 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29112 Content29112
https://economy-news.net/content.php?id=29111
تراجع صادرات النفط العراقية إلى الأردن
اعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن]]>
Tue, 02 Aug 2022 10:14:01 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29111 Content29111
https://economy-news.net/content.php?id=29110
قطر توقع اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي بمجلس التعاون الخليجي لتزويد العراق بالطاقة
وقع صندوق قطر للتنمية QFFD اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير نظام]]>
Tue, 02 Aug 2022 09:37:12 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29110 Content29110
https://economy-news.net/content.php?id=29109
أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو تموزالماضي، على وقع مخاوف]]>
Tue, 02 Aug 2022 09:22:04 9Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29109 Content29109
https://economy-news.net/content.php?id=29108
التخطيط: نسبة العمل في القطاع الخاص وصلت إلى 88 بالمئة
أقرت وزارة التخطيط بعجز الحكومة عن توفير فرص عمل لكِّل العاطلين، في ظل غياب دور القطاع الخاص.
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Tue, 02 Aug 2022 09:18:47 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29108 Content29108
https://economy-news.net/content.php?id=29107
"تويتر" تفقد 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية
تراجعت أسهم تويتر في التداول المبكرة قبل افتتاح البورصة في نيويورك بعدما تنصل الملياردير إيلون]]>
Tue, 02 Aug 2022 08:33:38 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29107 Content29107
https://economy-news.net/content.php?id=29106
انخفاض جديد يضرب أسعار النفط
انخفضت أسعار النفط مرة أخرى اليوم الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون توقعات قاتمة للطلب على]]>
Tue, 02 Aug 2022 08:31:40 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29106 Content29106
https://economy-news.net/content.php?id=29105
سقوط حر مفاجئ للنفط صوب الـ 90 دولار..
الأدنى في 5 أشهر
انخفضت أسعار النفط فجأة خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الإثنين، لتهبط إلى أدنى مستوياتها]]>
Mon, 01 Aug 2022 21:27:46 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29105 Content29105
https://economy-news.net/content.php?id=29104
والد أغنى رجل في العالم: لست فخوراً بإبني
قال إيرول ماسك، والد الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه ليس فخورا بابنه، بينما وصف نجله الثاني]]>
Mon, 01 Aug 2022 20:22:15 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29104 Content29104
https://economy-news.net/content.php?id=29103
الرافدين يعلن توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية
أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.
وقال]]>
Mon, 01 Aug 2022 19:50:06 19Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29103 Content29103
https://economy-news.net/content.php?id=29102
النقل تكشف موعد إنجاز مخططات سكك حديد تربط العراق بتركيا
أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، أن المخططات لتصاميم خطوط سكك حديد جديدة تبدأ من ميناء]]>
Mon, 01 Aug 2022 18:49:21 18Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29102 Content29102
https://economy-news.net/content.php?id=29101
نفط العراق يدر أكثر من 10 مليارات دولار في شهر واحد
أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب]]>
Mon, 01 Aug 2022 17:32:37 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29101 Content29101
https://economy-news.net/content.php?id=29100
البدء بإطلاق رواتب المتقاعدين
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين.
وقالت الهيئة في]]>
Mon, 01 Aug 2022 16:19:40 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29100 Content29100
https://economy-news.net/content.php?id=29099
العمل تعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب
اعلنت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين]]>
Mon, 01 Aug 2022 13:12:43 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29099 Content29099
https://economy-news.net/content.php?id=29098
الموارد المائية تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة ارتفاع الملوحة في شط العرب
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، تسجيل زيادة كبيرة بنسبة ملوحة شط العرب مؤخراً،]]>
Mon, 01 Aug 2022 13:09:45 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29098 Content29098
https://economy-news.net/content.php?id=29097
كربلاء تضع حجر الأساس لبناء 44 مدرسة نموذجية
أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن وضع الحجر الأساس لبناء 44 مدرسة نموذجية.
وقال]]>
Mon, 01 Aug 2022 12:05:46 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29097 Content29097
https://economy-news.net/content.php?id=29096
المونيتر: الموصل تتجه نحو إعادة إعمار مطارها المدمر
ضمن حملة إعادة اعمار محافظة نينوى بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي تتجه الأنظار نحو]]>
Mon, 01 Aug 2022 11:30:27 11Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29096 Content29096
https://economy-news.net/content.php?id=29095
دور مهم للعراق..
هل يمكن إطلاق “دبلوماسية الطاقة” في الخليج؟
تساءل موقع “مؤسسة بورز آند بازار” البريطاني عما إذا كان بالإمكان خلق قوة دبلوماسية بين دول]]>
Mon, 01 Aug 2022 11:24:40 11Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29095 Content29095
https://economy-news.net/content.php?id=29094
العملة الصعبة ترتفع في العراق..
149250 دينار لكل 100 دولار
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية]]>
Mon, 01 Aug 2022 10:48:44 10Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29094 Content29094
https://economy-news.net/content.php?id=29093
محافظة بغداد تعلن فتح باب التقديم على تعيينات العقود
أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم على تعيينات العقود.
وقالت المحافظة في بيان]]>
Mon, 01 Aug 2022 10:38:28 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29093 Content29093
https://economy-news.net/content.php?id=29092
العراق أكبر مصدر عربي للنفط الخام الى اوروبا في تموز
تصدر العراق الدول العربية المنتجة للنفط في صادراته النفطية الى الاتحاد الاوروبي، فيما جاءت]]>
Mon, 01 Aug 2022 09:49:01 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29092 Content29092
https://economy-news.net/content.php?id=29091
العراق يسجل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تسجل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز.
وقالت]]>
Mon, 01 Aug 2022 09:33:02 9Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29091 Content29091
https://economy-news.net/content.php?id=29090
بدءاً من الأربعاء..
موجة حارة في العراق تستمر لعدة أيام
توقع متنبئ جوي، حدوث موجة حارة في العراق بدءاً من بعد غد الاربعاء.
وقال صادق عطية في منشور على]]>
Mon, 01 Aug 2022 09:03:57 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29090 Content29090
https://economy-news.net/content.php?id=29089
النفط ينخفض مع ارتفاع التضخم وآثار الركود
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث أثر ارتفاع التضخم في العالم وآثار الركود في أمريكا]]>
Mon, 01 Aug 2022 08:01:41 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29089 Content29089
https://economy-news.net/content.php?id=29088
التجارة تعلن تأهيل أول فرن حكومي في بغداد لإنتاج الخبز بسعر مدعوم
اعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تأمين مادة الطحين حتى بداية موعد تسويق الحنطة عام 2023،]]>
Sun, 31 Jul 2022 21:51:45 21Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29088 Content29088
https://economy-news.net/content.php?id=29087
حديث جديد من مستشار الكاظمي بخصوص الموازنة
حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، الأحد، من خمسة آثار سلبية عند تأخر إقرار الموازنة.]]>
Sun, 31 Jul 2022 20:12:43 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29087 Content29087
https://economy-news.net/content.php?id=29086
الكهرباء تستنفر ملاكاتها لمواجهة موجة الحر
وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، ملاكاتها بالاستنفار التام لمواجهة موجة الحر المقبلة.
وذكر]]>
Sun, 31 Jul 2022 18:54:34 18Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29086 Content29086
https://economy-news.net/content.php?id=29085
بغداد تستعرض أسباب التلكؤ بعمل المداخل الأربعة
كشفت دائرة الطرق والجسور في محافظة بغداد، اليوم الأحد، أسباب التلكؤ بعمل مداخل العاصمة، مشيرة]]>
Sun, 31 Jul 2022 16:35:30 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29085 Content29085
https://economy-news.net/content.php?id=29084
أدوية سامراء تعلن انتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية
أعلنت الشركة العامة لأدوية سامراء، الأحد، عن انتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية بينها]]>
Sun, 31 Jul 2022 16:13:07 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29084 Content29084
https://economy-news.net/content.php?id=29083
بمشاركة العراق..
النفط تستعرض أهداف اجتماع "أوبك بلس" المرتقب
حددت وزارة النفط، اليوم الأحد، أهداف اجتماع أوبك بلس المرتقب بمشاركة العراق.
وقال المتحدث باسم]]>
Sun, 31 Jul 2022 16:03:37 16Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29083 Content29083
https://economy-news.net/content.php?id=29082
ترامب كسب 80 ألف دولار يوميا عبر بيع قبعاته الحمراء في 2016
أشار تقرير إعلامي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جنى 80 ألف دولار يوميا من بيع قبعات MAGA]]>
Sun, 31 Jul 2022 12:30:33 12Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29082 Content29082
https://economy-news.net/content.php?id=29081
نيويورك تايمز: أسعار النفط قد ترتفع الى 200 دولار للبرميل
حذرت صحيفة نيويورك تايمز، من أن الوضع على وشك أن يأخذ منعطفا نحو الأسوأ، حيث من المرجح أن تدفع]]>
Sun, 31 Jul 2022 12:22:03 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29081 Content29081
https://economy-news.net/content.php?id=29080
الهجرة تحدد أهمية برنامج الحوكمة الإلكترونية وموعد تطبيقه
أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، مضيها باتجاه الحوكمة الألكترونية، فيما حددت موعد]]>
Sun, 31 Jul 2022 12:17:24 12Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29080 Content29080
https://economy-news.net/content.php?id=29079
العراق ينتج نحو 4 ملايين طن اسمنت خلال النصف الأول من 2022
كشفـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن الكميات]]>
Sun, 31 Jul 2022 11:23:05 11Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29079 Content29079
https://economy-news.net/content.php?id=29078
الموارد المائية تحقق نسب إنجاز متقدمة لزيادة التصاريف المائية في حوضي دجلة والفرات
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، استمرار الملاكات الهندسية والفنية في دائرة أعمال كري الأنهر وزارة]]>
Sun, 31 Jul 2022 10:33:01 10Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29078 Content29078
https://economy-news.net/content.php?id=29077
بيانات الناتج المحلي الأمريكي تكشف رسميا عن وقوع اقتصاد الولايات المتحدة في براثن الركود
توالى البيانات السلبية الصادمة بشأن أكبر اقتصادات العالم، فبعد خفض صندوق النقد الدولي]]>
Sun, 31 Jul 2022 10:28:15 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29077 Content29077
https://economy-news.net/content.php?id=29076
الأسهم العالمية تحقق خلال أفضل أداء شهري منذ 2020
ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بنحو قوي خلال تداولات شهر يوليو وحققت غالبيتها أفضل أداء]]>
Sun, 31 Jul 2022 10:07:17 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29076 Content29076
https://economy-news.net/content.php?id=29075
الرافدين: جميع الفروع مشمولة بمنح السلف للمتقاعدين
أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، بياناً بشأن سلف المتقاعدين.
وذكر بيان للمصرف ، أن سلف]]>
Sun, 31 Jul 2022 09:24:58 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29075 Content29075
https://economy-news.net/content.php?id=29074
165 ألف برميل يوميا معدل صادرات العراق النفطية لأمريكا الاسبوع الماضي
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات]]>
Sun, 31 Jul 2022 09:17:30 9Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29074 Content29074
https://economy-news.net/content.php?id=29073
محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية لشهر آب
حددت محافظة بغداد، السبت، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية خلال شهر آب المقبل. وقالت]]>
Sat, 30 Jul 2022 21:05:10 21Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29073 Content29073
https://economy-news.net/content.php?id=29072
بدعم أوروبي..
بدء العمل بإنشاء "سوق العمارة العصري"
أعلن محافظ ميسان علي دواي، السبت، الشروع بالعمل لإنشاء سوق العمارة العصري، مؤكداً أن المشروع]]>
Sat, 30 Jul 2022 20:07:40 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29072 Content29072
https://economy-news.net/content.php?id=29071
الشباب والرياضة تستأنف العمل بملعب "عمو بابا" في بغداد بعد توقف لـ 10 أعوام
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، استئناف العمل في ملعب الرصافة الأولمبي عمو بابا سعة 30 ألف]]>
Sat, 30 Jul 2022 17:48:36 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29071 Content29071
https://economy-news.net/content.php?id=29070
1500 مصاب بكورونا يخضعون للحجر الصحي في ذي قار
أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا الى اكثر من 1500]]>
Sat, 30 Jul 2022 15:02:57 15Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29070 Content29070
https://economy-news.net/content.php?id=29069
الرافدين يكشف عن حجم القروض الممنوحة لمنتسبي الداخلية والدفاع
أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية البالغة من 5 ملايين]]>
Sat, 30 Jul 2022 11:33:48 11Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29069 Content29069
https://economy-news.net/content.php?id=29068
بدء العمل بانشاء سوق العمارة العصري بدعم أوروبي
أعلن محافظ ميسان علي دواي، اليوم السبت، الشروع بالعمل لإنشاء سوق العمارة العصري، مؤكداً أن]]>
Sat, 30 Jul 2022 11:31:40 11Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29068 Content29068
https://economy-news.net/content.php?id=29067
إيران تخطط لسفر 5 ملايين إيراني الى العراق لاداء زيارة الاربعين
اعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، رستم قاسمي، انه من المتوقع أن يسافر 5 ملايين زائر]]>
Sat, 30 Jul 2022 10:55:44 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29067 Content29067
https://economy-news.net/content.php?id=29066
أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء شهري منذ 2020
ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة وحققت أول مكاسب شهرية لها منذ أربعة شهور بعدما طغت]]>
Sat, 30 Jul 2022 10:50:23 10Jul+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29066 Content29066
https://economy-news.net/content.php?id=29065
بورصات النفط العالمية تغلق على مكاسب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي
اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاعها في آخر جلسة]]>
Sat, 30 Jul 2022 10:17:22 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29065 Content29065
https://economy-news.net/content.php?id=29064
بيئة ذي قار: سيتم إعلان الأهوار "مناطق منكوبة" قريباً
أكدت مديرية بيئة محافظة ذي قار، الخميس، تحركها لإعلان الأهوار مناطق منكوبة بسبب مشكلة الجفاف.
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Thu, 28 Jul 2022 20:55:56 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29064 Content29064
https://economy-news.net/content.php?id=29063
تحالف "أوبك+" يدرس إبقاء إنتاج النفط ثابتاً
قالت ثمانية مصادر لوكالة رويترز، إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون]]>
Thu, 28 Jul 2022 18:50:27 18Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29063 Content29063
https://economy-news.net/content.php?id=29062
الاتصالات: تخفيض أسعار اشتراك الانترنت بشرط
أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، الاتفاق مع 3 شركات عالمية لزيادة سعات الإنترنت في العراق، فيما]]>
Thu, 28 Jul 2022 18:32:33 18Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29062 Content29062
https://economy-news.net/content.php?id=29061
وزير التخطيط يدعو لإعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية ونظام البطاقة التموينية
دعا وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الخميس، إلى إعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية ونظام]]>
Thu, 28 Jul 2022 17:50:14 17Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29061 Content29061
https://economy-news.net/content.php?id=29060
إجراء "تجربة ناجحة" لأول مدفع محلي الصنع بعد عام 2003
أعلنت هيئة التصنيع الحربي، الخميس، إجراء تجربة ناجحة بامتياز لـمدفع التحدي، أول مدفع عراقي]]>
Thu, 28 Jul 2022 16:58:29 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29060 Content29060
https://economy-news.net/content.php?id=29059
خلال أسبوع..
سوق العراق يعلن تداول 7 مليار سهم بقيمة 4 مليارات
أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول خلال الأسبوع الرابع من شهر تموز]]>
Thu, 28 Jul 2022 16:50:08 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29059 Content29059
https://economy-news.net/content.php?id=29058
الزراعة: لجنة حكومية تدرس واقع حال الأراضي المشغولة بالسكن
حذَّرت وزارة الزراعة، الخميس، من تأثّر الإنتاج الزراعي في حال الاستمرار بعمليات التجريف، فيما]]>
Thu, 28 Jul 2022 16:08:14 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29058 Content29058
https://economy-news.net/content.php?id=29057
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: العراق لن يواجه أزمة غذاء هذا العام
أعلن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، صلاح الحاج، أن أسعار الحبوب ارتفعت]]>
Thu, 28 Jul 2022 14:42:18 14Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29057 Content29057
https://economy-news.net/content.php?id=29056
سومو: 850 الف برميل يوميا ستضاف الى الطاقة التصديرية للعراق خلال 6 اشهر
كشفت شركة تسويق النفط العراقي سومو، عن نية وزارة النفط إضافة 850 الف برميل يوميا الى الطاقة]]>
Thu, 28 Jul 2022 12:31:09 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29056 Content29056
https://economy-news.net/content.php?id=29055
التخطيط تحصي أعداد طلبات تأييد المطابقة للمركبات خلال 18 شهراً
احصت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، طلبات تأييد المطابقة للمركبات خلال 18 شهراً.
وذكر بيان]]>
Thu, 28 Jul 2022 11:48:14 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29055 Content29055
https://economy-news.net/content.php?id=29054
مجلس الخدمة يعلن مباشرة لجنة تعديل سلم الرواتب بمهامها
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن ترشيح ممثلا عنه في لجنة تعديل سلم الرواتب، فيما]]>
Thu, 28 Jul 2022 11:44:30 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29054 Content29054
https://economy-news.net/content.php?id=29053
النصيري: مبادرات البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد بلغت 18 تريليون دينار وحققت اهدافها
أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية في حديث متلفز ان مبادرات البنك المركزي]]>
Thu, 28 Jul 2022 11:07:09 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29053 Content29053
https://economy-news.net/content.php?id=29051
التجارة تنهي استعداداتها لاطلاق مشروع الرغيف المدعوم
أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن إنهاء استعداداتها لتشغيل أفرانها الحكومية واطلاق مشروع الرغيف]]>
Thu, 28 Jul 2022 10:24:03 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29051 Content29051
https://economy-news.net/content.php?id=29050
واردات الهند من النفط العراقي تنخفض 10% الأشهر الماضية
يبدو أن النفط الروسي في طريقه للأسواق الهندية والصينية على حساب حصة العراق والسعودية في أكبر]]>
Thu, 28 Jul 2022 10:15:33 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29050 Content29050
https://economy-news.net/content.php?id=29049
"غياب الاستثمارات"..
خبير: حقول الغاز العراقية قادرة على توفير الكهرباء لـ 60 مليون نسمة
أكد الخبير بمجال الطاقة أحمد صباح، الخميس، أن ااستثمار بمجال حقول الغاز بالعراق يمكن ان يوفر]]>
Thu, 28 Jul 2022 09:22:05 9Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29049 Content29049
https://economy-news.net/content.php?id=29048
صعود الذهب بعد انحسار مخاوف رفع الفائدة الأمريكية
واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس، بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك]]>
Thu, 28 Jul 2022 08:14:10 8Jul+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29048 Content29048
https://economy-news.net/content.php?id=29047
النفط يوسع مكاسبه مع تراجع المخزونات الأمريكية
ارتفع النفط، اليوم الخميس، مواصلا مكاسبه عن الجلسة السابقة مدعوما بانخفاض مخزونات الخام]]>
Thu, 28 Jul 2022 08:12:34 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29047 Content29047
https://economy-news.net/content.php?id=29046
الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس
قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5 وننتظر خلال 30 دقيقة ظهور]]>
Wed, 27 Jul 2022 21:33:45 21Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29046 Content29046
https://economy-news.net/content.php?id=29045
لجنة نيابية: شخّصنا أسباب أزمة النفط بين بغداد وأربيل ونحاول تقريب وجهات النظر
قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجابري، الاربعاء، إنه تم تشخيص أسباب أزمة النفط بين]]>
Wed, 27 Jul 2022 21:27:41 21Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29045 Content29045
https://economy-news.net/content.php?id=29044
ارتفاع أسعار الوقود الأزرق إلى 2500 دولار
واصلت أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع اليوم، في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر]]>
Wed, 27 Jul 2022 20:22:30 20Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29044 Content29044
https://economy-news.net/content.php?id=29043
مستشار الكاظمي يوضح آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، آلية تنفيذ قانون الدعم]]>
Wed, 27 Jul 2022 17:56:21 17Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29043 Content29043
https://economy-news.net/content.php?id=29042
عضو بالمالية النيابية: لم نطلع على قانون سلم الرواتب الجديد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، أنها لم تطلع على قانون سلم الرواتب الجديد.
وقال عضو]]>
Wed, 27 Jul 2022 17:13:55 17Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29042 Content29042
https://economy-news.net/content.php?id=29041
بيان مفصّل..
المالية تعلن تحقيق 25 إنجازاً بتنفيذ الورقة البيضاء
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق 25 إنجازاً بتنفيذ الورقة البيضاء.
وذكرت الوزارة،]]>
Wed, 27 Jul 2022 16:23:30 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29041 Content29041
https://economy-news.net/content.php?id=29040
النفط يرتفع قرب الـ 100 دولار..
ويضرب خطة واشنطن
بعدما تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء عقب قرار واشنطن ببيع 20 مليون برميل إضافية من الاحتياطي]]>
Wed, 27 Jul 2022 13:41:47 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29040 Content29040
https://economy-news.net/content.php?id=29039
ارتفاع خام البصرة لأكثر من 4% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا
ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 4 مع ارتفاع اسعار النفط]]>
Wed, 27 Jul 2022 13:15:22 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29039 Content29039
https://economy-news.net/content.php?id=29038
الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار
وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار.
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Wed, 27 Jul 2022 12:47:54 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29038 Content29038
https://economy-news.net/content.php?id=29037
قروض 50 مليون دينار للبناء والترميم بدفعة واحدة
اعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاربعاء، ان منح قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية]]>
Wed, 27 Jul 2022 12:38:15 12Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29037 Content29037
https://economy-news.net/content.php?id=29036
غرق البصرة وزيادة الوفيات..
الأمم المتحدة تصدر أحدث تقرير لتأثير تغيرات المناخ على العراق
تتزايد المخاوف بشأن آثارتغير المناخ في العراق، خلال العقود الماضية، عانت البلاد بشكل متكرر]]>
Wed, 27 Jul 2022 11:21:45 11Jul+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29036 Content29036
https://economy-news.net/content.php?id=29035
مباحثات متقدمة لتطوير حقل عكاز الغازي بالانبار
كشفت وزارة النفط، الأربعاء، عن وجود مباحثات متقدمة لتطوير حقل عكّاز الغازي في محافظة الأنبار،]]>
Wed, 27 Jul 2022 10:43:10 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29035 Content29035
https://economy-news.net/content.php?id=29034
المستشار المالي: الحكومة تخطط لتوزيع أموال بدل مفردات البطاقة التموينية
نوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، بأن الدعم العيني الذي تقدمه]]>
Wed, 27 Jul 2022 09:17:46 9Jul+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29034 Content29034
https://economy-news.net/content.php?id=29033
البطالة والفقر يرتفعان الى أعلى مستوى في العراق منذ عقدين
أكد الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل العلي، الاربعاء، أن مستويات البطلة والفقر بالعراق وصلت الى]]>
Wed, 27 Jul 2022 08:54:04 8Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29033 Content29033
https://economy-news.net/content.php?id=29032
أغنى عائلة بالعالم تخسر 13 مليار دولار لهذا السبب
تراجعت ثروة عائلة والتون بقيمة 12.9 مليار دولار يوم الثلاثاء بعد أن خفضت شركة ولمارت توقعات]]>
Wed, 27 Jul 2022 08:35:27 8Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29032 Content29032
https://economy-news.net/content.php?id=29031
استقرار أسعار النفط مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي
استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ عوضت المخاوف بشأن ضعف الطلب بيانات الصناعة التي أظهرت]]>
Wed, 27 Jul 2022 08:07:49 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29031 Content29031
https://economy-news.net/content.php?id=29030
العراق يسجل 100 حريق يومياً
كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تعرض مدن العراق الى نحو 3000 حريق شهريا.
وقال منسق اعلام]]>
Tue, 26 Jul 2022 20:43:11 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29030 Content29030
https://economy-news.net/content.php?id=29029
العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي
وقعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة]]>
Tue, 26 Jul 2022 20:00:06 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29029 Content29029
https://economy-news.net/content.php?id=29028
أميركا تبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من]]>
Tue, 26 Jul 2022 19:52:31 19Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29028 Content29028
https://economy-news.net/content.php?id=29027
التجارة: تسلمنا من وزارة المالية 200 مليون دولار لشراء الحنطة
أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، تسلمها المخصصات المالية اللازمة للتعاقد مع شركات عالمية لشراء]]>
Tue, 26 Jul 2022 19:49:56 19Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29027 Content29027
https://economy-news.net/content.php?id=29026
اتفاقية تعاون بين العراق والسعودية في مجال النقل البحري
أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع العراق في مجال النقل البحري.
وبحسب وكالة]]>
Tue, 26 Jul 2022 18:05:27 18Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29026 Content29026
https://economy-news.net/content.php?id=29025
بالتفاصيل..
مجلس الوزراء يتخذ حزمة من القرارات
أصدر مجلس الوزراء، قرارات عدة في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدها اليوم الثلاثاء،]]>
Tue, 26 Jul 2022 17:28:06 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29025 Content29025
https://economy-news.net/content.php?id=29024
حديث جديد من الأمين العام لمجلس الوزراء بخصوص سلم الرواتب
أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، سقف رواتب المحاضرين والأجراء]]>
Tue, 26 Jul 2022 16:20:44 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29024 Content29024
https://economy-news.net/content.php?id=29023
مجلس الوزراء يوافق على تعيين هذه الشريحة
أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي.
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Tue, 26 Jul 2022 15:53:07 15Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29023 Content29023
https://economy-news.net/content.php?id=29022
تقرير تركي: العراقيون أسسوا 159 شركة في تركيا منذ بداية 2022
تأسست حوالي 9828 شركة مع شركاء أجانب في تركيا برأسمال إجمالي قدره 5.4 مليار ليرة تركية 300 مليون]]>
Tue, 26 Jul 2022 13:40:41 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29022 Content29022
https://economy-news.net/content.php?id=29021
تقرير: العراق أستورد 23 مليون كيلوغرام من الشاي السريلانكي في 6 أشهر
أوضح تقرير لموقع island أن العراق كان الوجهة الأولى لصادرات سريلانكا من الشاي، حيث ارتفعت الكميات]]>
Tue, 26 Jul 2022 13:23:12 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29021 Content29021
https://economy-news.net/content.php?id=29020
الشركات الهندية والصينية تحتل المرتبة الاولى بشراء النفط العراقي
أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية والصينية احتلتا المرتبة الأولى في]]>
Tue, 26 Jul 2022 13:06:51 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29020 Content29020
https://economy-news.net/content.php?id=29019
شركة أمريكية تحصل على عقد بقيمة 127 مليون دولار لدعم طائرات F-16 في العراق
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركة Acuity International ومقرها ريستون قد تلقت عقدًا للقوات الجوية]]>
Tue, 26 Jul 2022 12:59:56 12Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29019 Content29019
https://economy-news.net/content.php?id=29018
دخل إيران من تصدير النفط يرتفع بنسبة 580% خلال عام
كشف وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن دخل]]>
Tue, 26 Jul 2022 12:26:51 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29018 Content29018
https://economy-news.net/content.php?id=29017
التكلفة تتجاوز 50 مليار دولار..
4 تحديات كبيرة تواجه خطط العراق لرفع انتاج النفط
حدد مصدر نفطي في شركة نفط الشمال، الثلاثاء، التحديات التي تواجه العراق لتحقيق خطط رفع انتاج]]>
Tue, 26 Jul 2022 12:02:15 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29017 Content29017
https://economy-news.net/content.php?id=29016
العراق بدون موازنة لعام2022
نحن الان في الاسبوع الرابع من شهر تموز من عام 2022 واغلب دول العالم بل جميعها قد اصدرت موازنتها]]>
Tue, 26 Jul 2022 11:52:02 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29016 Content29016
https://economy-news.net/content.php?id=29015
فندق بابل يعلن توزيع أرباح بنسبة 200% من رأس المال
أعلنت إدارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة، الثلاثاء، توزيع أرباحها على المساهمين وبنسبة200 ]]>
Tue, 26 Jul 2022 11:18:27 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29015 Content29015
https://economy-news.net/content.php?id=29014
موجودات مصرف التنمية الدولي ترتفع الى 1.5 تريليون دينار
كشف مصرف التنمية الدولي، أن قيمة ودائعه وصلت الى نحو تريليون دينار في 2021.
وذكر تقرير سنوي]]>
Tue, 26 Jul 2022 10:55:20 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29014 Content29014
https://economy-news.net/content.php?id=29013
الرافدين يحدّد مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة
حدّد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة بـ25 مليون دينار.
وذكر بيان]]>
Tue, 26 Jul 2022 10:50:11 10Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29013 Content29013
https://economy-news.net/content.php?id=29012
"دانة غاز": العمليات الانتاجية بمشروع توسعة خورمور بالعراق تسير بشكل طبيعي
أعلنت شركة دانة غاز الثلاثاء سقوط قذيفتين صغيرتين في منطقة امتياز خورمور في إقليم كردستان]]>
Tue, 26 Jul 2022 10:47:16 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29012 Content29012
https://economy-news.net/content.php?id=29011
النزاهة تعلن نسب إفصاح كـبار الـمسـؤولـين عن الذمة المالية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء،نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف]]>
Tue, 26 Jul 2022 10:41:30 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29011 Content29011
https://economy-news.net/content.php?id=29010
استهلاك الغاز يعمق الازمات في اوروبا
صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15]]>
Tue, 26 Jul 2022 08:25:29 8Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29010 Content29010
https://economy-news.net/content.php?id=29009
النفط يرتفع لليوم الثاني على خلفية مخاوف شح المعروض
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن تقلص]]>
Tue, 26 Jul 2022 08:23:21 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29009 Content29009
https://economy-news.net/content.php?id=29008
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل أكثر من 105 دولارات للبرميل
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، عصر الاثنين، إلى 105.26 دولار للبرميل الواحد.
وصعدت العقود الآجلة]]>
Mon, 25 Jul 2022 20:21:06 20Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29008 Content29008
https://economy-news.net/content.php?id=29007
العمل تستعرض أسباب لجوء أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى العمالة الأجنبية
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، أسباب لجوء أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى]]>
Mon, 25 Jul 2022 20:00:31 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29007 Content29007
https://economy-news.net/content.php?id=29006
إطفاء مصابيح مقر إقامة الرئيس الألماني بسبب أزمة الطاقة
صرّح ممثل للرئاسة الألمانية بأن قصر بيلفيو، مقر إقامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير،]]>
Mon, 25 Jul 2022 19:06:41 19Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29006 Content29006
https://economy-news.net/content.php?id=29005
أمانة بغداد تحدد تسعيرة وقوف السيارات في الكراجات
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تقديم مقترح لحل مشكلة وقوف السيارات في الأماكن العامة،]]>
Mon, 25 Jul 2022 17:08:53 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29005 Content29005
https://economy-news.net/content.php?id=29004
أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في أوروبا
واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الاثنين، حيث اقتربت من علامة]]>
Mon, 25 Jul 2022 16:58:42 16Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29004 Content29004
https://economy-news.net/content.php?id=29003
ضوابط التقديم على الـ1000 درجة وظيفية في بغداد
أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن ضوابط التقديم لتعيينات عقود محافظة بغداد وفق قانون الدعم]]>
Mon, 25 Jul 2022 15:40:15 15Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29003 Content29003
https://economy-news.net/content.php?id=29002
نافذة على تشكيل مصادر مدخولات الصندوق السيادي المرتقب / صناديق الرفاهية الوطنية المرتقبة في العراق
ة بنظرة بحثية متفحصة لبعض التجارب العملية الدولية الناجحة في نطاق ممارسات صناديق السيادية في]]>
Mon, 25 Jul 2022 11:59:24 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29002 Content29002
https://economy-news.net/content.php?id=29001
وزارة النفط: إيرادات شهر حزيران بلغت أكثر من 11 مليار دولار
أعلنت وزارة النفط، الاثنين، الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي، فيما]]>
Mon, 25 Jul 2022 11:55:27 11Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29001 Content29001
https://economy-news.net/content.php?id=29000
وزارة النفط والهوس بالارقام الفلكية !!
تسعى وزارة النفط الى زيادة انتاج النفط العراقي الى 8 ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2025 بزيادة]]>
Mon, 25 Jul 2022 11:05:00 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29000 Content29000
https://economy-news.net/content.php?id=28999
"الاقتصاد نيوز" تبين تفاصيل خطة وزارية لزيادة انتاج الكهرباء في العراق
كشف مصدر في وزارة الكهرباء، الاثنين، تفاصيل خطة الوزارة لرفع انتاج الطاقة الى أكثر من 41 ألف مكا]]>
Mon, 25 Jul 2022 10:49:54 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28999 Content28999
https://economy-news.net/content.php?id=28998
الرافدين يوجه فروعه باستقبال معاملات سلف المتقاعدين بغض النظر عن اولياته
وجه مصرف الرافدين فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات باستقبال طلبات ترويج سلف المتقاعدين بغض]]>
Mon, 25 Jul 2022 09:14:00 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28998 Content28998
https://economy-news.net/content.php?id=28997
لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عاما..
عدد سكان الصين يبدأ بالانخفاض قبل 2025
نقلت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة في الصين عن مسؤول صحي كبير قوله إن عدد سكان الصين]]>
Mon, 25 Jul 2022 09:10:59 9Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28997 Content28997
https://economy-news.net/content.php?id=28996
رفع سعر الفائدة الأميركية المرتقب يهبط بالذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب والنفط في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية]]>
Mon, 25 Jul 2022 09:00:23 9Jul+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=28996 Content28996
https://economy-news.net/content.php?id=28995
المالية تنفي تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب الموظفين
نفت وزارة المالية، الأحد، تصريحات منسوبة إلى وكيل الوزارة بشأن تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب]]>
Sun, 24 Jul 2022 20:59:13 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28995 Content28995
https://economy-news.net/content.php?id=28994
مستشار الكاظمي يتحدث بالتفصيل عن ثلاثة محاور لمواجهة التضخم
حدد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، الأحد، ثلاثة محاور تتبعها السياسة النقدية]]>
Sun, 24 Jul 2022 19:00:22 19Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28994 Content28994
https://economy-news.net/content.php?id=28993
الأمانة العامة: الانتهاء من إنجاز تصاميم إنشاء 14 مجسراً ونفقاً في بغداد
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إنجاز تصاميم إنشاء 14]]>
Sun, 24 Jul 2022 17:47:01 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28993 Content28993
https://economy-news.net/content.php?id=28991
الاتصالات: 1800جيجا بايت من سعات الأنترنت ستدخل الخدمة قريباً
أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، أن 1800جيجا بايت من سعات الأنترنت ستدخل الخدمة قريباً، مبينةً، أن]]>
Sun, 24 Jul 2022 16:04:21 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28991 Content28991
https://economy-news.net/content.php?id=28990
وزير التجارة: مفردات السلة الغذائية مؤمَّنة لنهاية العام الحالي
أكد وزير التجارة، علاء الجبوري، الأحد، تأمين مفردات السلة الغذائية من الحنطة حتى نهاية العام]]>
Sun, 24 Jul 2022 15:50:58 15Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28990 Content28990
https://economy-news.net/content.php?id=28989
الثقافة: سنعيد النظر بملف المواقع السياحية شمال العراق بعد مجزرة دهوك
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، إعادتها النظر بشأن المناطق السياحية شمال]]>
Sun, 24 Jul 2022 13:22:52 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28989 Content28989
https://economy-news.net/content.php?id=28988
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين
أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.
وقال]]>
Sun, 24 Jul 2022 11:02:19 11Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28988 Content28988
https://economy-news.net/content.php?id=28987
"قد نضطر لاستقدامهم من الخارج"..
الحكومة تكشف عن حاجة كبيرة لتوظيف المختصين بالحاسبات
كشفتْ الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، عن بناء أكاديمية تكنولوجيا المعلومات، وفي حين بينت]]>
Sun, 24 Jul 2022 10:25:31 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28987 Content28987
https://economy-news.net/content.php?id=28986
وكالة دولية تتوقع انخفاض الدين الحكومي في العراق الى 47%
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض نسبة الدين الحكومي بالعراق، لتسجل 47 في العالم]]>
Sun, 24 Jul 2022 10:19:47 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28986 Content28986
https://economy-news.net/content.php?id=28985
مصرف الرشيد ينصب صرافات آلية في ثلاث مناطق ببغداد
أعلن مصرف الرشيد، يوم الأحد، عن مباشرته بنصب ثلاثة صرافات آلية نوع out door في العاصمة بغداد.
وأوضح]]>
Sun, 24 Jul 2022 09:25:20 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28985 Content28985
https://economy-news.net/content.php?id=28984
الأضخم عالمياً..
النفط تعلن عن برنامج استخراجي لرفع انتاج العراق الى 8 ملايين برميل بحلول 2025
حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار الخطوات الفعلية لتصعيد إنتاج وتصدير النفط الخام في إطار تنفيذ]]>
Sun, 24 Jul 2022 08:58:13 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28984 Content28984
https://economy-news.net/content.php?id=28983
صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 456 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية]]>
Sun, 24 Jul 2022 08:50:09 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28983 Content28983
https://economy-news.net/content.php?id=28982
البنك المركزي: دعمنا القطاع الاقتصادي بـ18 تريليون دينار
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، دعمه للمشاريع التي يتبناها الشباب لتحقيق طموحاتهم.
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Sat, 23 Jul 2022 20:27:53 20Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28982 Content28982
https://economy-news.net/content.php?id=28981
تحديات الطاقة والأمن الغذائي على طاولة لقاء بين الكاظمي ووزير جزائري
بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تحديات الطاقة والأمن]]>
Sat, 23 Jul 2022 19:19:58 19Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28981 Content28981
https://economy-news.net/content.php?id=28980
مطالبات نيابية بغلق المنافذ البرية وإعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا
دعا عدد من النواب، اليوم السبت، إلى طرد السفير التركي من بغداد وغلق المنافذ البرية واعادة النظر]]>
Sat, 23 Jul 2022 18:38:29 18Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28980 Content28980
https://economy-news.net/content.php?id=28979
دولة عربية ترفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر
رفعت السلطات السودانية أسعار المحروقات للمرة ال الرابعة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت السبت زيادة]]>
Sat, 23 Jul 2022 17:52:44 17Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28979 Content28979
https://economy-news.net/content.php?id=28978
بلومبرغ: العراق والسعودية يزودان أوروبا بالنفط لسد الفراغ الروسي
افادت وكالة بلومبرغ، اليوم السبت، بأن السعودية والعراق زودا أوروبا بالنفط الخام، مما يساعد]]>
Sat, 23 Jul 2022 10:02:32 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28978 Content28978
https://economy-news.net/content.php?id=28977
البرلمان يستعد للطعن بعقود واتفاقيات حكومة تصريف الاعمال
لوَّحت لجنة النزاهة النيابيَّة، السبت، بالطعن بالعقود والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة]]>
Sat, 23 Jul 2022 09:58:23 9Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28977 Content28977
https://economy-news.net/content.php?id=28976
المرور تكشف عن دخول أكثر من 900 الف دراجة وتكتك للعراق المدة الماضية
كشف مدير المرور العام في الوزارة اللواء طارق الربيعي، السبت، عن أن أكثر من 900 ألف دراجة نارية]]>
Sat, 23 Jul 2022 09:47:18 9Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28976 Content28976
https://economy-news.net/content.php?id=28975
خام البصرة يحقق أرباحا أسبوعية بنحو 6 دولارات
اغلقت بورصات النفط العالمية على تذبذب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي عند الإغلاق، بالرغم من]]>
Sat, 23 Jul 2022 09:42:27 9Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28975 Content28975
https://economy-news.net/content.php?id=28974
الرافدين يحصي عدد الحسابات المفتوحة لايداع الاموال بالمصرف
كشف مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للقطاعات كافة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر]]>
Sat, 23 Jul 2022 09:38:10 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28974 Content28974
https://economy-news.net/content.php?id=28973
العراق يمنع استيراد ستة محاصيل
أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن منع استيراد ستة محاصيل، عازية السبب الى وفرتها محليا.
وقال]]>
Thu, 21 Jul 2022 21:00:50 21Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28973 Content28973
https://economy-news.net/content.php?id=28972
الأمانة العامة: الحكومة تعمل على تعديل سلم الرواتب
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على تعديل سلم رواتب]]>
Thu, 21 Jul 2022 19:22:50 19Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28972 Content28972
https://economy-news.net/content.php?id=28971
نواب يطالبون بقطع التبادل التجاري مع أنقرة ومقاطعة البضائع التركية
أعلن عدد من النواب، اليوم الخميس، عن الحراك لتقديم مقترح قانون لتنظيم العلاقات العراقية ـ]]>
Thu, 21 Jul 2022 16:39:39 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28971 Content28971
https://economy-news.net/content.php?id=28970
ميسان: هذا سبب تأخر إعلان التقديم على الألف درجة عقدية
أوضحت محافظة ميسان، الخميس، سبب تأخُّر إعلان التقديم على الدرجات العقديَّة البالغة 1000 درجة.
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Thu, 21 Jul 2022 16:34:11 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28970 Content28970
https://economy-news.net/content.php?id=28969
لجنة نيابية: قانون الإعمار سيوفر 300 ألف فرصة عمل
لفتت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، الخميس، إلى أنّ تشريع قانون الإعمار والاستثمار سيكون من]]>
Thu, 21 Jul 2022 13:52:30 13Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28969 Content28969
https://economy-news.net/content.php?id=28968
النفط توجّه باستئناف ضخ البنزين ’المحسّن’ في محطات التعبئة بكافة المحافظات
وجَّهت وزارة النفط، الخميس، بإعادة ضخّ البنزين المحسن في محطات تعبئة الوقود في عموم]]>
Thu, 21 Jul 2022 10:03:47 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28968 Content28968
https://economy-news.net/content.php?id=28967
الذهب ينخفض ويقترب من أدنى مستوى له في عام
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة]]>
Thu, 21 Jul 2022 09:27:21 9Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28967 Content28967
https://economy-news.net/content.php?id=28966
استئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا "وسط مخاوف"
قالت شركة تشغيل خط الأنابيب، إن روسيا استأنفت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي يمر عبر]]>
Thu, 21 Jul 2022 09:25:40 9Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28966 Content28966
https://economy-news.net/content.php?id=28965
أسعار النفط تنخفض مع تفوق مخاوف الطلب
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث طغت مخاوف الطلب على]]>
Thu, 21 Jul 2022 08:08:59 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28965 Content28965
https://economy-news.net/content.php?id=28964
التخطيط تناقش الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس المال البشري
ناقشت وزارة التخطيط، خلال ورشة عمل عقدتها اليوم الأربعاء، الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس]]>
Wed, 20 Jul 2022 20:46:24 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28964 Content28964
https://economy-news.net/content.php?id=28963
حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ غداً
أعلن وفد التشيك الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيتبنّى العقوبات الجديدة ضد روسيا]]>
Wed, 20 Jul 2022 18:54:25 18Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28963 Content28963
https://economy-news.net/content.php?id=28962
محافظ الأنبار: اكتشاف آبار نفطية في النخيب والثرثار
أعلن محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الأربعاء، اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في]]>
Wed, 20 Jul 2022 16:25:48 16Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28962 Content28962
https://economy-news.net/content.php?id=28961
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين: تصل إلى 25 مليون دينار
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.
وأوضح المكتب]]>
Wed, 20 Jul 2022 16:09:27 16Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28961 Content28961
https://economy-news.net/content.php?id=28960
العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في شهر
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، ان العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى المصافي]]>
Wed, 20 Jul 2022 13:23:48 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28960 Content28960
https://economy-news.net/content.php?id=28959
كركوك تعلن الكمية المسوّقة من الحنطة والمباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين
أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم الأربعاء، المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين]]>
Wed, 20 Jul 2022 11:25:13 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28959 Content28959
https://economy-news.net/content.php?id=28958
وزير النفط: العراق يستعد لتصدير 4 ملايين برميل يومياً بنهاية 2023
توقع وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن تتراوح أسعار النفط الخام في السوق العالمية بما يزيد على]]>
Wed, 20 Jul 2022 10:33:36 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28958 Content28958
https://economy-news.net/content.php?id=28957
البيئة تدق ناقوس الخطر: العاصمة بغداد تتعرض لأخطر أنواع ملوثات الهواء
حذّرت وزارة البيئة، الأربعاء، من خطورة تلوّث هواء العاصمة بغداد بسبب معامل طابوق النهروان،]]>
Wed, 20 Jul 2022 10:00:05 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28957 Content28957
https://economy-news.net/content.php?id=28956
أسعار تتراجع النفط قبل بيانات المخزون في الولايات المتحدة
تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة بجهود البنك المركزي العالمي لكبح التضخم وقبل]]>
Wed, 20 Jul 2022 08:24:40 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28956 Content28956
https://economy-news.net/content.php?id=28955
الحكومة تعلن وضع استراتيجية لمعالجة ازمة الكهرباء
أعلن المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، أن الحكومة الحالية بدأت بوضع استراتيجية لانهاء مشكلة]]>
Tue, 19 Jul 2022 19:02:18 19Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28955 Content28955
https://economy-news.net/content.php?id=28954
Orisdi العراقية للتجارة الإلكترونية تحصل على استثمارات جديدة
قامت شركةisdi للتجارة الإلكترونية التي تتخذ من العراق مقراً لها، بجمع جولة استثمارية جديدة من]]>
Tue, 19 Jul 2022 13:20:50 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28954 Content28954
https://economy-news.net/content.php?id=28953
العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17يوماُ بايرادات تتجاوز 6 مليارات دولار
أظهرت جداول حصلت عليها الاقتصاد نيوز أن العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17 يوماً، من شهر]]>
Tue, 19 Jul 2022 12:50:15 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28953 Content28953
https://economy-news.net/content.php?id=28953
العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17يوماُ بايرادات تتجاوز 6 مليارات دولار
أظهرت جداول حصلت عليها الاقتصاد نيوز أن العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17 يوماً، من شهر]]>
Tue, 19 Jul 2022 12:50:15 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28953 Content28953
https://economy-news.net/content.php?id=28952
بايرادات تقترب من المليار دولار...
صادرات النفط من حقول كردستان تتجاوز 6 ملايين برميل خلال 17 يوماً
أظهرت جداول، حصلت عليها الاقتصاد نيوز أن صادرات النفط من اقليم كردستان تجاوز 371 ألف برميل يوميا]]>
Tue, 19 Jul 2022 12:26:23 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28952 Content28952
https://economy-news.net/content.php?id=28951
وزير الزراعة يحدد عاملين أديا لخسارة مشاريع الدواجن
أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض صناعة الدواجن الى خسارة كبيرة]]>
Tue, 19 Jul 2022 12:05:43 12Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28951 Content28951
https://economy-news.net/content.php?id=28950
تقرير فرنسي: اتفاق سياسي وقانون مرن كفيلان بحل أزمة النفط بين بغداد وأربيل
سلط تقرير صحفي، الثلاثاء، الضوء على طبيعة الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم]]>
Tue, 19 Jul 2022 11:35:26 11Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28950 Content28950
https://economy-news.net/content.php?id=28949
تقرير: العراقيون أنفقوا 6 ملايين دولار على شراء الفستق الحلبي من تركيا في 6 أشهر
أعلنت جمعية تصدير جنوب شرق الأناضول التركية، يوم الثلاثاء، ان العراق أحتل المرتبة الثالثة من]]>
Tue, 19 Jul 2022 11:04:18 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28949 Content28949
https://economy-news.net/content.php?id=28948
صالح: فكرة تحويل 4 وزارات لنظام التمويل الذاتي يحتاج لتعديل قانوني
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن فكرة تحويل 4 وزارات]]>
Tue, 19 Jul 2022 10:40:51 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28948 Content28948
https://economy-news.net/content.php?id=28947
العراق وإيران يوقعان اول اتفاقية طويلة الامد في مجال الكهرباء
أعلن وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اول اتفاقية طويلة]]>
Tue, 19 Jul 2022 10:29:07 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28947 Content28947
https://economy-news.net/content.php?id=28946
الكونغرس: 3 الاف جندي أمريكي قتل في العراق خلال 4 سنوات اثناء حماية إمدادات الوقود
كشف السناتور الأمريكي جو مانشين من وست فرجينيا، أن أكثر من 3 الاف جندي أمريكي قتل اثناء خدمة]]>
Tue, 19 Jul 2022 10:07:57 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28946 Content28946
https://economy-news.net/content.php?id=28945
العراق يشتري حصة إكسون موبيل في حقل القرنة 1 بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار
كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن تخصيص ما قيمته 300 مليون دولار لشراء حصة إكسون موبيل المشغل]]>
Tue, 19 Jul 2022 08:57:54 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28945 Content28945
https://economy-news.net/content.php?id=28944
النفط يستقر فوق 100 دولار..
وأميركا تتوقع زيادة إنتاج "أوبك+"
استقرت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر ارتفاع في يوم]]>
Tue, 19 Jul 2022 08:40:17 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28944 Content28944
https://economy-news.net/content.php?id=28943
المرور تقرر تخفيض رسوم (التكتك) إلى 150 ألف دينار والدراجات الأخرى بـ100 ألف
قررت مديرية المرور العامة، تخفيض رسوم تسجيل التكتك إلى 150 ألف دينار والدراجات الأخرى بـ 100 ألف]]>
Mon, 18 Jul 2022 20:05:08 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28943 Content28943
https://economy-news.net/content.php?id=28942
رئيس الجزائر يعلن توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بالغاز
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الاثنين، توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، لتزويد]]>
Mon, 18 Jul 2022 19:09:21 19Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28942 Content28942
https://economy-news.net/content.php?id=28941
البنك المركزي يحدد الهدف من دعوته لإنشاء صندوق سيادي
أوضح البنك المركزي العراقي، الإثنين، الهدف من دعوته لإنشاء صندوق سيادي.
وقال نائب محافظ البنك]]>
Mon, 18 Jul 2022 18:16:21 18Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28941 Content28941
https://economy-news.net/content.php?id=28940
وزير الكهرباء: الربط مع دول الخليج لن يحل 5% من مشاكل الطاقة
أكد وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، أن طول خط الربط الكهربائي مع السعودية يبلغ 300 كيلو متر،]]>
Mon, 18 Jul 2022 17:39:27 17Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28940 Content28940
https://economy-news.net/content.php?id=28939
وزير النفط يحدد موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء
حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء، مشيرا إلى]]>
Mon, 18 Jul 2022 16:26:54 16Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28939 Content28939
https://economy-news.net/content.php?id=28938
الكاظمي يعلن قرب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل الدولي
أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قرب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل]]>
Mon, 18 Jul 2022 14:39:28 14Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28938 Content28938
https://economy-news.net/content.php?id=28937
الأمم المتحدة: العالم يواجه "انتحاراً جماعياً" بسب تغير المناخ
حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن حرائق الغابات وموجات الحر التي تجتاح مساحات شاسعة من الكرة]]>
Mon, 18 Jul 2022 13:31:09 13Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28937 Content28937
https://economy-news.net/content.php?id=28936
الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية
أعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي]]>
Mon, 18 Jul 2022 13:07:42 13Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28936 Content28936
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