2022/08/24 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكالة الإقتصاد نيوز

https://economy-news.net/ Economy News Agency ar-ae Wed, 24 Aug 2022 15:11:58 15Aug+03 Wed, 24 Aug 2022 15:11:58 15Aug+03 https://economy-news.net/rss.php Rfaah.com - Horizon info@economy-news.net info@economy-news.net

وكالة الإقتصاد نيوز

https://economy-news.net/

https://economy-news.net/content.php?id=29447

النقل تدرس إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران على متن الخطوط الجوية العراقية

أعلن وزير النقل، ناصر الشبلي، الأربعاء، العمل على إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران على متن]]>

Wed, 24 Aug 2022 14:33:14 14Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29447 Content29447

https://economy-news.net/content.php?id=29446

النزاهة تقترح وضع منظومة (GPS) على الصهاريج لمنع تهريب الوقود الى كردستان

أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بوضع خططٍ شاملةٍ من قبل وزارة التخطيط لإعادة]]>

Wed, 24 Aug 2022 13:45:09 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29446 Content29446

https://economy-news.net/content.php?id=29445

المصرف الدولي الإسلامي يطلق العمل لشركات الصرافة فئة A&B

أطلق المصرف الدولي الإسلامي، يوم الأربعاء، العمل لشركات الصرافة فئة AB لاول مرة في العراق.



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Wed, 24 Aug 2022 13:21:28 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29445 Content29445

https://economy-news.net/content.php?id=29444

بالأرقام..



مجلس الخدمة يكشف أعداد التعيينات خلال عام وآليّة تثبيت الأُجراء والعقود والدرجات الشاغرة

أحصى مجلس الخدمة الاتحادي، أعداد التعيينات المدرجة والمصادق عليها ضمن موازنة 2021، وفيما حدد سبب]]>

Wed, 24 Aug 2022 12:24:43 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29444 Content29444

https://economy-news.net/content.php?id=29443

تصريح جديد لمستشار الحكومة بشأن تأمين الرواتب

أكد المستشار المالي لرئيس الـوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن السيولة المالية المتحققة]]>

Wed, 24 Aug 2022 11:25:41 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29443 Content29443

https://economy-news.net/content.php?id=29442

السجن ست سنوات لثلاثة مسؤولين كبار في وزارة الإعمار والإسكان

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، عن صدور قرار حكمٍ بسجن مسؤولين سابقين في وزارة]]>

Wed, 24 Aug 2022 11:23:04 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29442 Content29442

https://economy-news.net/content.php?id=29441

الكويت تزيد إنتاج النفط إلى 2.8 مليون برميل يوميا

قال وزير النفط الكويتي يوم الأربعاء إن بلاده زادت إنتاج النفط الخام ليصل إلى 2.811 مليون برميل]]>

Wed, 24 Aug 2022 11:14:29 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29441 Content29441

https://economy-news.net/content.php?id=29440

البنك الدولي يحدد نهاية 2023 لتطبيق الحوكمة الالكترونية

حدد البنك الدولي نهاية العام المقبل 2023 سقفاً زمنياً لجميع مؤسسات الدولة بتطبيق برامج الحوكمة]]>

Wed, 24 Aug 2022 10:12:25 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29440 Content29440

https://economy-news.net/content.php?id=29439

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.



وقال]]>

Wed, 24 Aug 2022 10:08:17 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29439 Content29439

https://economy-news.net/content.php?id=29438

إستقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده و22 عميد كلية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت]]>

Wed, 24 Aug 2022 09:20:42 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29438 Content29438

https://economy-news.net/content.php?id=29437

مع ارتفاع الأسعار..



هل يقود الغاز إلى ركود حتمي في أوروبا؟

تعتمد توقعات التضخم والاقتصاد العالمي في جزء كبير على الاتجاه الخاص بأسعار الطاقة، وهو ما يجعل]]>

Wed, 24 Aug 2022 09:18:54 9Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29437 Content29437

https://economy-news.net/content.php?id=29436

أسعار النفط تنخفض مع تراجع المخاوف من خفض أوبك+ الإنتاج قريبا

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد صعودها بنحو أربعة بالمئة في اليوم السابق بفعل انحسار]]>

Wed, 24 Aug 2022 08:38:27 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29436 Content29436

https://economy-news.net/content.php?id=29435

وزارة النفط: استهلاك الكاز ارتفع الى 30 مليون لتر يوميا في 2022

اكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حرص الوزارة على تجهيز المنتجات النفطية الى المركبات ومحطات]]>

Tue, 23 Aug 2022 13:09:07 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29435 Content29435

https://economy-news.net/content.php?id=29434

الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية

اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية]]>

Tue, 23 Aug 2022 11:52:10 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29434 Content29434

https://economy-news.net/content.php?id=29433

30 مليون دولار يومياً..



مظهر محمد صالح يوجز خسائر حرب داعش من 2014 الى 2017

قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الحرب على الارهاب في سنوات 2014 الى 2017]]>

Tue, 23 Aug 2022 11:41:54 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29433 Content29433

https://economy-news.net/content.php?id=29432

توقعات بنمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.5 بالمئة في 2022

أطلق صندوق النقد العربي الإصدار السابع عشر من تقرير آفاق الاقتصاد العربي متضمناً توقعات النمو]]>

Tue, 23 Aug 2022 10:29:58 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29432 Content29432

https://economy-news.net/content.php?id=29431

وزير المالية وكالة يوجه بإيجاد حلول لإوضاع المتقاعدين التربويون في البصرة

وجه وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع طارئ لحسم انجاز معاملات]]>

Tue, 23 Aug 2022 10:21:53 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29431 Content29431

https://economy-news.net/content.php?id=29430

الحبوب والوقود أهم استيرادات العراق من الهند

بلغت استيرادات العراق من الحبوب والوقود النفطي نصف ما استورده من الهند خلال العام 2021 حسب موقع]]>

Tue, 23 Aug 2022 10:21:33 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29430 Content29430

https://economy-news.net/content.php?id=29429

أسعار الذهب ترتفع من أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مرتدة من أدنى مستوياتها خلال 3]]>

Tue, 23 Aug 2022 10:16:51 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29429 Content29429

https://economy-news.net/content.php?id=29428

النزاهة: استقدام مدير الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحقِّ المدير العام للشركة]]>

Tue, 23 Aug 2022 09:19:24 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29428 Content29428

https://economy-news.net/content.php?id=29427

الرافدين يكشف احصائية حساباته المصرفية للنصف الاول من 2022

اعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال الفترة من]]>

Tue, 23 Aug 2022 08:50:25 8Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29427 Content29427

https://economy-news.net/content.php?id=29426

أمريكا..



أسعار الغاز الطبيعي تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ صيف عام 2008 حيث امتدت]]>

Tue, 23 Aug 2022 08:39:28 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29426 Content29426

https://economy-news.net/content.php?id=29425

أسعار النفط ترتفع بعد إعلان السعودية أن أوبك قد تخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن حذرت السعودية من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك]]>

Tue, 23 Aug 2022 08:34:21 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29425 Content29425

https://economy-news.net/content.php?id=29424

البنك المركزي يبحث مع السفير الروسي مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وسفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد ايلبروس]]>

Mon, 22 Aug 2022 16:34:42 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29424 Content29424

https://economy-news.net/content.php?id=29423

اليورو يسقط دون الـ 1 دولار ..



الأدنى على الإطلاق

سقطت العملة الأوروبية للمرة الثانية في أقل من شهرين دون مستويات التعادل مع الدولار خلال]]>

Mon, 22 Aug 2022 13:24:16 13Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29423 Content29423

https://economy-news.net/content.php?id=29422

الغاز يرتفع صوب 3000 دولار..



تعليق روسي

قفز سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات يوم الاثنين فوق مستويات 2900 دولار لكل ألف متر مكعب ليصل إلى]]>

Mon, 22 Aug 2022 12:14:06 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29422 Content29422

https://economy-news.net/content.php?id=29421

انتعاش القطاع المالي وارتفاع نسب البطالة..



تعرف على مؤشرات الاقتصاد العراقي خلال 10 سنوات

أظهرت مؤشرات اقتصادية، انتعاش القطاع المصرفي والمالي في العراق خلال العشرة سنوات الماضية،]]>

Mon, 22 Aug 2022 11:24:46 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29421 Content29421

https://economy-news.net/content.php?id=29420

إيران والدولار يسقطان النفط دون مستويات الـ90 دولارا للبرميل

بعد ثلاث جلسات من الارتفاع المتتالي للنفط، يبدو أن ترقب المتداولين لاتفاق وشيك بين إيران من]]>

Mon, 22 Aug 2022 10:39:27 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29420 Content29420

https://economy-news.net/content.php?id=29418

مصرف الرافدين يحصي عدد حساباته المصرفية في فروعه

كشف مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي]]>

Mon, 22 Aug 2022 10:27:15 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29418 Content29418

https://economy-news.net/content.php?id=29417

هبوط غير مسبوق للذهب عالمياً منذ أكثر من 3 أشهر

هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي، اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من]]>

Mon, 22 Aug 2022 09:51:06 9Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29417 Content29417

https://economy-news.net/content.php?id=29416

متقدما على مصر..



العراق في المرتبة 79 عالمياً بأفقر شعوب العالم

حل العراق بالمرتبة 79 عالميا ضمن قائمة أفقر شعوب العالم، متقدما على مصر التي حلت بالمرتبة 92]]>

Mon, 22 Aug 2022 09:10:53 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29416 Content29416

https://economy-news.net/content.php?id=29415

أغنى نساء العالم..



هكذا حصلن على الثروة!

بصافي ثروة تقدر بنحو 74.3 مليار دولار، أصبحت وريثة لوريال، فرانسواز بيتنكور مايرز أغنى امرأة في]]>

Mon, 22 Aug 2022 08:31:13 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29415 Content29415

https://economy-news.net/content.php?id=29414

تراجع أسعار النفط مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، منهية مكاسب استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات]]>

Mon, 22 Aug 2022 07:59:42 7Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29414 Content29414

https://economy-news.net/content.php?id=29413

صندوق الاسكان: مبالغ قروض السكن ستتجاوز تريليون و 500 مليار دينار بنهاية 2022

كشف صندوق الإسكان، اليوم الأحد، عن إنجاز 24 ألف معاملة قرضية خلال 2022، بواقع 930 مليار دينار، فيما]]>

Sun, 21 Aug 2022 21:33:02 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29413 Content29413

https://economy-news.net/content.php?id=29412

وزير الكهرباء يعلن زيادة الإنتاج في جميع المحافظات

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن أسباب تذبذب الطاقة الكهربائية، فيما حددت موعداً لدخول]]>

Sun, 21 Aug 2022 18:05:52 18Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29412 Content29412

https://economy-news.net/content.php?id=29411

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.



وقال]]>

Sun, 21 Aug 2022 12:35:13 12Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29411 Content29411

https://economy-news.net/content.php?id=29410

هلكت الماشية ونفقت الأسماك..



تحذير رسمي من هجرة جماعية لسكان الأهوار

طالبت محافظة ميسان، الاحد، الحكومة الاتحادية بتخصيص حصة مياه خاصة لأهوار المحافظة بعيدا عن]]>

Sun, 21 Aug 2022 12:08:03 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29410 Content29410

https://economy-news.net/content.php?id=29409

شركـة أدويـة سامـراء تنجـح بإنتـاج مرهـم العيـن FUCITHALMO لأول مرة في العراق

نجحـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة]]>

Sun, 21 Aug 2022 11:59:56 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29409 Content29409

https://economy-news.net/content.php?id=29408

البنك المركزي: الاحتياطي النقدي سيرتفع الى 90 مليار دولار نهاية 2022

توقع نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90]]>

Sun, 21 Aug 2022 11:43:20 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29408 Content29408

https://economy-news.net/content.php?id=29407

العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في تموز الماضي

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن العراق جاء ثالث أكبر مصدر للنفط الى المصافي]]>

Sun, 21 Aug 2022 11:35:00 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29407 Content29407

https://economy-news.net/content.php?id=29406

النقد العربي: المصارف العربية تجاوزت كورونا دون آثار سلبية على مراكزها المالية

كشف صندوق النقد العربي عن نجاح القطاع المصرفي في الدول العربية من تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا]]>

Sun, 21 Aug 2022 11:19:16 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29406 Content29406

https://economy-news.net/content.php?id=29405

القضاء يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، عن اتخاذ اجراءات ضد وزير الصناعة السابق صالح الجبوزري على]]>

Sun, 21 Aug 2022 11:08:51 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29405 Content29405

https://economy-news.net/content.php?id=29404

النصيري : (صندوق تمكين )مبادرة البنك المركزي والقطاع المصرفي في خدمة المجتمع

ان مبادرة صندوق تمكين هي من المبادرات المجتمعية التي ساهمت بشكل واضح وحققت اهداف البنك]]>

Sun, 21 Aug 2022 10:47:57 10Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29404 Content29404

https://economy-news.net/content.php?id=29402

التجارة: "فاسدون" ونواب يتدخلون لمنع استيراد الحنطة من شركات رصينة

قالت وزارة التجارة، إن الكميات التي تم استيرادها من الحنطة الألمـانـيـة صالحة للاستهلاك]]>

Sun, 21 Aug 2022 10:22:13 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29402 Content29402

https://economy-news.net/content.php?id=29401

محافظ بغداد: لدينا 35 ألف درجة وظيفية شاغرة ونحتاج 600 مليار دينار لتطوير مداخل العاصمة

اعلن محافظ بغداد، محمد جابر محمد العطا، عن وجود 35 الف درجة وظيفية شاغرة في قطاع التربية، مبينا]]>

Sun, 21 Aug 2022 09:57:11 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29401 Content29401

https://economy-news.net/content.php?id=29400

معدل تصدير النفط العراقي الى أمريكا ينخفض الى 163 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات]]>

Sun, 21 Aug 2022 08:55:34 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29400 Content29400

https://economy-news.net/content.php?id=29398

أكبر 20 دولة تملك احتياطي ذهب في العالم..



بينها دولتان عربيتان!

تواصل البنوك المركزية على مستوى العالم إضافة الذهب إلى احتياطياتها.



ومنذ بداية العام وحتى]]>

Sun, 21 Aug 2022 08:32:41 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29398 Content29398

https://economy-news.net/content.php?id=29397

ميديا لاين: مسؤول عراقي اشترى عقارات بقيمة 100 مليون دولار في بغداد

كشف تقرير لصحيفة ميديا لاين ان مبيعات العقارات في بغداد تشهد طفرة خيالية في الاسعار حيث]]>

Sat, 20 Aug 2022 21:14:06 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29397 Content29397

https://economy-news.net/content.php?id=29396

بابل ترفع خطة مشاريعها الى التخطيط بقيمة 431 مليار دنيار

أعلنت حكومة بابل المحلية، السبت، عن رفع خطة مشاريعها إلى وزارة التخطيط والبالغة تخصيصات]]>

Sat, 20 Aug 2022 13:15:22 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29396 Content29396

https://economy-news.net/content.php?id=29395

الثقافة: مبنى دار الأزياء سيشهد مرحلة اعمار جديدة برعاية "تمكين" واشراف البنك المركزي

أعلنت وزارة الثقافة، أن مبنى دار الأزياء العراقية سيشهد م مرحلة جديدة من إعادة التأهيل عبر]]>

Sat, 20 Aug 2022 13:06:02 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29395 Content29395

https://economy-news.net/content.php?id=29394

كهرباء الديوانية تعلن دخول محطة تحويل الشامية إلى الخدمة

أعلنت شركة نقل الطاقة في الديوانية، اليوم السبت، دخول محطة تحويل الشامية إلى الخدمة بسعة mva90،]]>

Sat, 20 Aug 2022 11:32:53 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29394 Content29394

https://economy-news.net/content.php?id=29393

تصدير 2.5 مليون برميل والافراج عن مليارات الدولارات.



تعرف على تفاصيل الاتفاق انووي مع إيران

نقلت شبكة سي إن إن CNN، الجمعة، عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن الصفقة مع إيران باتت]]>

Sat, 20 Aug 2022 10:56:37 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29393 Content29393

https://economy-news.net/content.php?id=29392

المستشار المالي للكاظمي: 4 أشهر وتنتهي صلاحية قانون الأمن الغذائي

حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، العمر الزمني لقانون الدعم]]>

Sat, 20 Aug 2022 10:42:50 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29392 Content29392

https://economy-news.net/content.php?id=29391

لأول مرة في العراق..



الموارد المائية تستخدم تقنية اللحاف الخرساني بتبطين المشاريع الإروائية

بدأت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل، التابعة لوزارة الموارد المائية، استخدام تقنية اللحاف]]>

Sat, 20 Aug 2022 10:09:40 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29391 Content29391

https://economy-news.net/content.php?id=29390

الرافدين: شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقرض شراء دار سكن

قرر مصرف الرافدين شمول الموظفين والمتقاعدين والمواطنين بقروض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن وبفائدة ٤]]>

Sat, 20 Aug 2022 09:13:47 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29390 Content29390

https://economy-news.net/content.php?id=29389

خام البصرة ينهي الاسبوع بخسائر ويلتحق ببرنت والامريكي

أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة سعرية الأسبوع الماضي، لتلحق بخسائر الاسعار لخام برنت]]>

Sat, 20 Aug 2022 08:31:11 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29389 Content29389

https://economy-news.net/content.php?id=29388

خبير نفطي: الفساد منع العراق من وصول انتاجه إلى 7 ملايين برميل يوميا

استبعد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، وصول انتاج العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات]]>

Fri, 19 Aug 2022 10:52:01 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29388 Content29388

https://economy-news.net/content.php?id=29387

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل قوة الدولار ومخاوف رفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع]]>

Fri, 19 Aug 2022 10:23:32 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29387 Content29387

https://economy-news.net/content.php?id=29386

التجارة: العراق من بين الدول الأقل تأثراً بالأزمة الغذائية العالمية

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الخميس، ما طبقته من إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية وانتظام]]>

Thu, 18 Aug 2022 21:18:16 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29386 Content29386

https://economy-news.net/content.php?id=29385

جرائم قرصنة العملات الرقمية ترتفع بقوة في 2022

كشف تقرير جديد صادر أمس الأربعاء عن شركة تحليل blockchain Chainalysis بأن الجرائم المتعلقة بسرقة العملات]]>

Thu, 18 Aug 2022 19:06:48 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29385 Content29385

https://economy-news.net/content.php?id=29384

احتياطيات روسيا من النقد والذهب ترتفع إلى581 مليار دولار

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي ارتفاع احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب في الأسبوع]]>

Thu, 18 Aug 2022 18:32:12 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29384 Content29384

https://economy-news.net/content.php?id=29383

أمين عام أوبك يبدي تفاؤلا إزاء توقعات الطلب على النفط في 2023

قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لرويترز إن تراجع أسعار النفط في]]>

Thu, 18 Aug 2022 18:19:16 18Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29383 Content29383

https://economy-news.net/content.php?id=29382

يعود الى 2001..



أمانة بغداد تعلن اتخاذ قرار جديد يخص المتجاوزين

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن قيامها بإعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام ٢٠١٨ والتي]]>

Thu, 18 Aug 2022 17:33:02 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29382 Content29382

https://economy-news.net/content.php?id=29381

احسان عبد الجبار يباشر مهام عمله وزيراً للمالية وكالةً

باشر وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، مهام عمله وزيراً للمالية وكالةً.



وقال المكتب]]>

Thu, 18 Aug 2022 17:03:05 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29381 Content29381

https://economy-news.net/content.php?id=29380

إعادة أحد خطوط الطاقة في البصرة إلى الخدمة بعد انفصاله إثر نزاعات عشائرية

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، خروج أحد خطوط نقل الطاقة جنوبي البلاد عن الخدمة، اثر نزاع]]>

Thu, 18 Aug 2022 16:57:27 16Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29380 Content29380

https://economy-news.net/content.php?id=29378

هيئة الاستثمار تضع حجر الاساس "لأكبر" مجمع تجاري في العراق

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الخميس، قرب وضع حجر الأساس للمجمع التجاري للعلامة]]>

Thu, 18 Aug 2022 15:15:56 15Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29378 Content29378

https://economy-news.net/content.php?id=29377

الكهرباء تعلن موعد إنجاز الربط الخليجي وتحدد أسباب تأخر تشغيل الخط التركي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، موعد إنجاز الربط الخليجي، فيما حددت ثلاثة أسباب لتأخر]]>

Thu, 18 Aug 2022 14:45:50 14Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29377 Content29377

https://economy-news.net/content.php?id=29376

سلة أوبك تنخفض وتسجل أقل من 100 دولار لبرميل النفط

أعلنت منظمة أوبك، اليوم الخميس، أن أسعار سلة خاماتها انخفضت لتسجل أقل من 100 دولار للبرميل]]>

Thu, 18 Aug 2022 12:09:58 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29376 Content29376

https://economy-news.net/content.php?id=29375

الإعمار تعلن إنجاز أكثر من 20 مشروعاً في سنتين

أحصت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عدد مشاريعها الخدمية منذ العام]]>

Thu, 18 Aug 2022 12:08:11 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29375 Content29375

https://economy-news.net/content.php?id=29374

ميانمار تقرر شراء البنزين الروسي الرخيص

الاقتصاد نيوز ـ بغداد قررت حكومة ميانمار، شراء البنزين وزيت الوقود الرخيص من روسيا.



وتبحث]]>

Thu, 18 Aug 2022 11:07:02 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29374 Content29374

https://economy-news.net/content.php?id=29373

العراق في المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط

احتل العراق المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية]]>

Thu, 18 Aug 2022 08:58:54 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29373 Content29373

https://economy-news.net/content.php?id=29372

تغيير يطرأ على أسعار النفط مع زيادة إنتاج روسيا

تغيرت أسعار النفط قليلا، اليوم الخميس، مع تسارع المستثمرين وتراجع المخزونات في الولايات]]>

Thu, 18 Aug 2022 08:07:48 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29372 Content29372

https://economy-news.net/content.php?id=29371

الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم وألمانيا تقود الهبوط

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بينما صعدت عوائد السندات بعد زيادة حادة في التضخم في]]>

Wed, 17 Aug 2022 21:27:13 21Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29371 Content29371

https://economy-news.net/content.php?id=29370

الهشاشة الاقتصادية..



العائق الحقيقي للاصلاح الهيكلي في الاقتصاد العراقي

بعد ان شهد العراق توسعا كبيرا في انتاجه النفطي وارتفاع اقيام صادراته منه وتحقيق فائض الأرصدة]]>

Wed, 17 Aug 2022 15:45:01 15Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29370 Content29370

https://economy-news.net/content.php?id=29369

النقل: اكثر من 20 طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية غير عاملة

الاقتصاد نيوز ـ خاص حصلت الاقتصاد نيوز، على وثيقة صادرة من مكتب وزير النقل، تؤكد وجود اكثر من 20]]>

Wed, 17 Aug 2022 15:24:34 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29369 Content29369

https://economy-news.net/content.php?id=29368

الهند: نستورد 40٪ من النفط العراقي المصدر

كشف سفير جمهورية الهند في العراق براشانت بيساي، عن استيراد بلاده 40٪ من النفط العراقي المصدر.



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Wed, 17 Aug 2022 15:08:05 15Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29368 Content29368

https://economy-news.net/content.php?id=29367

الحكومة تعلن المباشرة ببناء أكبر جسر في العراق في هذه المحافظة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أكبر جسر في العراق،]]>

Wed, 17 Aug 2022 12:30:23 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29367 Content29367

https://economy-news.net/content.php?id=29366

السيسي يقبل استقالة محافظ البنك المركزي ويعنه مستشارا لرئيس الجمهورية

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية]]>

Wed, 17 Aug 2022 12:22:11 12Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29366 Content29366

https://economy-news.net/content.php?id=29365

بينها الكهرباء..



انجاز 90% من المشاريع الخدمية في ذي قار

كشف مدير صندوق اعمار محافظة ذي قار رزاق الركابي، الأربعاء، عن شمول قطاع الكهرباء بـ 21 مشروع ضمن]]>

Wed, 17 Aug 2022 11:42:06 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29365 Content29365

https://economy-news.net/content.php?id=29364

الرافدين يوجه فروعه بانجاز معاملات منح السلف للموظفين والمنتسبين

وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بالاسراع في انجاز وحسم معاملات الزبائن الخاصة بمنح]]>

Wed, 17 Aug 2022 11:23:25 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29364 Content29364

https://economy-news.net/content.php?id=29363

ارتفاع مؤشر أداء البريد العراقي لدى اتحاد البريد العالمي UPU

اصدر المكتب الدولي للاتحاد البريد العالمي UPU تقريرا تضمن ارتفاع مستوى اداء العمل للبريد]]>

Wed, 17 Aug 2022 11:01:04 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29363 Content29363

https://economy-news.net/content.php?id=29362

التضخم في بريطانيا يقفز أعلى مستوى في 40 عامًا

صدرت منذ قليل بيانات التضخم في المملكة المتحدة البريطانية، والتي جاءت أعلى من توقعات المحللين]]>

Wed, 17 Aug 2022 10:35:49 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29362 Content29362

https://economy-news.net/content.php?id=29361

النفط يرتفع فجأة بعد السقوط..



مفاوضات إيران تتقدم حتى الآن

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد بيانات اولية من معهد]]>

Wed, 17 Aug 2022 10:10:15 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29361 Content29361

https://economy-news.net/content.php?id=29360

حميد الغزي يدعو الاتحاد الاوروبي الى رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء،، حميد نعيم الغزي، الاربعاء، الاتحاد الأوربي الى ضرورة العمل]]>

Wed, 17 Aug 2022 09:28:54 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29360 Content29360

https://economy-news.net/content.php?id=29359

العراق الاول باستيراد الحبوب التركية في تموز

أعلنت جمعية مصدري البقول والبذور الزيتية والمنتجات التركية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولا]]>

Wed, 17 Aug 2022 09:13:50 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29359 Content29359

https://economy-news.net/content.php?id=29358

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر بفعل بيانات اقتصادية

هبطت أسعار النفط حوالي 3 إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بينما أثارت بيانات]]>

Wed, 17 Aug 2022 08:29:10 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29358 Content29358

https://economy-news.net/content.php?id=29357

علاوي: الاقتصاد العراقي ضحية شبكة فساد كبيرة تعمل بحماية الكتل السياسية

أكد وزير المالية السابق علي علاوي، الثلاثاء، أن الاقتصاد العراقي ضحية شبكة فساد كبيرة تمارس]]>

Tue, 16 Aug 2022 21:48:35 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29357 Content29357

https://economy-news.net/content.php?id=29356

النزاهة تعلن استرداد قرابة 1400 عقارا عائدا للدولة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعمال لجنة الأمر الديواني 50 لسنة 2019]]>

Tue, 16 Aug 2022 13:47:54 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29356 Content29356

https://economy-news.net/content.php?id=29355

العمل تؤكد ضرورة توفير الأموال لتغطية برنامج الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير الأموال لتغطية برنامج الحماية الاجتماعية.



وذكر]]>

Tue, 16 Aug 2022 13:38:06 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29355 Content29355

https://economy-news.net/content.php?id=29354

الذهب يواصل السقوط مع قوة الدولار

يبدو أن مؤشر الدولار قد استعاد عافيته بعدما نجح في تجاوز مستويات الـ 106 نقطة وبات على مشارف]]>

Tue, 16 Aug 2022 12:41:59 12Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29354 Content29354

https://economy-news.net/content.php?id=29353

سفارة العراق في أبو ظبي تكرم الطلبة العراقيين المتفوقين في الامارات

أعلنت سفارة العراق في أبو ظبي، تكريم الطلبة العراقيين المتفوقين في الدراسة الاعدادية في دولة]]>

Tue, 16 Aug 2022 12:05:39 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29353 Content29353

https://economy-news.net/content.php?id=29352

البيئة تكشف عن خطة وطنية لإزالة التلوث الاشعاعي من العراق

كشفت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، عن خطة وطنية لإزالة التلوث الاشعاعي من العراق، وفيما أشارت]]>

Tue, 16 Aug 2022 11:18:01 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29352 Content29352

https://economy-news.net/content.php?id=29351

الرافدين يحدد مدة تسديد قرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن للمواطنين

حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قرض 150 مليون لشراء دار سكن للموظفين والمتقاعدين والمواطنين .



واوضح]]>

Tue, 16 Aug 2022 10:37:25 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29351 Content29351

https://economy-news.net/content.php?id=29350

بدعم من الاتحاد الأوروبي..



الفاو تعقد اجتماع في الجبايش لمناقشة جفاف الأهوار

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في العراق اجتماعاً ليوم واحد بعنوان أهوارنا ،]]>

Tue, 16 Aug 2022 09:57:27 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29350 Content29350

https://economy-news.net/content.php?id=29349

الإعمار: مشروع أتمتة الجباية الالكترونية يحدّ من استهلاك المياه

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة،اليوم الثلاثاء ،أن مشروع أتمتة الجباية]]>

Tue, 16 Aug 2022 09:56:33 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29349 Content29349

https://economy-news.net/content.php?id=29348

امتثالا لقرار أوك..



صادرات العراق سترتفع الى 3 ملايين و800 ألف برميل يوميًا

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، رفع سقف الصادرات التزامًا بقرار من منظمة أوبك.، مؤكدة أن]]>

Tue, 16 Aug 2022 09:34:22 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29348 Content29348

https://economy-news.net/content.php?id=29347

اكثر من 43 الف طن سكر خام تصل الميناء الجنوبي

استقبل ميناء ام قصر الجنوبي السفينة Corefortune OL بحمولة 43516 الف طن من مادة السكر الخام الفل رست عند]]>

Tue, 16 Aug 2022 09:29:42 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29347 Content29347

https://economy-news.net/content.php?id=29346

مؤشرات تفصل في دخول أكبر اقتصاد في العالم في موجة ركود

لم يحصل الاقتصاد الأميركي على مذكرة مفادها أنه من المفترض أن يكون بالفعل في حالة ركود.



فتقرير]]>

Tue, 16 Aug 2022 08:34:02 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29346 Content29346

https://economy-news.net/content.php?id=29345

استمرار تراجع أسعار النفط مع مخاوف الركود الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث جددت بيانات اقتصادية قاتمة من الصين أكبر مشتر للخام]]>

Tue, 16 Aug 2022 08:21:27 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29345 Content29345

https://economy-news.net/content.php?id=29344

المعادن النفيسة تهبط مع صعود الدولار والذهب يسجل أدنى مستوى في أسبوع

هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الاثنين وسط تراجع حاد]]>

Mon, 15 Aug 2022 21:51:44 21Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29344 Content29344

https://economy-news.net/content.php?id=29343

تحرك عراقي لإنشاء مناطق حرة اقتصادية

أكدت هيئة المناطق الحرة، الاثنين، أن العراق مهيأ لإقامة مناطق حرة، ووجود كل عوامل النجاح، فيما]]>

Mon, 15 Aug 2022 20:40:29 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29343 Content29343

https://economy-news.net/content.php?id=29342

بغداد وبراغ تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، الاثنين، أهمية العمل على تعزيز فرص الاستثمار للشركات]]>

Mon, 15 Aug 2022 20:15:23 20Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29342 Content29342

https://economy-news.net/content.php?id=29341

الجبوري يعلن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مطار كركوك

أعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الاثنين، عن وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المطار الدولي بعد]]>

Mon, 15 Aug 2022 18:02:23 18Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29341 Content29341

https://economy-news.net/content.php?id=29340

المباشرة بمشروع لتدوير النفايات وانتاج الكهرباء في العراق

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن المباشرة بمشروع تدوير النفايات وانتاج الكهرباء.



وقال]]>

Mon, 15 Aug 2022 17:04:57 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29340 Content29340

https://economy-news.net/content.php?id=29339

البنك المركزي ينفي منح مبالغ مالية للمواطنين

نفى البنك المركزي، اليوم الاثنين، منح مبالغ مالية للمواطنين، فيما حذر ضعاف النفوس من محاولة]]>

Mon, 15 Aug 2022 15:47:46 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29339 Content29339

https://economy-news.net/content.php?id=29338

لماذا يُستهدف البنك المركزي واقتصادنا الوطني؟

يمر بلدنا الان بازمات خانقة ومعقدة وتحديات كبيرة ابرزها الازمة السياسية وتاثيرات الازمة ]]>

Mon, 15 Aug 2022 15:12:31 15Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29338 Content29338

https://economy-news.net/content.php?id=29337

واشنطن: نجاح سياسة البنك المركزي العراقي تجلى في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، مع السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، في]]>

Mon, 15 Aug 2022 15:08:33 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29337 Content29337

https://economy-news.net/content.php?id=29336

النفط يسقط 5% قاع 8 أشهر..



ضربة مفاجأة من طهران

اندفعت أسعار النفط للسقوط بعنف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين وسط أنباء متضاربة]]>

Mon, 15 Aug 2022 13:32:24 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29336 Content29336

https://economy-news.net/content.php?id=29335

تمتد الى 2030..



العراق يكشف خطته لمواجهة الجفاف والتغير المناخي

أكد وزير البيئة، جاسم الفلاحي، أن الجفاف يهدد أمن العراق، حيث وضعته تقارير الأمم المتحدة ضمن]]>

Mon, 15 Aug 2022 12:58:15 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29335 Content29335

https://economy-news.net/content.php?id=29334

المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب

باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب.



وذكر بيان للوزارة]]>

Mon, 15 Aug 2022 11:54:51 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29334 Content29334

https://economy-news.net/content.php?id=29333

هيئة النزاهة تعلن قرب استرداد ملياري دولار مهرّبة من الخارج

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن قرب استرداد ملياري دولار، فيما أكدت، أن بعض]]>

Mon, 15 Aug 2022 11:31:45 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29333 Content29333

https://economy-news.net/content.php?id=29332

التربية تعتزم افتتاح 25 مدرسية جديدة في النجف قبل بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عزمها افتتاح 25 بناية مدرسية جديدة في النجف الاشرف قبل بدء]]>

Mon, 15 Aug 2022 10:47:59 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29332 Content29332

https://economy-news.net/content.php?id=29331

محافظة نينوى تباشر باعمار أكبر ملاعب المدينة

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن بدء العمل بإعادة إعمار ملعب باب سنجار المدمر خلال العمليات]]>

Mon, 15 Aug 2022 10:45:42 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29331 Content29331

https://economy-news.net/content.php?id=29330

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.



وقال]]>

Mon, 15 Aug 2022 09:45:29 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29330 Content29330

https://economy-news.net/content.php?id=29329

اللجنة المالية: عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 12/1 في حال استمرار الوضع الراهن

أوضحــت اللجنــة الماليــة النيابية، أنه من الســابق لأوانه التكهن بعدم وجــود موازنة للعام ]]>

Mon, 15 Aug 2022 09:25:38 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29329 Content29329

https://economy-news.net/content.php?id=29328

ديون العراق بذمة لبنان تتجاوز نصف مليار دولار..



وبغداد ترسل وفدا للتفاوض

أعلنت لبنان، اليوم الاثنين، عن وصول وفد عراقي الى بيروت لبحث الية تسديد الفيول المصدر اليها]]>

Mon, 15 Aug 2022 09:23:16 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29328 Content29328

https://economy-news.net/content.php?id=29327

أسواق الأسهم الآسيوية تواجه أكبر تراجع للأرباح منذ تفشي "كورونا"

لا تستطيع الأسهم الآسيوية أن تلتقط أنفاسها.



في أعقاب تعافيها من خسائر فادحة تكبدتها نتيجة]]>

Mon, 15 Aug 2022 08:38:38 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29327 Content29327

https://economy-news.net/content.php?id=29326

أسعار النفط تتراجع مع تعهدات سعودية بزيادة إنتاج الخام

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن قال رئيس أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم، إنها]]>

Mon, 15 Aug 2022 08:17:21 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29326 Content29326

https://economy-news.net/content.php?id=29325

خامس أكبر مشترٍ للنفط بالعالم يتخلى عن الخام الإيراني

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية لنم تستورد نفطا من]]>

Sun, 14 Aug 2022 21:06:48 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29325 Content29325

https://economy-news.net/content.php?id=29324

ديوان الرقابة المالية يحدد نسبة إنجاز ملف التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين

حدد ديوان الرقابة المالية، الأحد، نسبة إنجاز ملف التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين في الأمن]]>

Sun, 14 Aug 2022 20:39:57 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29324 Content29324

https://economy-news.net/content.php?id=29323

كردستان: بغداد أرسلت لنا 400 مليار فقط من أصل 1.4 تريليون خلال 7 أشهر

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن مقدار المبالغ الخاصة بالرواتب الشهرية التي تم إرسالها من]]>

Sun, 14 Aug 2022 19:06:59 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29323 Content29323

https://economy-news.net/content.php?id=29322

"مطلوب عمال"..



ارتفاع طلبات البحث عن اليد العاملة في أميركا

تتزايد طلبات البحث عن عاملين في أميركا من بائعين واختصاصيين وغيرهم جراء تقلص اليد العاملة خلال]]>

Sun, 14 Aug 2022 18:43:57 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29322 Content29322

https://economy-news.net/content.php?id=29321

الكهرباء تعلن موافقة الكاظمي على تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تحويل قراء]]>

Sun, 14 Aug 2022 18:20:54 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29321 Content29321

https://economy-news.net/content.php?id=29320

صدور أوامر وزارية لتعيين خريجي كليات الصيدلة لطلبة الجامعات غير العراقية

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، صدور أوامر وزارية لتعيين خريجي كليات الصيدلة لطلبة الجامعات غير]]>

Sun, 14 Aug 2022 16:50:06 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29320 Content29320

https://economy-news.net/content.php?id=29319

تخص مجمع بسماية..



الاستثمار توجه دعوة للوزارات والمؤسسات

دعت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأحد، الوزارات والمؤسسات باستلام وتفعيل واشغال بناياتها في]]>

Sun, 14 Aug 2022 15:44:51 15Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29319 Content29319

https://economy-news.net/content.php?id=29318

الرشيد يصدر بيانا جديداً بشأن قرض البناء

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، الية منح قرض 50 مليون كحد اعلى لاغراض البناء.



وذكر المكتب الاعلامي ان]]>

Sun, 14 Aug 2022 13:43:00 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29318 Content29318

https://economy-news.net/content.php?id=29317

من أرض وفيرة بالمياه إلى يابسة قاحلة...



أهوار العراق تستسلم للجفاف

بات هاشم مرغماً على قطع عشرة كيلومترات عبر أراضٍ قاحلة في جنوب العراق، للحصول على ماء وعلف]]>

Sun, 14 Aug 2022 13:07:03 13Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29317 Content29317

https://economy-news.net/content.php?id=29316

استثمار النجف الأشرف تمنح إجازة لمشروع يوفر 5 آلاف فرصة عمل

كشفت هيئة استثمار النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن أهم مشاريعها ذات الجدوى الاقتصادية، وفيما]]>

Sun, 14 Aug 2022 12:23:20 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29316 Content29316

https://economy-news.net/content.php?id=29315

ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بفضل زيادة الأسعار وهوامش التكرير

أعلنت عملاق النفط الحكومي أرامكو السعودية TADAWUL:2222 يوم الأحد عن زيادة 90 في المئة في أرباح الربع]]>

Sun, 14 Aug 2022 11:39:33 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29315 Content29315

https://economy-news.net/content.php?id=29314

العراق يدعو ثلاث شركات عالمية لإنشاء سد معالجة اللسان الملحي في شط العرب

قدمت وزارة الموارد المائية دعوات لثلاث شركات عالمية لتقديم عطاءاتها لمعالجة اللسان الملحي في]]>

Sun, 14 Aug 2022 11:15:43 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29314 Content29314

https://economy-news.net/content.php?id=29313

الرافدين: قروض 150 مليون لشراء دار سكن والتقديم من الفروع

اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مشمولة بالقروض العقارية التي تصل الى 150 مليون]]>

Sun, 14 Aug 2022 10:18:33 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29313 Content29313

https://economy-news.net/content.php?id=29312

مظهر محمد صالح: المالية العامة في مأزق!

حذر مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، مما وصفه الحصار المالي بسبب مشكلة المالية]]>

Sun, 14 Aug 2022 09:36:18 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29312 Content29312

https://economy-news.net/content.php?id=29311

التبادل التجاري بين العراق ولبنان يصل الى 150 مليون دولار

بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان 150 مليون دولار فقط خلال العام الماضي 2021، منها 125]]>

Sun, 14 Aug 2022 09:31:07 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29311 Content29311

https://economy-news.net/content.php?id=29310

صادرات العراق النفطية لأمريكا تنخفض إلى النصف خلال الاسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا]]>

Sun, 14 Aug 2022 09:30:56 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29310 Content29310

https://economy-news.net/content.php?id=29309

"تقول انه مشترك مع العراق"..



إيران تبدأ بحفر آبار جديدة قرب حقل بدرة في واسط

قال مسؤول كبير في شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن عملية حفر أول بئر استكشافية في حقل تشانغوله]]>

Sun, 14 Aug 2022 09:17:18 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29309 Content29309

https://economy-news.net/content.php?id=29308

تضرر الإنتاج في الهند يهدد 40% من التجارة العالمية للأرز

قد يتضرر إنتاج الأرز في الهند هذا العام، حيث تقلص قلة الأمطار في مناطق النمو الرئيسية]]>

Sun, 14 Aug 2022 08:59:26 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29308 Content29308

https://economy-news.net/content.php?id=29307

آسيا تلتهم النفط الأمريكي الرخيص على حساب أوبك

أشترى المشترون الآسيويون كمية كبيرة من الخام الأمريكي الرخيص في السوق الفورية ، مما يشير إلى أن]]>

Sat, 13 Aug 2022 21:25:41 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29307 Content29307

https://economy-news.net/content.php?id=29306

وزير المالية يرد على أنباء توقف الرواتب

نفى وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.



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Sat, 13 Aug 2022 20:18:14 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29306 Content29306

https://economy-news.net/content.php?id=29305

التجارة: إيقاف العمل بمشروع أكشاك الرغيف المدعوم لحين استحصال الموافقات الرسمية من أمانة بغداد

أوضحت الشركة العامة لتصنيع الحبوب، في وزارة التجارة، السبت، آخر مستجدات مشروع الرغيف المدعوم،]]>

Sat, 13 Aug 2022 20:13:28 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29305 Content29305

https://economy-news.net/content.php?id=29304

عضو بالمالية النيابية: الوضع السياسي الراهن يعطّل أي تحرك بشأن سلم الرواتب

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان قانون سلم الرواتب سيبقى معطلاً بسبب الوضع السياسي]]>

Sat, 13 Aug 2022 18:35:17 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29304 Content29304

https://economy-news.net/content.php?id=29303

الزراعة تعلن تحقيق فائض في إنتاج بيض المائدة: الأسعار مستقرة

أكدت وزارة الزراعة، السبت، تحقيق فائض في إنتاج بيض المائدة في العراق، نافية ارتفاع أسعاره في]]>

Sat, 13 Aug 2022 17:09:20 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29303 Content29303

https://economy-news.net/content.php?id=29302

الساعدي: رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن إيقاف صرفها

أكد النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.



وقال]]>

Sat, 13 Aug 2022 16:00:15 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29302 Content29302

https://economy-news.net/content.php?id=29301

غازبروم الروسية تشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها إنها ستشحن 41.4 مليون متر]]>

Sat, 13 Aug 2022 14:41:44 14Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29301 Content29301

https://economy-news.net/content.php?id=29300

بالارقام..



مقدار الأموال التي تحصل عليها الاندية الاسبانية خلال الموسم

انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الجمعة، بلقاء أوساسونا مع إشبيلية، وفاز]]>

Sat, 13 Aug 2022 12:38:53 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29300 Content29300

https://economy-news.net/content.php?id=29299

البنك المركزي والقطاع المصرفي الحلقة التمويلية والاستثمارية الاساسية التي دعمت الاقتصاد وحمته من الانهيار

يعتبر البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي وفقا لقانونهما واهدافهما دعامة اساسية لبناء]]>

Sat, 13 Aug 2022 12:32:18 12Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29299 Content29299

https://economy-news.net/content.php?id=29298

أسعار النفط ترتفع 3.5% في أسبوع..



وبرنت يغلق فوق 98 دولارا للبرميل

انخفضت أسعار النفط نحو 2 بتعاملات الجمعة بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك]]>

Sat, 13 Aug 2022 12:00:16 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29298 Content29298

https://economy-news.net/content.php?id=29297

استطلاع أمريكي: الصين تتقدم على الولايات المتحدة من حيث الشعبية في العراق والدول العربية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين يوم الجمعة إنه لم يفاجأ برؤية استطلاع يظهر]]>

Sat, 13 Aug 2022 10:57:12 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29297 Content29297

https://economy-news.net/content.php?id=29296

تتضمن ثقافتهم وتقاليدهم..



طالبان كنديان يطوران بوابة الكترونية متخصصة بـ"الإبادة الجماعة ضد الايزيديين"

أعلنت كلية ألجونكوين الكندية والمتخصصة بالفنون التطبيقية والتكنولوجيا إن مجموعة من طلابها]]>

Sat, 13 Aug 2022 10:48:16 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29296 Content29296

https://economy-news.net/content.php?id=29295

أوبك: انتاج العراق النفطي وصل الى 4,496 ملايين برميل يوميا في تموز

أرتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 216 ألف برميل يوميًا خلال شهر تموز]]>

Sat, 13 Aug 2022 10:04:00 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29295 Content29295

https://economy-news.net/content.php?id=29294

المعالجة الاقتصادية في ظل التقلبات السياسية والنفطية

يشهد المناخ الاقتصادي في العراق تغيرات دراماتيكية ، فإلى جانب ارتفاع المؤشرات المالية الناجم]]>

Sat, 13 Aug 2022 09:57:16 9Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29294 Content29294

https://economy-news.net/content.php?id=29293

الكهرباء: خطة جديدة لمنع انفصال الطاقة في الجنوب

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، وضع خطة جديدة لمنع انفصال الطاقة في محافظات الجنوب، فيما]]>

Sat, 13 Aug 2022 09:45:13 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29293 Content29293

https://economy-news.net/content.php?id=29292

الرافدين يعلن منح سلفة 10 ملايين دينار للطلبة والاساتذة

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن منح سلفة 10 ملايين دينار للطلبة والاساتذة.



وذكر المصرف في]]>

Sat, 13 Aug 2022 09:07:52 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29292 Content29292

https://economy-news.net/content.php?id=29291

الأنواء الجوية: "جمرة القيظ" ستمتد إلى الثلث الثاني من آب

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما]]>

Thu, 11 Aug 2022 20:32:36 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29291 Content29291

https://economy-news.net/content.php?id=29290

الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، تزايد الطلب العالمي على النفط بأكثر مما كان]]>

Thu, 11 Aug 2022 20:02:56 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29290 Content29290

https://economy-news.net/content.php?id=29289

مونديال قطر يرفع عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية

أكدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الخميس، أن العراق سيتأثر بزيادة أعداد الطائرات]]>

Thu, 11 Aug 2022 19:33:33 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29289 Content29289

https://economy-news.net/content.php?id=29288

البنك المركزي يوضح بخصوص تسديد قروض المتقاعدين

كشف البنك المركزي، الخميس، أن عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق يبلغ 70 مصرفاً، في حين حدد]]>

Thu, 11 Aug 2022 19:03:45 19Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29288 Content29288

https://economy-news.net/content.php?id=29287

بالتفاصيل..



مجلس الوزراء يتخذ حزمة من القرارات

أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، عدة قرارات.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس]]>

Thu, 11 Aug 2022 17:22:50 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29287 Content29287

https://economy-news.net/content.php?id=29286

المصادر المشعّة: بإمكان الطاقة الشمسية إضافة 7000 ميغا واط للشبكة الوطنية

أعلنت الهيئة العراقيَّة للسيطرة على المصادر المُشِعَّة، الخميس، مميزات الطاقة الشمسية، وفيما]]>

Thu, 11 Aug 2022 17:09:40 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29286 Content29286

https://economy-news.net/content.php?id=29285

انخفاض مؤشر بورصة العراق مع اختتام تعاملات الأسبوع الأول من اب

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر اب 2022 اربع جلسات تداول من يوم الاحد]]>

Thu, 11 Aug 2022 16:49:05 16Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29285 Content29285

https://economy-news.net/content.php?id=29284

افتتاح مشروع لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات في محافظات الفرات الأوسط

افتتحت وزارة الموارد المائية، الخميس، مشروع معالجة ملوحة حوض نهر الفرات في محافظات الفرات]]>

Thu, 11 Aug 2022 16:37:18 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29284 Content29284

https://economy-news.net/content.php?id=29283

مجلس الوزراء يقرر ترفيع فئة من الموظفين

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الخميس، عن موافقة المجلس على اطلاق ترفيعات حملة]]>

Thu, 11 Aug 2022 16:04:26 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29283 Content29283

https://economy-news.net/content.php?id=29282

الكاظمي: كيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟

حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، من خطورة عدم وجود موازنة.



وقال الكاظمي في كلمة له]]>

Thu, 11 Aug 2022 15:43:14 15Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29282 Content29282

https://economy-news.net/content.php?id=29281

النفط تعلن ضبط صهاريج وحوضيات معدة للتهريب في بغداد

أعلنت وزارة النفط، الخميس، ضبط صهاريج وحوضيات ووكر لتهريب المنتجات النفطية في بغداد.



وذكرت]]>

Thu, 11 Aug 2022 13:48:16 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29281 Content29281

https://economy-news.net/content.php?id=29280

توقعات دولية بارتفاع الطلب على النفط في 2023

قالت وكالة الطاقة الدولية إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام]]>

Thu, 11 Aug 2022 13:30:23 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29280 Content29280

https://economy-news.net/content.php?id=29279

وزير الزراعة يوجه بصرف المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة

وجه وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس، بصرف المستحقات المالية لكافة مسوقي بذور الحنطة]]>

Thu, 11 Aug 2022 13:07:42 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29279 Content29279

https://economy-news.net/content.php?id=29278

الذهب يتراجع وسط إشارات بشأن رفع الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في]]>

Thu, 11 Aug 2022 12:39:59 12Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29278 Content29278

https://economy-news.net/content.php?id=29277

أسعار النفط تنقلب للارتفاع بعد توقعات الطاقة الدولية

تحولت أسعار النفط الخام فجأة اليوم الخميس بعد التراجع في التعاملات المبكرة إلى الارتفاع في]]>

Thu, 11 Aug 2022 12:38:02 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29277 Content29277

https://economy-news.net/content.php?id=29276

أمانة بغداد: شارع الرشيد سيكون منطقة خضراء كبيرة

حددت أمانة بغداد، اليوم الخميس، موعد تسلُّم تخصيصاتها من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي]]>

Thu, 11 Aug 2022 11:51:42 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29276 Content29276

https://economy-news.net/content.php?id=29275

النزاهة تمنع هدر تريليوني دينار وتؤكد: أغلب المؤسسات تمتنع تنفيذ العمل الالكتروني

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن استعادة ومنع هدر قرابة التريليوني دينار، فيما اشارت الى]]>

Thu, 11 Aug 2022 11:07:43 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29275 Content29275

https://economy-news.net/content.php?id=29273

دانة غاز تعلن ارتفاع أرباحها بفضل الأداء التشغيلي القوي في كوردستان

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ارباحها بنسبة 82، إلى 407 ملايين درهم في]]>

Thu, 11 Aug 2022 10:15:20 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29273 Content29273

https://economy-news.net/content.php?id=29272

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع]]>

Thu, 11 Aug 2022 09:43:20 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29272 Content29272

https://economy-news.net/content.php?id=29271

العراق يحصد المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول استيرادا من الأردن

أعلنت غرفة تجارة عمان، اليوم الخميس، أن العراق حصد المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول]]>

Thu, 11 Aug 2022 09:23:59 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29271 Content29271

https://economy-news.net/content.php?id=29270

البنك المركزي: الاحتياطي النقدي ارتفع الى 82 مليار دولار

كشــف البنك المركزي العراقــي، الخميس، عن ارتفاع الاحتياطــات النقدية إلــى 82 مليار دولار،]]>

Thu, 11 Aug 2022 09:00:56 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29270 Content29270

https://economy-news.net/content.php?id=29269

التضخم الروسي يتراجع لأدنى مستوى منذ غزو أوكرانيا

تراجع التضخم الروسي بشكل أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له منذ غزو الرئيس الروسي لأوكرانيا،]]>

Thu, 11 Aug 2022 08:51:29 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29269 Content29269

https://economy-news.net/content.php?id=29268

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صعودها أكثر من دولار في الجلسة السابقة نتيجة ارتفاع]]>

Thu, 11 Aug 2022 08:18:53 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29268 Content29268

https://economy-news.net/content.php?id=29267

وثيقة أممية مسربة: العراق ضمن 60 دولة حول العالم تكافح لتأمين تكاليف الغذاء

أفاد تقرير لمؤسسة بوليتكو politico، مقرها في اوروبا الاربعاء، أن وثيقة اممية مسربة كشفت عن صعوبات]]>

Wed, 10 Aug 2022 21:34:57 21Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29267 Content29267

https://economy-news.net/content.php?id=29266

المالية توافق على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية

وافقت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على استحداث أكثر من 39 ألف درجة وظيفية ضمن ملاك وزارة الصحة]]>

Wed, 10 Aug 2022 20:52:16 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29266 Content29266

https://economy-news.net/content.php?id=29265

بابل: تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي إلى متحف حضاري

أعلنت محافظة بابل، الأربعاء، تخصيص 10 مليارات دينار لتحويل القصر الرئاسي في المدينة الأثرية إلى]]>

Wed, 10 Aug 2022 20:00:24 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29265 Content29265

https://economy-news.net/content.php?id=29264

مجلس الخدمة يؤكد جهوزيته لإطلاق استمارة التعيينات

وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الجهات الحكومية لتزويد ديوان الرقابة]]>

Wed, 10 Aug 2022 19:29:50 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29264 Content29264

https://economy-news.net/content.php?id=29263

مستشار الكاظمي يتحدث عن إمكانية إقرار موازنات لأكثر من سنة مالية

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، امكانية إقرار موازنات لأكثر من]]>

Wed, 10 Aug 2022 18:23:52 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29263 Content29263

https://economy-news.net/content.php?id=29262

النفط يتراجع دون 95 دولاراً

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، ليسجل سعر البرميل الواحد ما دون 95 دولاراً.



وفي آخر]]>

Wed, 10 Aug 2022 17:19:14 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29262 Content29262

https://economy-news.net/content.php?id=29261

تراجع أرباح "هوندا" الربع سنوية بنسبة 33%

تراجعت أرباح شركة هوندا بالربع الأول من العام المالي بنسبة 33 مقارنة بالعام الماضي، بسبب النقص]]>

Wed, 10 Aug 2022 17:15:23 17Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29261 Content29261

https://economy-news.net/content.php?id=29260

تفاصيل مباحثات هيئة الاستثمار وشركة "هانوا" بشأن مجمع بسماية

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، عن تفاصيل مباحثاتها مع شركة هانوا الكورية بشأن مجمع]]>

Wed, 10 Aug 2022 16:03:09 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29260 Content29260

https://economy-news.net/content.php?id=29259

صادرات العراق النفطية إلى الصين ترتفع بنسبة 77.4٪؜

أعلنت إدارة الجمارك الصينية، الأربعاء، عن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى المصافي]]>

Wed, 10 Aug 2022 15:57:57 15Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29259 Content29259

https://economy-news.net/content.php?id=29258

"آثار كارثية"..



تقرير أممي: انشاء سد مكحول يهدد الأمن الغذائي في العراق

حذر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، من اثار كارثية قد يخلفاها انشاء سد مكحول]]>

Wed, 10 Aug 2022 13:51:13 13Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29258 Content29258

https://economy-news.net/content.php?id=29257

بدء المباحثات بين هيئة الاستثمار وهانوا الكورية بشأن إنجاز الوحدات السكنية ببسماية

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، عن بدء المباحثات مع شركة هانوا الكورية لعودة]]>

Wed, 10 Aug 2022 13:31:25 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29257 Content29257

https://economy-news.net/content.php?id=29256

شركة التأمين العراقية تعلن توفير تغطيات تأمينية جديدة

اعلنت شركة التأمين العراقية، الاربعاء، المباشرة بتوسيع التغطيات التامينية استجابة لحاجة]]>

Wed, 10 Aug 2022 13:13:50 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29256 Content29256

https://economy-news.net/content.php?id=29255

احصائية رسمية: زائرو عاشوراء أجروا 220 مليون مكالمة هاتفية في يومين

أظهرت احصائيات أعدّتها هيئة الإعلام والاتصالات، الاربعاء، تضاعف معدلات استخدام شبكات الهاتف]]>

Wed, 10 Aug 2022 12:39:42 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29255 Content29255

https://economy-news.net/content.php?id=29254

الصحة تعلن قرب افتتاح 30 مستشفى ببغداد والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرب افتتاح 30 مستشفى في العاصمة بغداد والمحافظات، فيما]]>

Wed, 10 Aug 2022 12:21:35 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29254 Content29254

https://economy-news.net/content.php?id=29253

المالية تعلن إطلاق المبالغ للمحاضرين والإداريين في المحافظات

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين ومساهمات]]>

Wed, 10 Aug 2022 12:08:42 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29253 Content29253

https://economy-news.net/content.php?id=29252

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 2.2 مليون برميل

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في]]>

Wed, 10 Aug 2022 11:19:14 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29252 Content29252

https://economy-news.net/content.php?id=29251

تقرير متشائم للأمم المتحدة: هجرة جماعية في العراق وغرق 3 محافظات

حذر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، من أن خطر الهجرة بين المحافظات العراقية]]>

Wed, 10 Aug 2022 10:52:23 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29251 Content29251

https://economy-news.net/content.php?id=29250

"لكي تفهم العالم أفهم الأقتصاد"..كتاب جديد لاقتصادي عراقي في جامعة بوخارست

صدر مؤخرا في دار بارنز أند نوبل للنشر في النرويج كتاب لكي تفهم العالم أفهم الأقتصاد للأقتصادي]]>

Wed, 10 Aug 2022 10:27:20 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29250 Content29250

https://economy-news.net/content.php?id=29249

الرافدين يعلن استمراره في منح السلف والقروض

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن استمراره في منح السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى]]>

Wed, 10 Aug 2022 10:14:17 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29249 Content29249

https://economy-news.net/content.php?id=29248

الديناميكية الاقتصادية وتموضع بناء الدولة الاقتصادي في العراق

بحسب التغيرات والتحولات العالمية والسياسية والدولية والاقتصادية المنظورة وتمحور الائتلافات]]>

Wed, 10 Aug 2022 09:36:13 9Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29248 Content29248

https://economy-news.net/content.php?id=29247

الاردن: اربع دول بينها العراق تستحوذ على اكثر من نصف صادرات صناعة عمان

اعلنت الاردن، اليوم الاربعاء، ان اربع دول من بينها العراق تستحوذ على اكثر من نصف صادرات صناعة]]>

Wed, 10 Aug 2022 09:31:41 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29247 Content29247

https://economy-news.net/content.php?id=29245

مؤسسة اقتصادية: العراق خسر 3 تريليونات دينار في 2021 بسبب عمل المنافذ الحدودية

أكدت مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية، الاربعاء، أن سياسة المنافذ الحدودية تسببت بخسارة العراق]]>

Wed, 10 Aug 2022 09:06:50 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29245 Content29245

https://economy-news.net/content.php?id=29244

الكاظمي يضع حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حجر الأساس لإعادة إعمار مطار الموصل الدولي.



وذكر المكتب]]>

Wed, 10 Aug 2022 09:00:50 9Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29244 Content29244

https://economy-news.net/content.php?id=29243

إيلون ماسك يبيع أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار

باع إيلون ماسك أسهماً في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار، وفقاً للإيداعات التنظيمية المنشورة يوم أمس]]>

Wed, 10 Aug 2022 08:45:36 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29243 Content29243

https://economy-news.net/content.php?id=29242

النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية]]>

Wed, 10 Aug 2022 08:05:32 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29242 Content29242

https://economy-news.net/content.php?id=29241

محافظ كربلاء يحدد مدة الاستثناء الكهربائي وموعد إطلاق "مبالغ الطوارئ"

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، يوم الثلاثاء، استمرار استثناء المحافظة من القطع المبرمج]]>

Tue, 09 Aug 2022 21:54:46 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29241 Content29241

https://economy-news.net/content.php?id=29240

المباشرة ببناء "أطول" برج سكني في العراق

أعلنت الحكومة المحلية في أربيل، الثلاثاء، الشروع ببناء أطول برج سكني على مستوى العراق.



وقال]]>

Tue, 09 Aug 2022 20:57:28 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29240 Content29240

https://economy-news.net/content.php?id=29239

كم يبلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن؟

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأردني خير ابو صعيليك، عمق العلاقات التاريخية]]>

Tue, 09 Aug 2022 18:50:14 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29239 Content29239

https://economy-news.net/content.php?id=29238

بسبب النفط..



تقرير: الاقتصاد السعودي يستعد لعتبة التريليون دولار

أفادت مجلة فوربس بأن الاقتصاد السعودي انتعش هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب]]>

Tue, 09 Aug 2022 18:23:28 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29238 Content29238

https://economy-news.net/content.php?id=29237

أردوغان عن انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب بالمتوسط: لسنا بحاجة إلى إذن من أحد

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حفل الإبحار الأول لسفينة عبد الحميد خان للتنقيب عن]]>

Tue, 09 Aug 2022 16:37:26 16Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29237 Content29237

https://economy-news.net/content.php?id=29236

الكهرباء: تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الكهرباء في الجنوب

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، أن المنظومة في طريقها للاستقرار بعد معالجة العوارض الفنية.



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Tue, 09 Aug 2022 16:21:19 16Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29236 Content29236

https://economy-news.net/content.php?id=29235

النفط يسقط دون الـ 90..



بفعل البيانات واتفاق إيران

Tue, 09 Aug 2022 13:39:59 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29235 Content29235

https://economy-news.net/content.php?id=29234

اكثر من 43 الف طن سكر خام تصل ميناء ام قصر الجنوبي

استقبل ميناء ام قصر الجنوبي السفينة IZMIR بحمولة 43100 الف طن من مادة السكر الخام رست عند رصيف رقم 1 ]]>

Tue, 09 Aug 2022 12:55:38 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29234 Content29234

https://economy-news.net/content.php?id=29233

أوروبا تقرر خفض استهلاك الغاز اعتبارًا من اليوم

أكد رئيس وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية كلاوس مولر اليوم الثلاثاء أن خطة الاتحاد الأوروبي]]>

Tue, 09 Aug 2022 12:49:20 12Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29233 Content29233

https://economy-news.net/content.php?id=29232

العراق استورد بضائع صينية بقيمة 10 مليارات دولار في 2021

بلغت استيرادات العراق من الصين خلال العام الماضي 2021، أكثر من 10 مليارات دولار، في حين بلغت]]>

Tue, 09 Aug 2022 12:27:07 12Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29232 Content29232

https://economy-news.net/content.php?id=29231

أكبر اقتصاد أوروبي مهدد بخسارة 260 مليار يورو بسبب الحرب في أوكرانيا

أشارت توقعات قاتمة إلى أن الاقتصاد الالماني قد يخسر أكثر من 260 مليار يورو في القيمة المضافة]]>

Tue, 09 Aug 2022 11:26:46 11Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29231 Content29231

https://economy-news.net/content.php?id=29230

تصاعد للغبار وارتفاع قليل في درجات الحرارة الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت]]>

Tue, 09 Aug 2022 11:19:33 11Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29230 Content29230

https://economy-news.net/content.php?id=29229

العراق يقرر السماح للكويتيين بالتجوال في البلاد بسياراتهم دون دفع أي مبالغ مالية

بات السفر إلى العراق للمواطنين والمقيمين في الكويت ممن لديهم تأشيرة، متاحاً بسياراتهم الخاصة]]>

Tue, 09 Aug 2022 10:25:57 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29229 Content29229

https://economy-news.net/content.php?id=29228

الدولار يتراجع قليلا مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

هبط الدولار قليلا عن مستوياته المرتفعة يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم]]>

Tue, 09 Aug 2022 10:14:11 10Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29228 Content29228

https://economy-news.net/content.php?id=29227

أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال زيادة المعروض من إيران

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بفعل التقدم الأخير في محادثات اللحظة الأخيرة لإحياء]]>

Tue, 09 Aug 2022 09:18:55 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29227 Content29227

https://economy-news.net/content.php?id=29226

أوروبا تُفعل حالة الطوارئ وألمانيا تعاني..



شبح انقطاع الغاز قد يصبح حقيقة

تستعد أوروبا للسيناريوهات الأصعب التي وضعتها بأيديها مع دخول خطة الطوارئ الأوروبية حيز]]>

Mon, 08 Aug 2022 21:39:54 21Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29226 Content29226

https://economy-news.net/content.php?id=29225

رئيس هيئة الحماية الاجتماعية: سنعمل على حسم ملف "السيارات"

وجهت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية سناء الموسوي، الاثنين، بإعادة إطلاق الإعانة الاجتماعية]]>

Mon, 08 Aug 2022 21:09:09 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29225 Content29225

https://economy-news.net/content.php?id=29224

الصناعة تفصّل خطتها لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، تفاصيل خطتها التي تتضمن 3 مراحل والخاصة بإعادة]]>

Mon, 08 Aug 2022 19:57:28 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29224 Content29224

https://economy-news.net/content.php?id=29223

العراق يعتمد إجراء جديداً في إدخال السيارات والدراجات النارية السياحية

اعتمدت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الاثنين، دفاتر مرور التربتك TRIP TIC الدولي والخاصة]]>

Mon, 08 Aug 2022 19:00:36 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29223 Content29223

https://economy-news.net/content.php?id=29222

الكهرباء: المنظومة مستقرة وماضون بزيادة الطاقة

أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أسباب ضعف التجهيز خلال الأيام الأخيرة، وفيما أكدت أن]]>

Mon, 08 Aug 2022 18:38:40 18Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29222 Content29222

https://economy-news.net/content.php?id=29221

أمانة بغداد: العاصمة بحاجة إلى أكثر من 150 مجسراً للمشاة

كشفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن توجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يخص مجسرات]]>

Mon, 08 Aug 2022 16:27:43 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29221 Content29221

https://economy-news.net/content.php?id=29220

تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بـ 0.75%

قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في أوربكس محمد المريري، إن التوقعات تشير إلى استمرار]]>

Mon, 08 Aug 2022 13:28:06 13Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29220 Content29220

https://economy-news.net/content.php?id=29219

وزير المالية يبحث مع زيدان "تصحيح الاخطاء القانونية" في عقود القطاع الخاص

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، مع وزير المالية الاشكاليات القانونية الخاصة بالعقود]]>

Mon, 08 Aug 2022 13:01:56 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29219 Content29219

https://economy-news.net/content.php?id=29218

المصرف الزراعي ينفي توقف برنامج منح القروض

أعلن المصرف الزراعي التعاوني، أن لا صحة لتوقف برنامج منح القروض والمصرف مستمر في صرف المعاملات]]>

Mon, 08 Aug 2022 12:35:08 12Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29218 Content29218

https://economy-news.net/content.php?id=29217

النفط يرتفع بعد السقوط لأدنى مستوى في 8 أشهر

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعد تراجعات قاسية خلال الأسبوع الماضي حينما نزل النفط]]>

Mon, 08 Aug 2022 11:47:51 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29217 Content29217

https://economy-news.net/content.php?id=29216

الرافدين يعلن الطعن بقرار القضاء بشأن عقد شركة بوابة عشتار

اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قرار المحكمة بدفع غرامة لشركة بوابة عشتار.



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Mon, 08 Aug 2022 11:19:51 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29216 Content29216

https://economy-news.net/content.php?id=29215

"معاناة لا توصف" في العراق..



الحرارة تسجل أرقاما قياسية و"سوء الإدارة" يفاقم الأزمة

تتسبب درجات الحرارة الشديدة في إصابة العراق بنوع من الشلل، وتفاقم معاناة السكان، الذين يعانون]]>

Mon, 08 Aug 2022 10:49:42 10Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29215 Content29215

https://economy-news.net/content.php?id=29214

الكهرباء توقف مشروع ماء النجف المركزي

أعلنت مديرية ماء النجف الاشرف، الاثنين، عن أطفاء مشروع ماء النجف المركزي بسبب إطفاء خطوط]]>

Mon, 08 Aug 2022 10:41:34 10Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29214 Content29214

https://economy-news.net/content.php?id=29213

تراجع سعر الذهب بعد تعزيز بيانات أمريكية قوية احتمالات زيادة سعر الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي]]>

Mon, 08 Aug 2022 09:26:11 9Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29213 Content29213

https://economy-news.net/content.php?id=29211

تقرير حكومي: العراق استورد منتجات نفطية وبضائع بقيمة 17 مليار دولار في 2021

الجهاز المركزي العراقي للإحصاء، يوم الاثنين، أن إجمالي استيرادات البلاد عام 2021 الماضي للمواد]]>

Mon, 08 Aug 2022 08:57:14 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29211 Content29211

https://economy-news.net/content.php?id=29209

وزير التخطيط: الدعم الكوري عزز جهود العراق في تنفيذ المشاريع

اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم ، الاثنين،ان الدعم الكوري الجنوبي عزز جهود العراق في تنفيذ]]>

Mon, 08 Aug 2022 08:46:55 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29209 Content29209

https://economy-news.net/content.php?id=29208

في أحدث تصنيف عالمي..



بغداد تخرج من قائمة أسوأ أماكن للعيش في العالم

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية EIU هذا الأسبوع، تصنيف مؤشر الرفاهية العالمي لأفضل وأسوأ 10]]>

Mon, 08 Aug 2022 08:41:52 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29208 Content29208

https://economy-news.net/content.php?id=29207

ارتفاع أسعار النفط مع انتعاش الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد انخفاضها في تداولات الصباح، مع انتعاش في واردات الصين]]>

Mon, 08 Aug 2022 08:06:08 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29207 Content29207

https://economy-news.net/content.php?id=29206

العراقيون لم يذكرهم احد..



امريكا تخصص 700 مليار دولار لجنودها المتضررين من حرق النفايات العسكرية في العراق

اكد تقرير لموقع كومون دريم الامريكي ، الاحد، ان مبلغ 700 مليار دولار التي خصصها قانون مساعدة]]>

Sun, 07 Aug 2022 21:01:58 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29206 Content29206

https://economy-news.net/content.php?id=29205

الكهرباء تحدد موعد إنجاز الربط مع السعودية

حددت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موعد إنجاز الربط مع السعودية.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد]]>

Sun, 07 Aug 2022 19:11:31 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29205 Content29205

https://economy-news.net/content.php?id=29204

قرب افتتاح مدن صناعية جديدة في العراق

أكدت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، قرب افتتاح عدد من المدن الصناعية.



وقال مدير عام الدائرة]]>

Sun, 07 Aug 2022 17:50:46 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29204 Content29204

https://economy-news.net/content.php?id=29202

البورصة تغلق مرتفعة بنسبة 0.57٪

أغلقت البورصة العراقية، مرتفعة بنسبة 0.57٪ وذلك مدعومة من النتائج الإيجابية خلال النصف الأول]]>

Sun, 07 Aug 2022 14:21:30 14Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29202 Content29202

https://economy-news.net/content.php?id=29201

الطيف يقدم 4 خدمات للموطنين رواتبهم في المصرف

الاقتصاد نيوزبغداد أعلن مصرف الطيف الاسلامي ، تقديم 4 خدمات للمواطنين الموطنة رواتبهم في]]>

Sun, 07 Aug 2022 13:56:10 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29201 Content29201

https://economy-news.net/content.php?id=29200

الكاظمي يوجه كوادر أمانة بغداد بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل أداء

وجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، كوادر أمانة بغداد بمواصلة تقديم الخدمات]]>

Sun, 07 Aug 2022 13:50:28 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29200 Content29200

https://economy-news.net/content.php?id=29199

شركة السجاد توزع ارباح 70% من رأس المال لعام 2021

قررت الهيئة العامة لشركة السجاد، الاحد، توزيع ارباح الاسهم لعام 2021.



وقال المصدر لوكالة]]>

Sun, 07 Aug 2022 13:45:54 13Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29199 Content29199

https://economy-news.net/content.php?id=29198

مصرف الاتحاد يطلق خدمة الودائع الثابتة للمواطنين

الاقتصاد نيوزبغداد اطلق مصرف الاتحاد، خدمة الودائع لمدة سنة و6 أشهر.



وقال مصدر مصرفي لوكالة]]>

Sun, 07 Aug 2022 13:41:12 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29198 Content29198

https://economy-news.net/content.php?id=29197

مصرف التنمية الدولي ينضم الى اتحاد مصارف الامارات في دبي

كشف مصدر مصرفي، الاحد، عن انضمام مصرف التنمية الدولي العراقي الى اتحاد مصارف الامارات في دبي.



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Sun, 07 Aug 2022 13:34:44 13Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29197 Content29197

https://economy-news.net/content.php?id=29196

سياسة البنك المركزي التحوطية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية

يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة اشهر ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها]]>

Sun, 07 Aug 2022 13:27:40 13Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29196 Content29196

https://economy-news.net/content.php?id=29195

النفط: تأمين 35 مليون لتر من المشتقات النفطية و600 طن من الغازالسائل استعداد لزيارة عاشوراء

اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، حامد يونس، الاحد، تامين 35 مليون لتر من المشتقات النفطية]]>

Sun, 07 Aug 2022 13:07:26 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29195 Content29195

https://economy-news.net/content.php?id=29194

الزراعة تعلن ارتفاع أعداد النخيل في العراق الى 17 مليوناً

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن نجاحها بزيادة عدد النخيل من 12 مليون نخلة الى 17 مليون نخلة،]]>

Sun, 07 Aug 2022 12:27:22 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29194 Content29194

https://economy-news.net/content.php?id=29193

اغراق العراق بـ 2.4 مليار كيلو من التفاح الأحمر..



خبير يُقيّم المقترح اللبناني "النفط مقابل التفاح"

قيم استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الاحد، مقترح لبنان بمقايضة النفط الاسوّد]]>

Sun, 07 Aug 2022 11:29:53 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29193 Content29193

https://economy-news.net/content.php?id=29192

الرشيد يكشف تفاصيل قرض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل

الاقتصاد نيوزبغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن مدة تسديد قرض المشاريع الصغيرة والتي]]>

Sun, 07 Aug 2022 11:18:19 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29192 Content29192

https://economy-news.net/content.php?id=29191

الاتصالات تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع القمر الصناعي

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أنها بصدد التعاقد مع شركة استشارية لإنشاء القمر الصناعي،]]>

Sun, 07 Aug 2022 10:17:03 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29191 Content29191

https://economy-news.net/content.php?id=29190

العراق استورد نحو 500 ألف هاتف بقيمة 54 مليون دولار في 6 أشهر

كشفت مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية، عن دخول نحو نصف مليون هاتف الى العراق في النصف الأول من]]>

Sun, 07 Aug 2022 10:14:57 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29190 Content29190

https://economy-news.net/content.php?id=29189

صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما يقارب 10 ملايين برميل في شهر

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما]]>

Sun, 07 Aug 2022 09:49:16 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29189 Content29189

https://economy-news.net/content.php?id=29188

دراسة استقصائية: العراقيون ضمن أكثر دول العالم غضباً وشعوراً بالألم

كشفت دراسة استقصائية عالمية جديدة أي دول العالم هي الأسعد وأيها الأكثر توتراً.



أجرت شركة]]>

Sun, 07 Aug 2022 09:41:54 9Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29188 Content29188

https://economy-news.net/content.php?id=29187

الرافدين: 50 مليون قروض البناء والترميم وتأهيل الدور السكنية

اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات تمنح قروض الترميم وتأهيل او]]>

Sun, 07 Aug 2022 09:33:25 9Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29187 Content29187

https://economy-news.net/content.php?id=29186

روسيا تزيح السعودية والعراق وتصبح أكبر مصدري النفط الى الهند

في 5 أغسطس ، تجاوزت روسيا حليف أوبك ، المملكة العربية السعودية ، لتوسيع حصتها السوقية في واحدة]]>

Sun, 07 Aug 2022 09:30:25 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29186 Content29186

https://economy-news.net/content.php?id=29185

تقرير: 45 ألف سائح عراقي زار تركيا خلال شهر واحد

يشهد مركز السياحة ومركز الأعمال في إسطنبول تدفقاً من المصطافين في جميع أنحاء العالم ، وهو تطور]]>

Sun, 07 Aug 2022 09:13:27 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29185 Content29185

https://economy-news.net/content.php?id=29184

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.104 تريليون دولار

أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو]]>

Sun, 07 Aug 2022 08:43:37 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29184 Content29184

https://economy-news.net/content.php?id=29183

المرور توضح القوانين الخاصة بتسقيط السيارات وترفع طلباً للأمانة العامة

حددت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الجهات المسؤولة عن استيراد السيارات في العراق، وفيما]]>

Sat, 06 Aug 2022 21:41:58 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29183 Content29183

https://economy-news.net/content.php?id=29182

خبير اقتصادي يقدم "حلاً" لمشكلة الكهرباء

قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، السبت، إن مصر قامت بحل مشكلة الكهرباء بأقل من المبالغ]]>

Sat, 06 Aug 2022 20:19:14 20Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29182 Content29182

https://economy-news.net/content.php?id=29181

الأمانة العامة ترجح افتتاح طريق الدورة يوسفية خلال شهرين

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، طبيعة مهامها في إنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة]]>

Sat, 06 Aug 2022 18:11:43 18Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29181 Content29181

https://economy-news.net/content.php?id=29180

تحرك من الزراعة لتخفيض أسعار الأسماك

كشفت وزارة الزراعة، السبت، عن تحركها لتطبيق إجراء من أجل المساهمة بتخفيض أسعار الأسماك]]>

Sat, 06 Aug 2022 17:27:58 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29180 Content29180

https://economy-news.net/content.php?id=29178

مستشار الكاظمي يحدد شرطاً لتأسيس الصندوق السيادي

حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، شرطاً لإنشاء الصندوق]]>

Sat, 06 Aug 2022 14:36:46 14Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29178 Content29178

https://economy-news.net/content.php?id=29177

‏أسعار الذهب تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية

‏شهدت أسعار الذهب، السبت، تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.



سعر بيع مثقال الذهب]]>

Sat, 06 Aug 2022 14:34:46 14Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29177 Content29177

https://economy-news.net/content.php?id=29176

واردات العراق النفطية تنخفض بنسبة 6.5%

انخفضت واردات العراق النفطية بنسبة 6.5 في شهر تموز الماضي وفقا لشركة تسويق النفط العراقية سومو.



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Sat, 06 Aug 2022 12:58:07 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29176 Content29176

https://economy-news.net/content.php?id=29175

الكهرباء تعلن اعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية المتوقفة في ميسان

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن إعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية التي توقفت في محطة]]>

Sat, 06 Aug 2022 12:53:27 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29175 Content29175

https://economy-news.net/content.php?id=29174

الكهرباء تعلن دخول طاقات انتاجية جديدة للخدمة خلال ايام

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن دخول طاقات انتاجية جديدة للخدمة خلال الايام المقبلة.



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Sat, 06 Aug 2022 12:01:14 12Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29174 Content29174

https://economy-news.net/content.php?id=29173

الزراعة: تخصيص 34 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ لشراء منظومات ري حديثة

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تخصيص 34 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ لشراء منظومات ري]]>

Sat, 06 Aug 2022 11:55:38 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29173 Content29173

https://economy-news.net/content.php?id=29172

أسعار برنت تهبط 11% في أسبوع قرب 95 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بجلسة الجمعة لتعوض بعض خسائر هذا الأسبوع بفعل بيانات عن نمو قوي]]>

Sat, 06 Aug 2022 10:52:17 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29172 Content29172

https://economy-news.net/content.php?id=29171

مصفى الشعيبة يتوقفا جزئيا عن العمل بسبب ملوحة البصرة

اعلنت شركة مصافي الجنوب عن ايقاف العمل في وحدتي الاسفلت والتقطير الفراغي بسبب زيادة الاملاح في]]>

Sat, 06 Aug 2022 10:45:16 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29171 Content29171

https://economy-news.net/content.php?id=29170

ألمانيا قد تواجه موجة من الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتضخم القياسي

قد يؤدي التضخم القياسي وارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات خلال]]>

Sat, 06 Aug 2022 10:32:36 10Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29170 Content29170

https://economy-news.net/content.php?id=29169

الرافدين يُحصي القروض الممنوحة للمواطنين في النصف الأول من العام الحالي

كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، حصيلة القروض التي منحت للمواطنين في النصف الأول من العام]]>

Sat, 06 Aug 2022 10:25:55 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29169 Content29169

https://economy-news.net/content.php?id=29168

العراق باتجاه تنمية مصادر الاقتصاد وتفعيل القطاع الزراعي

كشفت وزارة التخطيط، الخميس، عن تحرك لإعداد خطة تنمية خمسية لتنمية الاقتصاد العراقي، فيما أشارت]]>

Thu, 04 Aug 2022 20:38:34 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29168 Content29168

https://economy-news.net/content.php?id=29167

أرباح "تويوتا" تتراجع 42% في الربع الأول من 2022

تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة تويوتا موتور اليابانية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42]]>

Thu, 04 Aug 2022 20:31:21 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29167 Content29167

https://economy-news.net/content.php?id=29166

"أكشاك نموذجية" لبيع الصمون في بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الخميس، إطلاق مشروع الاكشاك النموذجية لبيع الصمون المدعوم إلى]]>

Thu, 04 Aug 2022 19:53:22 19Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29166 Content29166

https://economy-news.net/content.php?id=29165

تراجع جديد يضرب أسعار النفط

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعاً جديداً لما دون 94 دولاراً للبرميل.



وسجلت العقود الآجلة]]>

Thu, 04 Aug 2022 19:10:29 19Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29165 Content29165

https://economy-news.net/content.php?id=29164

رويترز: السعودية والإمارات تدخران طاقة إنتاج نفط فائضة لأزمة محتملة في الشتاء

أفادت مصادر مطلعة بأن السعودية والإمارات على استعداد لضخ زيادة كبيرة في إنتاج النفط إذا واجه]]>

Thu, 04 Aug 2022 18:45:30 18Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29164 Content29164

https://economy-news.net/content.php?id=29163

دولة عربية تجبر مشاهير التواصل الاجتماعي على دفع ضريبة دخل للدولة

خصصت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن فريقا لمساعدة مشاهير وسائل التواصل والأشخاص الذين]]>

Thu, 04 Aug 2022 17:50:03 17Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29163 Content29163

https://economy-news.net/content.php?id=29162

بدء العمل بالجباية الرقمية في ثلاثة موانئ

أعلنت شركة الموانئ العامة التابعة لوزارة النقل، الخميس، عن بدء العمل بالجباية الرقمية في ثلاثة]]>

Thu, 04 Aug 2022 17:25:57 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29162 Content29162

https://economy-news.net/content.php?id=29161

موقع تقني: سعر هاتف "آيفون 14" سيبدأ من 799 دولاراً أميركياً

قبل شهر من موعد الكشف عن مجموعة هواتف آيفون 14، تحدثت تقارير إخبارية عن أسعار الهواتف المنتظرة]]>

Thu, 04 Aug 2022 17:21:59 17Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29161 Content29161

https://economy-news.net/content.php?id=29160

العراق..



22 حادث سير في اليوم الواحد

أحصت مديرية المرور العامة، الخميس، حوادث السير المسجلة منذ مطلع العام الحالي 2022، فيما أعلنت]]>

Thu, 04 Aug 2022 16:43:27 16Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29160 Content29160

https://economy-news.net/content.php?id=29159

أوبك: 12 تريليون دولار حاجة السوق النفطية للاستثمارات

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن سوق النفط تحتاج إلى استثمارات في الطاقة الإنتاجية]]>

Thu, 04 Aug 2022 15:02:41 15Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29159 Content29159

https://economy-news.net/content.php?id=29158

البورصة العراقية تختتم تداولات الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.68٪

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الخميس، تداولات نهاية الأسبوع، مرتفعة بنسبة 0.68٪ وذلك مدعومة من]]>

Thu, 04 Aug 2022 14:51:49 14Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29158 Content29158

https://economy-news.net/content.php?id=29157

مصرف المشرق العربي يزيد رأسماله إلى 250 مليار دينار

قرر مصرف المشرق العربي الإسلامي زيادة رأسماله إلى 250 مليار دينار.



وقال مصدر مطلع لـالاقتصاد]]>

Thu, 04 Aug 2022 14:39:18 14Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29157 Content29157

https://economy-news.net/content.php?id=29156

بنك إنجلترا يرفع الفائدة بـ50 نقطة اساس

صدر قرار بنك إنجلترا بشأن رفع الفائدة، والذي توقعت الأسواق أن يقوم برفع أسعار الفائدة بنسبة هي]]>

Thu, 04 Aug 2022 14:21:52 14Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29156 Content29156

https://economy-news.net/content.php?id=29155

الأمم المتحدة: شركات الطاقة حققت أرباحاً "غير اخلاقية" بنحو 100 مليار دولار خلال أشهر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات النفط]]>

Thu, 04 Aug 2022 12:32:49 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29155 Content29155

https://economy-news.net/content.php?id=29154

صندوق الاسكان يعلن عن صرف نحو 100 مليار دينار كقروض في شهر تموز

أعلن صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس، عن مبالغ القروض]]>

Thu, 04 Aug 2022 12:27:26 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29154 Content29154

https://economy-news.net/content.php?id=29153

سفارة بنغلاديش في بغداد: 70 ألف بنغلاديشي يعملون في العراق

قال عاهد الزمان ليتون، السكرتير الثاني في سفارة بنجلاديش في بغداد، إن قرابة 70 ألف بنغلاديشي]]>

Thu, 04 Aug 2022 11:18:13 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29153 Content29153

https://economy-news.net/content.php?id=29152

التجارة تعتزم إنشاء أكشاك نموذجية لبيع الصمون في بغداد الكترونياً

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عزم الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى تشكيلاتها إنشاء أكشاك]]>

Thu, 04 Aug 2022 11:14:14 11Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29152 Content29152

https://economy-news.net/content.php?id=29151

الطيران المدني تعلن قرب فتح ترانزيت في مطار بغداد لعدة دول

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، التوجه لفتح ترانزيت في مطار بغداد الدولي مع دول]]>

Thu, 04 Aug 2022 11:04:54 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29151 Content29151

https://economy-news.net/content.php?id=29150

لبنان يمنح العراق التفاح مقابل الحصول على وقوده

اقترحت الهيئة اللبنانية لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال، اليوم الخميس، تصدير التفاح]]>

Thu, 04 Aug 2022 10:39:35 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29150 Content29150

https://economy-news.net/content.php?id=29149

البنك المركزي العراقي الأول عالمياً بشراء الذهب في 2022

أضافت البنوك المركزية على مستوى العالم 59 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها الشهر الماضي ولم يتم]]>

Thu, 04 Aug 2022 10:25:52 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29149 Content29149

https://economy-news.net/content.php?id=29148

العراق استورد 34 ألف طن من البنزين الايراني في أربعة أشهر

قال المتحدث باسم هيئة الجمارك الإيرانية لوسائل إعلام محلية، إن إيران صدرت 366 ألف طن من البنزين]]>

Thu, 04 Aug 2022 10:11:33 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29148 Content29148

https://economy-news.net/content.php?id=29147

ضبط عمليات بيع "خصية" بين العراق وأوكرانيا بمبالغ تصل الى 80 الف دولار

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن ضبط عمليات بيع خصية مع أوكرانيا، مشيرة الى ان]]>

Thu, 04 Aug 2022 09:39:54 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29147 Content29147

https://economy-news.net/content.php?id=29146

اوبك: 12 الف برميل يوميا زيادة إنتاج العراق النفطي لشهر ايلول

اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اليوم الخميس، ان حصة العراق من زيادة إنتاج الخام التي تم]]>

Thu, 04 Aug 2022 09:00:50 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29146 Content29146

https://economy-news.net/content.php?id=29145

الهوية الاقتصادية للدولة والضرورة الاستراتيجية والموضوعية لتنظيم الدولة التجاري

يعّد جوهر بناء الدولة في التنظيم التجاري الانشطة التجارية من اهم الاسس المنهجية]]>

Thu, 04 Aug 2022 08:55:01 8Aug+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29145 Content29145

https://economy-news.net/content.php?id=29144

انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أدت مخاوف بشأن المعروض إلى انتعاش من أدنى مستوياتها في عدة]]>

Thu, 04 Aug 2022 08:41:09 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29144 Content29144

https://economy-news.net/content.php?id=29143

ضبط 34 معاملة جمركية مزورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 34 معاملة جمركية مزورة في منفذ ميناء أم قصر]]>

Wed, 03 Aug 2022 21:51:02 21Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29143 Content29143

https://economy-news.net/content.php?id=29142

دائرة العقارات: استعادة أكثر من 5400 عقار عائد للدولة

اعلنت دائرة عقارات الدولة احدى تشكيلات وزارة المالية، الأربعاء، تمكنها من استرداد ما يقارب 5400]]>

Wed, 03 Aug 2022 20:55:08 20Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29142 Content29142

https://economy-news.net/content.php?id=29141

بعد قرار "أوبك+"..



كم ستبلغ الزيادة في حصة العراق النفطية؟

أعلن تحالف أوبك، حصص إنتاج النفط في شهر أيلول المقبل، بعد قراره بزيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف]]>

Wed, 03 Aug 2022 19:50:21 19Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29141 Content29141

https://economy-news.net/content.php?id=29140

وزير النفط يبين هدف اتفاق أوبك+ على رفع الانتاج

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار حرص اوبك بلس على استقرار أسواق النفط العالمية، والعمل على]]>

Wed, 03 Aug 2022 19:15:19 19Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29140 Content29140

https://economy-news.net/content.php?id=29139

تعرف على المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام غداً

أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها، باستثناء طلبة السادس الإعدادي، بسبب]]>

Wed, 03 Aug 2022 19:08:08 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29139 Content29139

https://economy-news.net/content.php?id=29138

مستشار الكاظمي: ليس لدى الحكومة أي توجه لخفض سعر صرف الدولار

أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري، الأربعاء، عدم وجود توجه حكومي لتخفيض سعر صرف]]>

Wed, 03 Aug 2022 18:54:21 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29138 Content29138

https://economy-news.net/content.php?id=29137

العمل تلغي شرط حضور المعاق مع المعين لإصدار "الماستر كارد"

وجه رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقي]]>

Wed, 03 Aug 2022 17:36:48 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29137 Content29137

https://economy-news.net/content.php?id=29136

أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط في أيلول

وافقت منظمة أوبك بلس، اليوم الأربعاء، على زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يومياً في أيلول المقبل.



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Wed, 03 Aug 2022 17:29:40 17Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29136 Content29136

https://economy-news.net/content.php?id=29135

محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً

وجّه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في ديوان]]>

Wed, 03 Aug 2022 17:26:24 17Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29135 Content29135

https://economy-news.net/content.php?id=29134

كهرباء كردستان تحذر من خطر يحدق بامدادات الطاقة الى السليمانية

حذرت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، الأربعاء، من خطر يحدق بإمداد الطاقة إلى محافظة]]>

Wed, 03 Aug 2022 13:43:50 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29134 Content29134

https://economy-news.net/content.php?id=29133

الأمم المتحدة: العراق بأمس الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي

رحبت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، يوم الأربعاء، بالدعوات لإجراء حوار وطني،]]>

Wed, 03 Aug 2022 13:18:38 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29133 Content29133

https://economy-news.net/content.php?id=29132

النفط تعلن حفر بئر نفطي جديد في حقل الزبير بالبصرة

انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، حفر البئر النفطي زبير 552 في حقل الزبير]]>

Wed, 03 Aug 2022 11:32:19 11Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29132 Content29132

https://economy-news.net/content.php?id=29131

الرافدين يحدد فائدة قروض 25 مليون لاصحاب المحال التجارية

حدد مصرف الرافدين فائدة قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون لاصحاب المحال التجارية والورش والمهن]]>

Wed, 03 Aug 2022 11:11:27 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29131 Content29131

https://economy-news.net/content.php?id=29130

الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة لسلف الموظفين والعقود ومنتسبي الأمن

اعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الاربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود]]>

Wed, 03 Aug 2022 11:09:37 11Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29130 Content29130

https://economy-news.net/content.php?id=29129

أوبك بلس تجتمع وسط صراعات الإنتاج وضغط الولايات المتحدة لمزيد من النفط

تجتمع أوبك اليوم الأربعاء وسط توقعات السوق بزيادة مطردة أو طفيفة في إنتاج النفط حيث يضخ معظم]]>

Wed, 03 Aug 2022 10:55:59 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29129 Content29129

https://economy-news.net/content.php?id=29128

ثاني أكبر مُصدِّر للملابس في العالم يعاني من تراجع الطلب وانقطاع الكهرباء

تواجه صناعة الملابس في بنغلاديش، المُصدِّر الثاني في العالم بعد الصين، ضربة مزدوجة من تباطؤ]]>

Wed, 03 Aug 2022 08:54:20 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29128 Content29128

https://economy-news.net/content.php?id=29127

انخفاض يطرأ على أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+

تراجعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، قبل أن تقلص بعض]]>

Wed, 03 Aug 2022 08:42:48 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29127 Content29127

https://economy-news.net/content.php?id=29126

السعودية تمنع مواطنيها دون سن الـ 40 عاماً من السفر الى العراق

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن شروط سفر المواطنين إلى العراق.



وكشفت أن طالب]]>

Wed, 03 Aug 2022 08:33:01 8Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29126 Content29126

https://economy-news.net/content.php?id=29125

عشية إجتماعها..



أوبك بلس تتوقع خفض امدادات السوق الى 800 ألف برميل يوميا

قعت دولة منظمة أوبك بلس، أن تقل الإمدادات قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعاً في]]>

Tue, 02 Aug 2022 21:28:36 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29125 Content29125

https://economy-news.net/content.php?id=29124

خلال شهر واحد..



محافظة عراقية تنتج 64 مليون بيضة

أعلنت مديرية زراعة البصرة، الثلاثاء، إنتاج أكثر من 64 مليون بيضة خلال شهر تموز الماضي.



وقال مدير]]>

Tue, 02 Aug 2022 20:58:26 20Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29124 Content29124

https://economy-news.net/content.php?id=29123

الدولار يستمر في الارتفاع بشكل غير مسبوق في مصر

تجاوز سعر الدولار حاجز الـ19 جنيها في عدد من البنوك المصرية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل]]>

Tue, 02 Aug 2022 20:46:32 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29123 Content29123

https://economy-news.net/content.php?id=29122

أبرز قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، أبرز قرارات مجلس الوزراء لهذا]]>

Tue, 02 Aug 2022 19:15:06 19Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29122 Content29122

https://economy-news.net/content.php?id=29121

التخطيط تحدد آلية الاستقطاع من الرواتب في منصة الرقم الوظيفي

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إنجاز أعمال منصة الرقم الوظيفي، وفيما حددت آلية الاستقطاع]]>

Tue, 02 Aug 2022 18:23:44 18Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29121 Content29121

https://economy-news.net/content.php?id=29119

العمل تُعيد ألف دينار استقطع بـ"الخطأ" من رواتب الإعانة الاجتماعية

أعلنت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إعادة ألف دينار استقطع بـالخطأ من رواتب]]>

Tue, 02 Aug 2022 16:35:35 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29119 Content29119

https://economy-news.net/content.php?id=29118

نفط البصرة: بيع 10% من حصة إكسون موبيل متوقف على اجراء واحد

أوضحت شركة نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بيع 10 من حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1،]]>

Tue, 02 Aug 2022 13:59:14 13Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29118 Content29118

https://economy-news.net/content.php?id=29117

أكثر من مليوني عاطل مسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل

أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أعداد العاطلين عن العمل المسجلين في]]>

Tue, 02 Aug 2022 12:28:24 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29117 Content29117

https://economy-news.net/content.php?id=29116

صفقة "الفازلين" تطيح بمسؤولين في صحة الديوانية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط رئيس وأعضاء لجنة]]>

Tue, 02 Aug 2022 12:04:03 12Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29116 Content29116

https://economy-news.net/content.php?id=29115

عرض إماراتي لإنشاء "مدينة ذكية" في أور

قدمت إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال المدن الذكية المستدامة طلباً إلى محافظة ذي قار]]>

Tue, 02 Aug 2022 11:50:50 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29115 Content29115

https://economy-news.net/content.php?id=29114

إعادة تأهيل جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين والمحافظات الشمالية

أعلنت محافظة صلاح الدين،اليوم الثلاثاء، إعادة تأهيل جسر الفتحة الرابط بين صلاح الدين]]>

Tue, 02 Aug 2022 11:28:13 11Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29114 Content29114

https://economy-news.net/content.php?id=29113

"قصة منذ 100 عام"..



هكذا امتلك مهندس غربي 5٪ من نفط العراق وأصبح أغنى الناس على وجه الأرض

كشف تقرير صحافي، عن مراحل حياة شخصية نفطية ثرية امتلكت 5 من اجمالي ايرادات العراق النفطية منذ]]>

Tue, 02 Aug 2022 10:47:38 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29113 Content29113

https://economy-news.net/content.php?id=29112

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.



وقال]]>

Tue, 02 Aug 2022 10:14:25 10Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29112 Content29112

https://economy-news.net/content.php?id=29111

تراجع صادرات النفط العراقية إلى الأردن

اعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن]]>

Tue, 02 Aug 2022 10:14:01 10Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29111 Content29111

https://economy-news.net/content.php?id=29110

قطر توقع اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي بمجلس التعاون الخليجي لتزويد العراق بالطاقة

وقع صندوق قطر للتنمية QFFD اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير نظام]]>

Tue, 02 Aug 2022 09:37:12 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29110 Content29110

https://economy-news.net/content.php?id=29109

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ أوائل يوليو تموزالماضي، على وقع مخاوف]]>

Tue, 02 Aug 2022 09:22:04 9Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29109 Content29109

https://economy-news.net/content.php?id=29108

التخطيط: نسبة العمل في القطاع الخاص وصلت إلى 88 بالمئة

أقرت وزارة التخطيط بعجز الحكومة عن توفير فرص عمل لكِّل العاطلين، في ظل غياب دور القطاع الخاص.



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Tue, 02 Aug 2022 09:18:47 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29108 Content29108

https://economy-news.net/content.php?id=29107

"تويتر" تفقد 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية

تراجعت أسهم تويتر في التداول المبكرة قبل افتتاح البورصة في نيويورك بعدما تنصل الملياردير إيلون]]>

Tue, 02 Aug 2022 08:33:38 8Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29107 Content29107

https://economy-news.net/content.php?id=29106

انخفاض جديد يضرب أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط مرة أخرى اليوم الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون توقعات قاتمة للطلب على]]>

Tue, 02 Aug 2022 08:31:40 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29106 Content29106

https://economy-news.net/content.php?id=29105

سقوط حر مفاجئ للنفط صوب الـ 90 دولار..



الأدنى في 5 أشهر

انخفضت أسعار النفط فجأة خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الإثنين، لتهبط إلى أدنى مستوياتها]]>

Mon, 01 Aug 2022 21:27:46 21Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29105 Content29105

https://economy-news.net/content.php?id=29104

والد أغنى رجل في العالم: لست فخوراً بإبني

قال إيرول ماسك، والد الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه ليس فخورا بابنه، بينما وصف نجله الثاني]]>

Mon, 01 Aug 2022 20:22:15 20Aug+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29104 Content29104

https://economy-news.net/content.php?id=29103

الرافدين يعلن توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.



وقال]]>

Mon, 01 Aug 2022 19:50:06 19Aug+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29103 Content29103

https://economy-news.net/content.php?id=29102

النقل تكشف موعد إنجاز مخططات سكك حديد تربط العراق بتركيا

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، أن المخططات لتصاميم خطوط سكك حديد جديدة تبدأ من ميناء]]>

Mon, 01 Aug 2022 18:49:21 18Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29102 Content29102

https://economy-news.net/content.php?id=29101

نفط العراق يدر أكثر من 10 مليارات دولار في شهر واحد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب]]>

Mon, 01 Aug 2022 17:32:37 17Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29101 Content29101

https://economy-news.net/content.php?id=29100

البدء بإطلاق رواتب المتقاعدين

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين.



وقالت الهيئة في]]>

Mon, 01 Aug 2022 16:19:40 16Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29100 Content29100

https://economy-news.net/content.php?id=29099

العمل تعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب

اعلنت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين]]>

Mon, 01 Aug 2022 13:12:43 13Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29099 Content29099

https://economy-news.net/content.php?id=29098

الموارد المائية تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة ارتفاع الملوحة في شط العرب

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، تسجيل زيادة كبيرة بنسبة ملوحة شط العرب مؤخراً،]]>

Mon, 01 Aug 2022 13:09:45 13Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29098 Content29098

https://economy-news.net/content.php?id=29097

كربلاء تضع حجر الأساس لبناء 44 مدرسة نموذجية

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن وضع الحجر الأساس لبناء 44 مدرسة نموذجية.



وقال]]>

Mon, 01 Aug 2022 12:05:46 12Aug+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29097 Content29097

https://economy-news.net/content.php?id=29096

المونيتر: الموصل تتجه نحو إعادة إعمار مطارها المدمر

ضمن حملة إعادة اعمار محافظة نينوى بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي تتجه الأنظار نحو]]>

Mon, 01 Aug 2022 11:30:27 11Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29096 Content29096

https://economy-news.net/content.php?id=29095

دور مهم للعراق..



هل يمكن إطلاق “دبلوماسية الطاقة” في الخليج؟

تساءل موقع “مؤسسة بورز آند بازار” البريطاني عما إذا كان بالإمكان خلق قوة دبلوماسية بين دول]]>

Mon, 01 Aug 2022 11:24:40 11Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29095 Content29095

https://economy-news.net/content.php?id=29094

العملة الصعبة ترتفع في العراق..



149250 دينار لكل 100 دولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية]]>

Mon, 01 Aug 2022 10:48:44 10Aug+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29094 Content29094

https://economy-news.net/content.php?id=29093

محافظة بغداد تعلن فتح باب التقديم على تعيينات العقود

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم على تعيينات العقود.



وقالت المحافظة في بيان]]>

Mon, 01 Aug 2022 10:38:28 10Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29093 Content29093

https://economy-news.net/content.php?id=29092

العراق أكبر مصدر عربي للنفط الخام الى اوروبا في تموز

تصدر العراق الدول العربية المنتجة للنفط في صادراته النفطية الى الاتحاد الاوروبي، فيما جاءت]]>

Mon, 01 Aug 2022 09:49:01 9Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29092 Content29092

https://economy-news.net/content.php?id=29091

العراق يسجل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تسجل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر تموز.



وقالت]]>

Mon, 01 Aug 2022 09:33:02 9Aug+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29091 Content29091

https://economy-news.net/content.php?id=29090

بدءاً من الأربعاء..



موجة حارة في العراق تستمر لعدة أيام

توقع متنبئ جوي، حدوث موجة حارة في العراق بدءاً من بعد غد الاربعاء.



وقال صادق عطية في منشور على]]>

Mon, 01 Aug 2022 09:03:57 9Aug+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29090 Content29090

https://economy-news.net/content.php?id=29089

النفط ينخفض مع ارتفاع التضخم وآثار الركود

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث أثر ارتفاع التضخم في العالم وآثار الركود في أمريكا]]>

Mon, 01 Aug 2022 08:01:41 8Aug+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29089 Content29089

https://economy-news.net/content.php?id=29088

التجارة تعلن تأهيل أول فرن حكومي في بغداد لإنتاج الخبز بسعر مدعوم

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تأمين مادة الطحين حتى بداية موعد تسويق الحنطة عام 2023،]]>

Sun, 31 Jul 2022 21:51:45 21Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29088 Content29088

https://economy-news.net/content.php?id=29087

حديث جديد من مستشار الكاظمي بخصوص الموازنة

حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، الأحد، من خمسة آثار سلبية عند تأخر إقرار الموازنة.]]>

Sun, 31 Jul 2022 20:12:43 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29087 Content29087

https://economy-news.net/content.php?id=29086

الكهرباء تستنفر ملاكاتها لمواجهة موجة الحر

وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، ملاكاتها بالاستنفار التام لمواجهة موجة الحر المقبلة.



وذكر]]>

Sun, 31 Jul 2022 18:54:34 18Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29086 Content29086

https://economy-news.net/content.php?id=29085

بغداد تستعرض أسباب التلكؤ بعمل المداخل الأربعة

كشفت دائرة الطرق والجسور في محافظة بغداد، اليوم الأحد، أسباب التلكؤ بعمل مداخل العاصمة، مشيرة]]>

Sun, 31 Jul 2022 16:35:30 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29085 Content29085

https://economy-news.net/content.php?id=29084

أدوية سامراء تعلن انتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية

أعلنت الشركة العامة لأدوية سامراء، الأحد، عن انتاج مستحضرين لعلاج الأمراض الوبائية بينها]]>

Sun, 31 Jul 2022 16:13:07 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29084 Content29084

https://economy-news.net/content.php?id=29083

بمشاركة العراق..



النفط تستعرض أهداف اجتماع "أوبك بلس" المرتقب

حددت وزارة النفط، اليوم الأحد، أهداف اجتماع أوبك بلس المرتقب بمشاركة العراق.



وقال المتحدث باسم]]>

Sun, 31 Jul 2022 16:03:37 16Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29083 Content29083

https://economy-news.net/content.php?id=29082

ترامب كسب 80 ألف دولار يوميا عبر بيع قبعاته الحمراء في 2016

أشار تقرير إعلامي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جنى 80 ألف دولار يوميا من بيع قبعات MAGA]]>

Sun, 31 Jul 2022 12:30:33 12Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29082 Content29082

https://economy-news.net/content.php?id=29081

نيويورك تايمز: أسعار النفط قد ترتفع الى 200 دولار للبرميل

حذرت صحيفة نيويورك تايمز، من أن الوضع على وشك أن يأخذ منعطفا نحو الأسوأ، حيث من المرجح أن تدفع]]>

Sun, 31 Jul 2022 12:22:03 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29081 Content29081

https://economy-news.net/content.php?id=29080

الهجرة تحدد أهمية برنامج الحوكمة الإلكترونية وموعد تطبيقه

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، مضيها باتجاه الحوكمة الألكترونية، فيما حددت موعد]]>

Sun, 31 Jul 2022 12:17:24 12Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29080 Content29080

https://economy-news.net/content.php?id=29079

العراق ينتج نحو 4 ملايين طن اسمنت خلال النصف الأول من 2022

كشفـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن الكميات]]>

Sun, 31 Jul 2022 11:23:05 11Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29079 Content29079

https://economy-news.net/content.php?id=29078

الموارد المائية تحقق نسب إنجاز متقدمة لزيادة التصاريف المائية في حوضي دجلة والفرات

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، استمرار الملاكات الهندسية والفنية في دائرة أعمال كري الأنهر وزارة]]>

Sun, 31 Jul 2022 10:33:01 10Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29078 Content29078

https://economy-news.net/content.php?id=29077

بيانات الناتج المحلي الأمريكي تكشف رسميا عن وقوع اقتصاد الولايات المتحدة في براثن الركود

توالى البيانات السلبية الصادمة بشأن أكبر اقتصادات العالم، فبعد خفض صندوق النقد الدولي]]>

Sun, 31 Jul 2022 10:28:15 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29077 Content29077

https://economy-news.net/content.php?id=29076

الأسهم العالمية تحقق خلال أفضل أداء شهري منذ 2020

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية بنحو قوي خلال تداولات شهر يوليو وحققت غالبيتها أفضل أداء]]>

Sun, 31 Jul 2022 10:07:17 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29076 Content29076

https://economy-news.net/content.php?id=29075

الرافدين: جميع الفروع مشمولة بمنح السلف للمتقاعدين

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، بياناً بشأن سلف المتقاعدين.



وذكر بيان للمصرف ، أن سلف]]>

Sun, 31 Jul 2022 09:24:58 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29075 Content29075

https://economy-news.net/content.php?id=29074

165 ألف برميل يوميا معدل صادرات العراق النفطية لأمريكا الاسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات]]>

Sun, 31 Jul 2022 09:17:30 9Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29074 Content29074

https://economy-news.net/content.php?id=29073

محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية لشهر آب

حددت محافظة بغداد، السبت، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية خلال شهر آب المقبل. وقالت]]>

Sat, 30 Jul 2022 21:05:10 21Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29073 Content29073

https://economy-news.net/content.php?id=29072

بدعم أوروبي..



بدء العمل بإنشاء "سوق العمارة العصري"

أعلن محافظ ميسان علي دواي، السبت، الشروع بالعمل لإنشاء سوق العمارة العصري، مؤكداً أن المشروع]]>

Sat, 30 Jul 2022 20:07:40 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29072 Content29072

https://economy-news.net/content.php?id=29071

الشباب والرياضة تستأنف العمل بملعب "عمو بابا" في بغداد بعد توقف لـ 10 أعوام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، استئناف العمل في ملعب الرصافة الأولمبي عمو بابا سعة 30 ألف]]>

Sat, 30 Jul 2022 17:48:36 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29071 Content29071

https://economy-news.net/content.php?id=29070

1500 مصاب بكورونا يخضعون للحجر الصحي في ذي قار

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا الى اكثر من 1500]]>

Sat, 30 Jul 2022 15:02:57 15Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29070 Content29070

https://economy-news.net/content.php?id=29069

الرافدين يكشف عن حجم القروض الممنوحة لمنتسبي الداخلية والدفاع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية البالغة من 5 ملايين]]>

Sat, 30 Jul 2022 11:33:48 11Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29069 Content29069

https://economy-news.net/content.php?id=29068

بدء العمل بانشاء سوق العمارة العصري بدعم أوروبي

أعلن محافظ ميسان علي دواي، اليوم السبت، الشروع بالعمل لإنشاء سوق العمارة العصري، مؤكداً أن]]>

Sat, 30 Jul 2022 11:31:40 11Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29068 Content29068

https://economy-news.net/content.php?id=29067

إيران تخطط لسفر 5 ملايين إيراني الى العراق لاداء زيارة الاربعين

اعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني، رستم قاسمي، انه من المتوقع أن يسافر 5 ملايين زائر]]>

Sat, 30 Jul 2022 10:55:44 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29067 Content29067

https://economy-news.net/content.php?id=29066

أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء شهري منذ 2020

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة وحققت أول مكاسب شهرية لها منذ أربعة شهور بعدما طغت]]>

Sat, 30 Jul 2022 10:50:23 10Jul+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29066 Content29066

https://economy-news.net/content.php?id=29065

بورصات النفط العالمية تغلق على مكاسب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي

اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاعها في آخر جلسة]]>

Sat, 30 Jul 2022 10:17:22 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29065 Content29065

https://economy-news.net/content.php?id=29064

بيئة ذي قار: سيتم إعلان الأهوار "مناطق منكوبة" قريباً

أكدت مديرية بيئة محافظة ذي قار، الخميس، تحركها لإعلان الأهوار مناطق منكوبة بسبب مشكلة الجفاف.



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Thu, 28 Jul 2022 20:55:56 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29064 Content29064

https://economy-news.net/content.php?id=29063

تحالف "أوبك+" يدرس إبقاء إنتاج النفط ثابتاً

قالت ثمانية مصادر لوكالة رويترز، إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون]]>

Thu, 28 Jul 2022 18:50:27 18Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29063 Content29063

https://economy-news.net/content.php?id=29062

الاتصالات: تخفيض أسعار اشتراك الانترنت بشرط

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، الاتفاق مع 3 شركات عالمية لزيادة سعات الإنترنت في العراق، فيما]]>

Thu, 28 Jul 2022 18:32:33 18Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29062 Content29062

https://economy-news.net/content.php?id=29061

وزير التخطيط يدعو لإعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية ونظام البطاقة التموينية

دعا وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الخميس، إلى إعادة النظر بآليات الشمول لشبكة الحماية ونظام]]>

Thu, 28 Jul 2022 17:50:14 17Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29061 Content29061

https://economy-news.net/content.php?id=29060

إجراء "تجربة ناجحة" لأول مدفع محلي الصنع بعد عام 2003

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، الخميس، إجراء تجربة ناجحة بامتياز لـمدفع التحدي، أول مدفع عراقي]]>

Thu, 28 Jul 2022 16:58:29 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29060 Content29060

https://economy-news.net/content.php?id=29059

خلال أسبوع..



سوق العراق يعلن تداول 7 مليار سهم بقيمة 4 مليارات

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول خلال الأسبوع الرابع من شهر تموز]]>

Thu, 28 Jul 2022 16:50:08 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29059 Content29059

https://economy-news.net/content.php?id=29058

الزراعة: لجنة حكومية تدرس واقع حال الأراضي المشغولة بالسكن

حذَّرت وزارة الزراعة، الخميس، من تأثّر الإنتاج الزراعي في حال الاستمرار بعمليات التجريف، فيما]]>

Thu, 28 Jul 2022 16:08:14 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29058 Content29058

https://economy-news.net/content.php?id=29057

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: العراق لن يواجه أزمة غذاء هذا العام

أعلن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، صلاح الحاج، أن أسعار الحبوب ارتفعت]]>

Thu, 28 Jul 2022 14:42:18 14Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29057 Content29057

https://economy-news.net/content.php?id=29056

سومو: 850 الف برميل يوميا ستضاف الى الطاقة التصديرية للعراق خلال 6 اشهر

كشفت شركة تسويق النفط العراقي سومو، عن نية وزارة النفط إضافة 850 الف برميل يوميا الى الطاقة]]>

Thu, 28 Jul 2022 12:31:09 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29056 Content29056

https://economy-news.net/content.php?id=29055

التخطيط تحصي أعداد طلبات تأييد المطابقة للمركبات خلال 18 شهراً

احصت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، طلبات تأييد المطابقة للمركبات خلال 18 شهراً.



وذكر بيان]]>

Thu, 28 Jul 2022 11:48:14 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29055 Content29055

https://economy-news.net/content.php?id=29054

مجلس الخدمة يعلن مباشرة لجنة تعديل سلم الرواتب بمهامها

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن ترشيح ممثلا عنه في لجنة تعديل سلم الرواتب، فيما]]>

Thu, 28 Jul 2022 11:44:30 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29054 Content29054

https://economy-news.net/content.php?id=29053

النصيري: مبادرات البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد بلغت 18 تريليون دينار وحققت اهدافها

أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية في حديث متلفز ان مبادرات البنك المركزي]]>

Thu, 28 Jul 2022 11:07:09 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29053 Content29053

https://economy-news.net/content.php?id=29051

التجارة تنهي استعداداتها لاطلاق مشروع الرغيف المدعوم

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن إنهاء استعداداتها لتشغيل أفرانها الحكومية واطلاق مشروع الرغيف]]>

Thu, 28 Jul 2022 10:24:03 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29051 Content29051

https://economy-news.net/content.php?id=29050

واردات الهند من النفط العراقي تنخفض 10% الأشهر الماضية

يبدو أن النفط الروسي في طريقه للأسواق الهندية والصينية على حساب حصة العراق والسعودية في أكبر]]>

Thu, 28 Jul 2022 10:15:33 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29050 Content29050

https://economy-news.net/content.php?id=29049

"غياب الاستثمارات"..



خبير: حقول الغاز العراقية قادرة على توفير الكهرباء لـ 60 مليون نسمة

أكد الخبير بمجال الطاقة أحمد صباح، الخميس، أن ااستثمار بمجال حقول الغاز بالعراق يمكن ان يوفر]]>

Thu, 28 Jul 2022 09:22:05 9Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29049 Content29049

https://economy-news.net/content.php?id=29048

صعود الذهب بعد انحسار مخاوف رفع الفائدة الأمريكية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس، بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك]]>

Thu, 28 Jul 2022 08:14:10 8Jul+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=29048 Content29048

https://economy-news.net/content.php?id=29047

النفط يوسع مكاسبه مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفع النفط، اليوم الخميس، مواصلا مكاسبه عن الجلسة السابقة مدعوما بانخفاض مخزونات الخام]]>

Thu, 28 Jul 2022 08:12:34 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29047 Content29047

https://economy-news.net/content.php?id=29046

الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس

قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5 وننتظر خلال 30 دقيقة ظهور]]>

Wed, 27 Jul 2022 21:33:45 21Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29046 Content29046

https://economy-news.net/content.php?id=29045

لجنة نيابية: شخّصنا أسباب أزمة النفط بين بغداد وأربيل ونحاول تقريب وجهات النظر

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجابري، الاربعاء، إنه تم تشخيص أسباب أزمة النفط بين]]>

Wed, 27 Jul 2022 21:27:41 21Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29045 Content29045

https://economy-news.net/content.php?id=29044

ارتفاع أسعار الوقود الأزرق إلى 2500 دولار

واصلت أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع اليوم، في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر]]>

Wed, 27 Jul 2022 20:22:30 20Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29044 Content29044

https://economy-news.net/content.php?id=29043

مستشار الكاظمي يوضح آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، آلية تنفيذ قانون الدعم]]>

Wed, 27 Jul 2022 17:56:21 17Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29043 Content29043

https://economy-news.net/content.php?id=29042

عضو بالمالية النيابية: لم نطلع على قانون سلم الرواتب الجديد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، أنها لم تطلع على قانون سلم الرواتب الجديد.



وقال عضو]]>

Wed, 27 Jul 2022 17:13:55 17Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29042 Content29042

https://economy-news.net/content.php?id=29041

بيان مفصّل..



المالية تعلن تحقيق 25 إنجازاً بتنفيذ الورقة البيضاء

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تحقيق 25 إنجازاً بتنفيذ الورقة البيضاء.



وذكرت الوزارة،]]>

Wed, 27 Jul 2022 16:23:30 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29041 Content29041

https://economy-news.net/content.php?id=29040

النفط يرتفع قرب الـ 100 دولار..



ويضرب خطة واشنطن

بعدما تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء عقب قرار واشنطن ببيع 20 مليون برميل إضافية من الاحتياطي]]>

Wed, 27 Jul 2022 13:41:47 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29040 Content29040

https://economy-news.net/content.php?id=29039

ارتفاع خام البصرة لأكثر من 4% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 4 مع ارتفاع اسعار النفط]]>

Wed, 27 Jul 2022 13:15:22 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29039 Content29039

https://economy-news.net/content.php?id=29038

الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار.



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Wed, 27 Jul 2022 12:47:54 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29038 Content29038

https://economy-news.net/content.php?id=29037

قروض 50 مليون دينار للبناء والترميم بدفعة واحدة

اعلن مصرف الرافدين الحكومي، اليوم الاربعاء، ان منح قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية]]>

Wed, 27 Jul 2022 12:38:15 12Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29037 Content29037

https://economy-news.net/content.php?id=29036

غرق البصرة وزيادة الوفيات..



الأمم المتحدة تصدر أحدث تقرير لتأثير تغيرات المناخ على العراق

تتزايد المخاوف بشأن آثارتغير المناخ في العراق، خلال العقود الماضية، عانت البلاد بشكل متكرر]]>

Wed, 27 Jul 2022 11:21:45 11Jul+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29036 Content29036

https://economy-news.net/content.php?id=29035

مباحثات متقدمة لتطوير حقل عكاز الغازي بالانبار

كشفت وزارة النفط، الأربعاء، عن وجود مباحثات متقدمة لتطوير حقل عكّاز الغازي في محافظة الأنبار،]]>

Wed, 27 Jul 2022 10:43:10 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29035 Content29035

https://economy-news.net/content.php?id=29034

المستشار المالي: الحكومة تخطط لتوزيع أموال بدل مفردات البطاقة التموينية

نوه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، بأن الدعم العيني الذي تقدمه]]>

Wed, 27 Jul 2022 09:17:46 9Jul+03 تقارير https://economy-news.net/content.php?id=29034 Content29034

https://economy-news.net/content.php?id=29033

البطالة والفقر يرتفعان الى أعلى مستوى في العراق منذ عقدين

أكد الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل العلي، الاربعاء، أن مستويات البطلة والفقر بالعراق وصلت الى]]>

Wed, 27 Jul 2022 08:54:04 8Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29033 Content29033

https://economy-news.net/content.php?id=29032

أغنى عائلة بالعالم تخسر 13 مليار دولار لهذا السبب

تراجعت ثروة عائلة والتون بقيمة 12.9 مليار دولار يوم الثلاثاء بعد أن خفضت شركة ولمارت توقعات]]>

Wed, 27 Jul 2022 08:35:27 8Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29032 Content29032

https://economy-news.net/content.php?id=29031

استقرار أسعار النفط مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ عوضت المخاوف بشأن ضعف الطلب بيانات الصناعة التي أظهرت]]>

Wed, 27 Jul 2022 08:07:49 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29031 Content29031

https://economy-news.net/content.php?id=29030

العراق يسجل 100 حريق يومياً

كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تعرض مدن العراق الى نحو 3000 حريق شهريا.



وقال منسق اعلام]]>

Tue, 26 Jul 2022 20:43:11 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29030 Content29030

https://economy-news.net/content.php?id=29029

العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي

وقعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة]]>

Tue, 26 Jul 2022 20:00:06 20Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29029 Content29029

https://economy-news.net/content.php?id=29028

أميركا تبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من]]>

Tue, 26 Jul 2022 19:52:31 19Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29028 Content29028

https://economy-news.net/content.php?id=29027

التجارة: تسلمنا من وزارة المالية 200 مليون دولار لشراء الحنطة

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، تسلمها المخصصات المالية اللازمة للتعاقد مع شركات عالمية لشراء]]>

Tue, 26 Jul 2022 19:49:56 19Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29027 Content29027

https://economy-news.net/content.php?id=29026

اتفاقية تعاون بين العراق والسعودية في مجال النقل البحري

أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع العراق في مجال النقل البحري.



وبحسب وكالة]]>

Tue, 26 Jul 2022 18:05:27 18Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29026 Content29026

https://economy-news.net/content.php?id=29025

بالتفاصيل..



مجلس الوزراء يتخذ حزمة من القرارات

أصدر مجلس الوزراء، قرارات عدة في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدها اليوم الثلاثاء،]]>

Tue, 26 Jul 2022 17:28:06 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29025 Content29025

https://economy-news.net/content.php?id=29024

حديث جديد من الأمين العام لمجلس الوزراء بخصوص سلم الرواتب

أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، سقف رواتب المحاضرين والأجراء]]>

Tue, 26 Jul 2022 16:20:44 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29024 Content29024

https://economy-news.net/content.php?id=29023

مجلس الوزراء يوافق على تعيين هذه الشريحة

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي.



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Tue, 26 Jul 2022 15:53:07 15Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29023 Content29023

https://economy-news.net/content.php?id=29022

تقرير تركي: العراقيون أسسوا 159 شركة في تركيا منذ بداية 2022

تأسست حوالي 9828 شركة مع شركاء أجانب في تركيا برأسمال إجمالي قدره 5.4 مليار ليرة تركية 300 مليون]]>

Tue, 26 Jul 2022 13:40:41 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29022 Content29022

https://economy-news.net/content.php?id=29021

تقرير: العراق أستورد 23 مليون كيلوغرام من الشاي السريلانكي في 6 أشهر

أوضح تقرير لموقع island أن العراق كان الوجهة الأولى لصادرات سريلانكا من الشاي، حيث ارتفعت الكميات]]>

Tue, 26 Jul 2022 13:23:12 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29021 Content29021

https://economy-news.net/content.php?id=29020

الشركات الهندية والصينية تحتل المرتبة الاولى بشراء النفط العراقي

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية والصينية احتلتا المرتبة الأولى في]]>

Tue, 26 Jul 2022 13:06:51 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29020 Content29020

https://economy-news.net/content.php?id=29019

شركة أمريكية تحصل على عقد بقيمة 127 مليون دولار لدعم طائرات F-16 في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركة Acuity International ومقرها ريستون قد تلقت عقدًا للقوات الجوية]]>

Tue, 26 Jul 2022 12:59:56 12Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29019 Content29019

https://economy-news.net/content.php?id=29018

دخل إيران من تصدير النفط يرتفع بنسبة 580% خلال عام

كشف وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن دخل]]>

Tue, 26 Jul 2022 12:26:51 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29018 Content29018

https://economy-news.net/content.php?id=29017

التكلفة تتجاوز 50 مليار دولار..



4 تحديات كبيرة تواجه خطط العراق لرفع انتاج النفط

حدد مصدر نفطي في شركة نفط الشمال، الثلاثاء، التحديات التي تواجه العراق لتحقيق خطط رفع انتاج]]>

Tue, 26 Jul 2022 12:02:15 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29017 Content29017

https://economy-news.net/content.php?id=29016

العراق بدون موازنة لعام2022

نحن الان في الاسبوع الرابع من شهر تموز من عام 2022 واغلب دول العالم بل جميعها قد اصدرت موازنتها]]>

Tue, 26 Jul 2022 11:52:02 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29016 Content29016

https://economy-news.net/content.php?id=29015

فندق بابل يعلن توزيع أرباح بنسبة 200% من رأس المال

أعلنت إدارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة، الثلاثاء، توزيع أرباحها على المساهمين وبنسبة200 ]]>

Tue, 26 Jul 2022 11:18:27 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29015 Content29015

https://economy-news.net/content.php?id=29014

موجودات مصرف التنمية الدولي ترتفع الى 1.5 تريليون دينار

كشف مصرف التنمية الدولي، أن قيمة ودائعه وصلت الى نحو تريليون دينار في 2021.



وذكر تقرير سنوي]]>

Tue, 26 Jul 2022 10:55:20 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29014 Content29014

https://economy-news.net/content.php?id=29013

الرافدين يحدّد مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة

حدّد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة بـ25 مليون دينار.



وذكر بيان]]>

Tue, 26 Jul 2022 10:50:11 10Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=29013 Content29013

https://economy-news.net/content.php?id=29012

"دانة غاز": العمليات الانتاجية بمشروع توسعة خورمور بالعراق تسير بشكل طبيعي

أعلنت شركة دانة غاز الثلاثاء سقوط قذيفتين صغيرتين في منطقة امتياز خورمور في إقليم كردستان]]>

Tue, 26 Jul 2022 10:47:16 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29012 Content29012

https://economy-news.net/content.php?id=29011

النزاهة تعلن نسب إفصاح كـبار الـمسـؤولـين عن الذمة المالية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء،نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف]]>

Tue, 26 Jul 2022 10:41:30 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29011 Content29011

https://economy-news.net/content.php?id=29010

استهلاك الغاز يعمق الازمات في اوروبا

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15]]>

Tue, 26 Jul 2022 08:25:29 8Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29010 Content29010

https://economy-news.net/content.php?id=29009

النفط يرتفع لليوم الثاني على خلفية مخاوف شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن تقلص]]>

Tue, 26 Jul 2022 08:23:21 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29009 Content29009

https://economy-news.net/content.php?id=29008

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل أكثر من 105 دولارات للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، عصر الاثنين، إلى 105.26 دولار للبرميل الواحد.



وصعدت العقود الآجلة]]>

Mon, 25 Jul 2022 20:21:06 20Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29008 Content29008

https://economy-news.net/content.php?id=29007

العمل تستعرض أسباب لجوء أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى العمالة الأجنبية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، أسباب لجوء أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى]]>

Mon, 25 Jul 2022 20:00:31 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=29007 Content29007

https://economy-news.net/content.php?id=29006

إطفاء مصابيح مقر إقامة الرئيس الألماني بسبب أزمة الطاقة

صرّح ممثل للرئاسة الألمانية بأن قصر بيلفيو، مقر إقامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير،]]>

Mon, 25 Jul 2022 19:06:41 19Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29006 Content29006

https://economy-news.net/content.php?id=29005

أمانة بغداد تحدد تسعيرة وقوف السيارات في الكراجات

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تقديم مقترح لحل مشكلة وقوف السيارات في الأماكن العامة،]]>

Mon, 25 Jul 2022 17:08:53 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29005 Content29005

https://economy-news.net/content.php?id=29004

أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في أوروبا

واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الاثنين، حيث اقتربت من علامة]]>

Mon, 25 Jul 2022 16:58:42 16Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=29004 Content29004

https://economy-news.net/content.php?id=29003

ضوابط التقديم على الـ1000 درجة وظيفية في بغداد

أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن ضوابط التقديم لتعيينات عقود محافظة بغداد وفق قانون الدعم]]>

Mon, 25 Jul 2022 15:40:15 15Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=29003 Content29003

https://economy-news.net/content.php?id=29002

نافذة على تشكيل مصادر مدخولات الصندوق السيادي المرتقب / صناديق الرفاهية الوطنية المرتقبة في العراق

ة بنظرة بحثية متفحصة لبعض التجارب العملية الدولية الناجحة في نطاق ممارسات صناديق السيادية في]]>

Mon, 25 Jul 2022 11:59:24 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29002 Content29002

https://economy-news.net/content.php?id=29001

وزارة النفط: إيرادات شهر حزيران بلغت أكثر من 11 مليار دولار

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر حزيران الماضي، فيما]]>

Mon, 25 Jul 2022 11:55:27 11Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=29001 Content29001

https://economy-news.net/content.php?id=29000

وزارة النفط والهوس بالارقام الفلكية !!

تسعى وزارة النفط الى زيادة انتاج النفط العراقي الى 8 ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2025 بزيادة]]>

Mon, 25 Jul 2022 11:05:00 11Jul+03 مقالات https://economy-news.net/content.php?id=29000 Content29000

https://economy-news.net/content.php?id=28999

"الاقتصاد نيوز" تبين تفاصيل خطة وزارية لزيادة انتاج الكهرباء في العراق

كشف مصدر في وزارة الكهرباء، الاثنين، تفاصيل خطة الوزارة لرفع انتاج الطاقة الى أكثر من 41 ألف مكا]]>

Mon, 25 Jul 2022 10:49:54 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28999 Content28999

https://economy-news.net/content.php?id=28998

الرافدين يوجه فروعه باستقبال معاملات سلف المتقاعدين بغض النظر عن اولياته

وجه مصرف الرافدين فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات باستقبال طلبات ترويج سلف المتقاعدين بغض]]>

Mon, 25 Jul 2022 09:14:00 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28998 Content28998

https://economy-news.net/content.php?id=28997

لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عاما..



عدد سكان الصين يبدأ بالانخفاض قبل 2025

نقلت صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة في الصين عن مسؤول صحي كبير قوله إن عدد سكان الصين]]>

Mon, 25 Jul 2022 09:10:59 9Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28997 Content28997

https://economy-news.net/content.php?id=28996

رفع سعر الفائدة الأميركية المرتقب يهبط بالذهب والنفط

تراجعت أسعار الذهب والنفط في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع اقتراب رفع سعر الفائدة الأميركية]]>

Mon, 25 Jul 2022 09:00:23 9Jul+03 بورصة https://economy-news.net/content.php?id=28996 Content28996

https://economy-news.net/content.php?id=28995

المالية تنفي تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب الموظفين

نفت وزارة المالية، الأحد، تصريحات منسوبة إلى وكيل الوزارة بشأن تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب]]>

Sun, 24 Jul 2022 20:59:13 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28995 Content28995

https://economy-news.net/content.php?id=28994

مستشار الكاظمي يتحدث بالتفصيل عن ثلاثة محاور لمواجهة التضخم

حدد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، الأحد، ثلاثة محاور تتبعها السياسة النقدية]]>

Sun, 24 Jul 2022 19:00:22 19Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28994 Content28994

https://economy-news.net/content.php?id=28993

الأمانة العامة: الانتهاء من إنجاز تصاميم إنشاء 14 مجسراً ونفقاً في بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إنجاز تصاميم إنشاء 14]]>

Sun, 24 Jul 2022 17:47:01 17Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28993 Content28993

https://economy-news.net/content.php?id=28991

الاتصالات: 1800جيجا بايت من سعات الأنترنت ستدخل الخدمة قريباً

أعلنت وزارة الاتصالات، الأحد، أن 1800جيجا بايت من سعات الأنترنت ستدخل الخدمة قريباً، مبينةً، أن]]>

Sun, 24 Jul 2022 16:04:21 16Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28991 Content28991

https://economy-news.net/content.php?id=28990

وزير التجارة: مفردات السلة الغذائية مؤمَّنة لنهاية العام الحالي

أكد وزير التجارة، علاء الجبوري، الأحد، تأمين مفردات السلة الغذائية من الحنطة حتى نهاية العام]]>

Sun, 24 Jul 2022 15:50:58 15Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28990 Content28990

https://economy-news.net/content.php?id=28989

الثقافة: سنعيد النظر بملف المواقع السياحية شمال العراق بعد مجزرة دهوك

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، إعادتها النظر بشأن المناطق السياحية شمال]]>

Sun, 24 Jul 2022 13:22:52 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28989 Content28989

https://economy-news.net/content.php?id=28988

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.



وقال]]>

Sun, 24 Jul 2022 11:02:19 11Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28988 Content28988

https://economy-news.net/content.php?id=28987

"قد نضطر لاستقدامهم من الخارج"..



الحكومة تكشف عن حاجة كبيرة لتوظيف المختصين بالحاسبات

كشفتْ الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، عن بناء أكاديمية تكنولوجيا المعلومات، وفي حين بينت]]>

Sun, 24 Jul 2022 10:25:31 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28987 Content28987

https://economy-news.net/content.php?id=28986

وكالة دولية تتوقع انخفاض الدين الحكومي في العراق الى 47%

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض نسبة الدين الحكومي بالعراق، لتسجل 47 في العالم]]>

Sun, 24 Jul 2022 10:19:47 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28986 Content28986

https://economy-news.net/content.php?id=28985

مصرف الرشيد ينصب صرافات آلية في ثلاث مناطق ببغداد

أعلن مصرف الرشيد، يوم الأحد، عن مباشرته بنصب ثلاثة صرافات آلية نوع out door في العاصمة بغداد.



وأوضح]]>

Sun, 24 Jul 2022 09:25:20 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28985 Content28985

https://economy-news.net/content.php?id=28984

الأضخم عالمياً..



النفط تعلن عن برنامج استخراجي لرفع انتاج العراق الى 8 ملايين برميل بحلول 2025

حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار الخطوات الفعلية لتصعيد إنتاج وتصدير النفط الخام في إطار تنفيذ]]>

Sun, 24 Jul 2022 08:58:13 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28984 Content28984

https://economy-news.net/content.php?id=28983

صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 456 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية]]>

Sun, 24 Jul 2022 08:50:09 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28983 Content28983

https://economy-news.net/content.php?id=28982

البنك المركزي: دعمنا القطاع الاقتصادي بـ18 تريليون دينار

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، دعمه للمشاريع التي يتبناها الشباب لتحقيق طموحاتهم.



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Sat, 23 Jul 2022 20:27:53 20Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28982 Content28982

https://economy-news.net/content.php?id=28981

تحديات الطاقة والأمن الغذائي على طاولة لقاء بين الكاظمي ووزير جزائري

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تحديات الطاقة والأمن]]>

Sat, 23 Jul 2022 19:19:58 19Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28981 Content28981

https://economy-news.net/content.php?id=28980

مطالبات نيابية بغلق المنافذ البرية وإعادة النظر في التعاملات التجارية مع تركيا

دعا عدد من النواب، اليوم السبت، إلى طرد السفير التركي من بغداد وغلق المنافذ البرية واعادة النظر]]>

Sat, 23 Jul 2022 18:38:29 18Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28980 Content28980

https://economy-news.net/content.php?id=28979

دولة عربية ترفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر

رفعت السلطات السودانية أسعار المحروقات للمرة ال الرابعة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت السبت زيادة]]>

Sat, 23 Jul 2022 17:52:44 17Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28979 Content28979

https://economy-news.net/content.php?id=28978

بلومبرغ: العراق والسعودية يزودان أوروبا بالنفط لسد الفراغ الروسي

افادت وكالة بلومبرغ، اليوم السبت، بأن السعودية والعراق زودا أوروبا بالنفط الخام، مما يساعد]]>

Sat, 23 Jul 2022 10:02:32 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28978 Content28978

https://economy-news.net/content.php?id=28977

البرلمان يستعد للطعن بعقود واتفاقيات حكومة تصريف الاعمال

لوَّحت لجنة النزاهة النيابيَّة، السبت، بالطعن بالعقود والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة]]>

Sat, 23 Jul 2022 09:58:23 9Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28977 Content28977

https://economy-news.net/content.php?id=28976

المرور تكشف عن دخول أكثر من 900 الف دراجة وتكتك للعراق المدة الماضية

كشف مدير المرور العام في الوزارة اللواء طارق الربيعي، السبت، عن أن أكثر من 900 ألف دراجة نارية]]>

Sat, 23 Jul 2022 09:47:18 9Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28976 Content28976

https://economy-news.net/content.php?id=28975

خام البصرة يحقق أرباحا أسبوعية بنحو 6 دولارات

اغلقت بورصات النفط العالمية على تذبذب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي عند الإغلاق، بالرغم من]]>

Sat, 23 Jul 2022 09:42:27 9Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28975 Content28975

https://economy-news.net/content.php?id=28974

الرافدين يحصي عدد الحسابات المفتوحة لايداع الاموال بالمصرف

كشف مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للقطاعات كافة في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر]]>

Sat, 23 Jul 2022 09:38:10 9Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28974 Content28974

https://economy-news.net/content.php?id=28973

العراق يمنع استيراد ستة محاصيل

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن منع استيراد ستة محاصيل، عازية السبب الى وفرتها محليا.



وقال]]>

Thu, 21 Jul 2022 21:00:50 21Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28973 Content28973

https://economy-news.net/content.php?id=28972

الأمانة العامة: الحكومة تعمل على تعديل سلم الرواتب

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على تعديل سلم رواتب]]>

Thu, 21 Jul 2022 19:22:50 19Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28972 Content28972

https://economy-news.net/content.php?id=28971

نواب يطالبون بقطع التبادل التجاري مع أنقرة ومقاطعة البضائع التركية

أعلن عدد من النواب، اليوم الخميس، عن الحراك لتقديم مقترح قانون لتنظيم العلاقات العراقية ـ]]>

Thu, 21 Jul 2022 16:39:39 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28971 Content28971

https://economy-news.net/content.php?id=28970

ميسان: هذا سبب تأخر إعلان التقديم على الألف درجة عقدية

أوضحت محافظة ميسان، الخميس، سبب تأخُّر إعلان التقديم على الدرجات العقديَّة البالغة 1000 درجة.



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Thu, 21 Jul 2022 16:34:11 16Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28970 Content28970

https://economy-news.net/content.php?id=28969

لجنة نيابية: قانون الإعمار سيوفر 300 ألف فرصة عمل

لفتت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، الخميس، إلى أنّ تشريع قانون الإعمار والاستثمار سيكون من]]>

Thu, 21 Jul 2022 13:52:30 13Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28969 Content28969

https://economy-news.net/content.php?id=28968

النفط توجّه باستئناف ضخ البنزين ’المحسّن’ في محطات التعبئة بكافة المحافظات

وجَّهت وزارة النفط، الخميس، بإعادة ضخّ البنزين المحسن في محطات تعبئة الوقود في عموم]]>

Thu, 21 Jul 2022 10:03:47 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28968 Content28968

https://economy-news.net/content.php?id=28967

الذهب ينخفض ويقترب من أدنى مستوى له في عام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة]]>

Thu, 21 Jul 2022 09:27:21 9Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28967 Content28967

https://economy-news.net/content.php?id=28966

استئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا "وسط مخاوف"

قالت شركة تشغيل خط الأنابيب، إن روسيا استأنفت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي يمر عبر]]>

Thu, 21 Jul 2022 09:25:40 9Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28966 Content28966

https://economy-news.net/content.php?id=28965

أسعار النفط تنخفض مع تفوق مخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث طغت مخاوف الطلب على]]>

Thu, 21 Jul 2022 08:08:59 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28965 Content28965

https://economy-news.net/content.php?id=28964

التخطيط تناقش الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس المال البشري

ناقشت وزارة التخطيط، خلال ورشة عمل عقدتها اليوم الأربعاء، الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس]]>

Wed, 20 Jul 2022 20:46:24 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28964 Content28964

https://economy-news.net/content.php?id=28963

حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ غداً

أعلن وفد التشيك الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيتبنّى العقوبات الجديدة ضد روسيا]]>

Wed, 20 Jul 2022 18:54:25 18Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28963 Content28963

https://economy-news.net/content.php?id=28962

محافظ الأنبار: اكتشاف آبار نفطية في النخيب والثرثار

أعلن محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الأربعاء، اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في]]>

Wed, 20 Jul 2022 16:25:48 16Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28962 Content28962

https://economy-news.net/content.php?id=28961

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين: تصل إلى 25 مليون دينار

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.



وأوضح المكتب]]>

Wed, 20 Jul 2022 16:09:27 16Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28961 Content28961

https://economy-news.net/content.php?id=28960

العراق ثالث اكبر مصدر نفطي للحكومة الصينية في شهر

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، ان العراق جاء ثالث اكبر مصدر للنفط الى المصافي]]>

Wed, 20 Jul 2022 13:23:48 13Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28960 Content28960

https://economy-news.net/content.php?id=28959

كركوك تعلن الكمية المسوّقة من الحنطة والمباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم الأربعاء، المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين]]>

Wed, 20 Jul 2022 11:25:13 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28959 Content28959

https://economy-news.net/content.php?id=28958

وزير النفط: العراق يستعد لتصدير 4 ملايين برميل يومياً بنهاية 2023

توقع وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن تتراوح أسعار النفط الخام في السوق العالمية بما يزيد على]]>

Wed, 20 Jul 2022 10:33:36 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28958 Content28958

https://economy-news.net/content.php?id=28957

البيئة تدق ناقوس الخطر: العاصمة بغداد تتعرض لأخطر أنواع ملوثات الهواء

حذّرت وزارة البيئة، الأربعاء، من خطورة تلوّث هواء العاصمة بغداد بسبب معامل طابوق النهروان،]]>

Wed, 20 Jul 2022 10:00:05 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28957 Content28957

https://economy-news.net/content.php?id=28956

أسعار تتراجع النفط قبل بيانات المخزون في الولايات المتحدة

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة بجهود البنك المركزي العالمي لكبح التضخم وقبل]]>

Wed, 20 Jul 2022 08:24:40 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28956 Content28956

https://economy-news.net/content.php?id=28955

الحكومة تعلن وضع استراتيجية لمعالجة ازمة الكهرباء

أعلن المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، أن الحكومة الحالية بدأت بوضع استراتيجية لانهاء مشكلة]]>

Tue, 19 Jul 2022 19:02:18 19Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28955 Content28955

https://economy-news.net/content.php?id=28954

Orisdi العراقية للتجارة الإلكترونية تحصل على استثمارات جديدة

قامت شركةisdi للتجارة الإلكترونية التي تتخذ من العراق مقراً لها، بجمع جولة استثمارية جديدة من]]>

Tue, 19 Jul 2022 13:20:50 13Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28954 Content28954

https://economy-news.net/content.php?id=28953

العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17يوماُ بايرادات تتجاوز 6 مليارات دولار

أظهرت جداول حصلت عليها الاقتصاد نيوز أن العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17 يوماً، من شهر]]>

Tue, 19 Jul 2022 12:50:15 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28953 Content28953

https://economy-news.net/content.php?id=28953

العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17يوماُ بايرادات تتجاوز 6 مليارات دولار

أظهرت جداول حصلت عليها الاقتصاد نيوز أن العراق صدر نحو 55 مليون برميل نفط خلال 17 يوماً، من شهر]]>

Tue, 19 Jul 2022 12:50:15 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28953 Content28953

https://economy-news.net/content.php?id=28952

بايرادات تقترب من المليار دولار...



صادرات النفط من حقول كردستان تتجاوز 6 ملايين برميل خلال 17 يوماً

أظهرت جداول، حصلت عليها الاقتصاد نيوز أن صادرات النفط من اقليم كردستان تجاوز 371 ألف برميل يوميا]]>

Tue, 19 Jul 2022 12:26:23 12Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28952 Content28952

https://economy-news.net/content.php?id=28951

وزير الزراعة يحدد عاملين أديا لخسارة مشاريع الدواجن

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض صناعة الدواجن الى خسارة كبيرة]]>

Tue, 19 Jul 2022 12:05:43 12Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28951 Content28951

https://economy-news.net/content.php?id=28950

تقرير فرنسي: اتفاق سياسي وقانون مرن كفيلان بحل أزمة النفط بين بغداد وأربيل

سلط تقرير صحفي، الثلاثاء، الضوء على طبيعة الخلافات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم]]>

Tue, 19 Jul 2022 11:35:26 11Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28950 Content28950

https://economy-news.net/content.php?id=28949

تقرير: العراقيون أنفقوا 6 ملايين دولار على شراء الفستق الحلبي من تركيا في 6 أشهر

أعلنت جمعية تصدير جنوب شرق الأناضول التركية، يوم الثلاثاء، ان العراق أحتل المرتبة الثالثة من]]>

Tue, 19 Jul 2022 11:04:18 11Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28949 Content28949

https://economy-news.net/content.php?id=28948

صالح: فكرة تحويل 4 وزارات لنظام التمويل الذاتي يحتاج لتعديل قانوني

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن فكرة تحويل 4 وزارات]]>

Tue, 19 Jul 2022 10:40:51 10Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28948 Content28948

https://economy-news.net/content.php?id=28947

العراق وإيران يوقعان اول اتفاقية طويلة الامد في مجال الكهرباء

أعلن وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اول اتفاقية طويلة]]>

Tue, 19 Jul 2022 10:29:07 10Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28947 Content28947

https://economy-news.net/content.php?id=28946

الكونغرس: 3 الاف جندي أمريكي قتل في العراق خلال 4 سنوات اثناء حماية إمدادات الوقود

كشف السناتور الأمريكي جو مانشين من وست فرجينيا، أن أكثر من 3 الاف جندي أمريكي قتل اثناء خدمة]]>

Tue, 19 Jul 2022 10:07:57 10Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28946 Content28946

https://economy-news.net/content.php?id=28945

العراق يشتري حصة إكسون موبيل في حقل القرنة 1 بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار عن تخصيص ما قيمته 300 مليون دولار لشراء حصة إكسون موبيل المشغل]]>

Tue, 19 Jul 2022 08:57:54 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28945 Content28945

https://economy-news.net/content.php?id=28944

النفط يستقر فوق 100 دولار..



وأميركا تتوقع زيادة إنتاج "أوبك+"

استقرت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر ارتفاع في يوم]]>

Tue, 19 Jul 2022 08:40:17 8Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28944 Content28944

https://economy-news.net/content.php?id=28943

المرور تقرر تخفيض رسوم (التكتك) إلى 150 ألف دينار والدراجات الأخرى بـ100 ألف

قررت مديرية المرور العامة، تخفيض رسوم تسجيل التكتك إلى 150 ألف دينار والدراجات الأخرى بـ 100 ألف]]>

Mon, 18 Jul 2022 20:05:08 20Jul+03 مال وأعمال https://economy-news.net/content.php?id=28943 Content28943

https://economy-news.net/content.php?id=28942

رئيس الجزائر يعلن توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بالغاز

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الاثنين، توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، لتزويد]]>

Mon, 18 Jul 2022 19:09:21 19Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28942 Content28942

https://economy-news.net/content.php?id=28941

البنك المركزي يحدد الهدف من دعوته لإنشاء صندوق سيادي

أوضح البنك المركزي العراقي، الإثنين، الهدف من دعوته لإنشاء صندوق سيادي.



وقال نائب محافظ البنك]]>

Mon, 18 Jul 2022 18:16:21 18Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28941 Content28941

https://economy-news.net/content.php?id=28940

وزير الكهرباء: الربط مع دول الخليج لن يحل 5% من مشاكل الطاقة

أكد وزير الكهرباء وكالة، عادل كريم، أن طول خط الربط الكهربائي مع السعودية يبلغ 300 كيلو متر،]]>

Mon, 18 Jul 2022 17:39:27 17Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28940 Content28940

https://economy-news.net/content.php?id=28939

وزير النفط يحدد موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء

حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، موعد بدء ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء، مشيرا إلى]]>

Mon, 18 Jul 2022 16:26:54 16Jul+03 طاقة https://economy-news.net/content.php?id=28939 Content28939

https://economy-news.net/content.php?id=28938

الكاظمي يعلن قرب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل الدولي

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قرب وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مطار الموصل]]>

Mon, 18 Jul 2022 14:39:28 14Jul+03 إعمار وبناء https://economy-news.net/content.php?id=28938 Content28938

https://economy-news.net/content.php?id=28937

الأمم المتحدة: العالم يواجه "انتحاراً جماعياً" بسب تغير المناخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن حرائق الغابات وموجات الحر التي تجتاح مساحات شاسعة من الكرة]]>

Mon, 18 Jul 2022 13:31:09 13Jul+03 عربي ودولي https://economy-news.net/content.php?id=28937 Content28937

https://economy-news.net/content.php?id=28936

الرشيد يطلق وجبة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية

أعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي]]>

Mon, 18 Jul 2022 13:07:42 13Jul+03 مصارف https://economy-news.net/content.php?id=28936 Content28936

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