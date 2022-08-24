بسبب قيودها الصارمة بزمن كورونا .. ميليشا تحاول خطف حاكمة ولاية أمريكية

2022/08/24 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدين اثنان من أعضاء ميليشيا يمينية الثلاثاء بالتآمر لخطف غريتشن ويتمير الحاكمة الديموقراطية لميشيغن، بسبب القيود الصارمة التي فرضتها للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة.واجتمعت هيئة محلفين فيدرالية لمدة ثماني ساعات على مدى يومين قبل أن تتوصل إلى أن آدم فوكس وباري كروفت مذنبان بالتآمر لارتكاب جريمة خطف، ولاستخدام سلاح للدمار الشامل، هو قنبلة.وقال أندرو بيرج وهو مدع عام سابق عينته وزارة العدل الأمريكية للإشراف على المحاكمة، في بيان إن الحكم «يؤكد أن هذه المؤامرة كانت حقيقية وخطيرة جداً».وأضاف: «لا ينبغي لأي مسؤول منتخب أن يعيش ما واجهته الحاكمة».وتابع: «وزارة العدل لن تتسامح مع أي مؤامرات متطرفة عنيفة من هذا النوع تسعى إلى تقويض ديموقراطيتنا».وقد يعاقب فوكس وكروفت بالسجن مدى الحياة، وهما اثنان من ستة متطرفين يمينيين مفترضين أوقفوا في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد عملية واسعة قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي).وتمت تبرئة اثنين منهم وهما دانيال هاريس وبراندون كاسيرتا في أبريل بعد محاكمة استمرت نحو شهر، بينما اعترف اثنان آخران بالتهم الموجهة إليهما، وشهدا ضد المتهمين الآخرين.ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في إبريل بعد خمسة أيام من المداولات في قضيتي فوكس وكروفت اللذين يعتقد أنهما مدبرا المؤامرة، وتمت محاكمتهما مرة أخرى في غراند رابيدز بولاية ميشيغن.ويقول المدعون العامون أنهما عضوان في حركة «يوغالو» التي تتبنى أيديولوجيا فضفاضة تشكلت حول ثقافة السلاح، والاعتقاد أن الحرب الأهلية تلوح في الأفق.وتفيد لائحة الاتهام بأنهما اعتبرا الحاكمة «مستبدة» بسبب القواعد الصارمة المرتبطة بكوفيد وخططا لاختطافها و«محاكمتها».

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