2022/08/24 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرحي في مرحلة الخلال..



سخونة الجو تعجل بنضوج التمر في العراق (صور) المركز الخبري الوطني.

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