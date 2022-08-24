شاهد بالفيديو.. وزير الصدر يلوح بخطوة مفاجئة.. والقضاء العراقي: نحن قادرون | نشرة الثالثة

2022/08/24 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bvkwyPT_6fo

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