2022/08/24 | 15:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HahK_rUmPPg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصاعد الأزمة العراقية والصدر يحّذر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصاعد الأزمة العراقية والصدر يحّذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).