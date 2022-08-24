إنتشال جثة طفل من نهر الفرات المار بمدينة الحلة

2022/08/24 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشلت الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، جثة طفل في العاشرة من عمره من نهر الفرات المار بمدينة الحلة مقابل منطقة كريطعة.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني أن “الشرطة النهرية انتشلت جثة الطفل بعد ساعتين من التبليغ بغرقه أثناء ممارسته السباحة بالنهر”.واضاف “قامت الشرطة بنقل الجثة إلى الطبابة العدلية وان تحقيقا فتح بالحادث”.

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