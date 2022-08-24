2022/08/24 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الأربعاء، أن نظيره الآسيوي وافق على إقامة بطولة آسيا للفئات العمرية بمدينة السليمانية، بمشاركة 20 منتخباً.

وقال علي تكليف، رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، اليوم الأربعاء “من المقرر ان تقام البطولة بين 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر و4 من كانون الأول/ ديسمبر المقبلين”.

وأضاف تكليف، الذي يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للعبة إن “موقف جميع الاتحادات العربية في المكتب التنفيذي، كان مشرفا، ومنحوا أصواتهم للعراق، في سبيل أن تقام منافسات البطولة القارية في محافظة السليمانية”.

وأكد أن “الكويتي عدنان بن علي والسعودية رشا الخميس والأردنية ختام موسى، فضلا على المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، علي سلامة من الأردن، قدموا المساعدة اللازمة والدعم الكامل من أجل ان يحظى العراق بشرف الاستضافة”.

يذكر أن العراق استضاف في الآونة الأخيرة بطولات عربية وآسيوية عدّة في مختلف المدن، أبرزها بطولة آسيا للقوس والسهم بمدينة السليمانية، وبطولة العرب للشطرنج والجودو بالعاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتحاد العراقي للملاكمة يعلن إقامة بطولة آسيا للفئات العمرية بمدينة السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتحاد العراقي للملاكمة يعلن إقامة بطولة آسيا للفئات العمرية بمدينة السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).