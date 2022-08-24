ما فحوى أحدث الإرشادات الخاصة بأدوية

2022/08/24 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية، الثلاثاء، عن أحدث إرشاداتها بشأن استخدام أدوية "الستاتين" المخفّضة للكوليسترول بهدف الوقاية من الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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