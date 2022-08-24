وفاة الصحفي العراقي معاذ عبدالرحيم

2022/08/24 | 16:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان ، توفي صباح الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد، الصحفي العراقي معاذ عبدالرحيم عن عمر ناهز الـ90 عاماً، قضى معظمه في العمل الصحفي.وقد عاصر الراحل معاذ عبدالرحيم النظام الملكي في العراق، حيث تبوأ العديد من المناصب في الكثير من الصحف والمجلات، كذلك عمل في العهد الجمهوري.وقد نعاه الكثير من الصحفيين العراقيين […]

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