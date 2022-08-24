الحشد الشعبي يجري تمرينا تعبوياً في شط العرب (صور)

2022/08/24 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، عن

تنفيذ اللواء السابع تمرينا تعبويا تحت

عنوان “فارس الفتوى” لاستعراض جهوزيته

والأسلحة الحديثة التي يستخدمها.

وشمل التمرين التعبوي، بحسب بيان للحشد

وتلقته وكالة نون الخبر

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