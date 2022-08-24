2022/08/24 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية ، عن موعد امتحانات “الدور الثاني” للصف السادس الاعدادي والصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وقالت الوزارة في بيان ،”تبدأ امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي بفروعه كافة يوم الأربعاء الموافق 21 / 9 / 2022 ، ولغاية يوم الخميس الموافق 29 / 9 / 2022 وفق الجدول المرفق طياً”.

وأضافت ، “تبدأ امتحانات “الدور الثاني” للصفوف غير المنتهية يوم الأحد الموافق 4 / 9 / 2022 ، ولغاية يوم الأربعاء الموافق 14 / 9 / 2022 ، ولمدة (عشرة أيام) ، على ان تخول إدارات المدارس تنظيم جدول الامتحانات للصفوف غير المنتهية بحسب المواعيد المحددة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي والصفوف غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي والصفوف غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).