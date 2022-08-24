العراق العاشر عربيًا في معدل متوسط الرواتب

2022/08/24 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أشارت مجلة CEOWORLD الامريكية، اليوم الاربعاء، الى ان معدل صافي راتب الموظف الحكومي في العراق بلغ أكثر من 580 دولاراً خلال عام 2022.

وقالت المجلة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "متوسط صافي الراتب الشهري للموظف في العراق بعد استقطاع الضريبة بلغ 583 دولارا وبذلك يحتل المرتبة العاشرة عربياً والمرتبة 62 عالمياً مقارنة بـ 105 دولة مدرجة في الجدول".

وأوضحت الى أنه "عربياً جاءت الإمارات أولاً، والمرتبة الخامسة عالمياً بمتوسط بلغ 3663 دولاراً، وجاءت قطر ثانياً عربياً وبالمرتبة 11 عالمياً بمتوسط بلغ 3168 دولاراً، تليها السعودية ثالثاً عربياً وبالمرتبة 25 عالمياً بمتوسط 1888 دولارا، تليها الكويت رابعاً عربياً وبالمرتبة 26 عالمياً وبمتوسط 1854 دولارا، تليها البحرين خامساً عربياً وبالمرتبة 28 عالمياً وبمتوسط 1728 دولاراً".

وبحسب تقرير المجلة، فأن "سلطنة عمان جاءت سادساً عربياً وبالمرتبة 30 عالمياً بمتوسط بلغ 1626 دولاراً، تليها لبنان سابعاً عربياً وبالمرتبة 47 عالمياً بمتوسط 837 دولاراً، تليها فلسطين ثامناً عربياً بالمرتبة 52 عالمياً بمتوسط 778 دولاراً، تليها الأردن تاسعاً عربياً بالمرتبة 61 عالمياً بمتوسط 599 دولاراً، وبعدها يأتي العراق عاشراً عربياً وبالمرتبة 62 عالمياً".

وتابعت المجلة تقريرها حول متوسط الرواتب عالميا، أنه "جاءت سويسرا بالمرتبة الأولى على مستوى العالم بمتوسط راتب يبلغ 6142 دولاراً، ومن ثم جاءت سنغافورة ثانياً بمتوسط 4350 دولاراً، ومن ثم جاءت أستراليا ثالثاً بمتوسط يبلغ 4218 دولارا، فيما تذيلت الجدول سريلانكا بمتوسط راتب يبلغ 143 دولاراً، تسبقها باكستان بمتوسط 163 دولارا".

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