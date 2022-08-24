ماكنات الدفع باتجاه الإقتتال الشيعي- الشيعي ما تزال حاضرة.. التنسيقي محذرا من القادم

2022/08/24 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في الاطار التنسيقي فاضل موات، اليوم الأربعاء، من محاولات اشعال الاقتتال الشيعي – الشيعي في العراق.

وقال موات لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك محاولات مدعومة من دول خارجية وأطراف داخلية تسعى وتعمل على اشعال الاقتتال الشيعي – الشيعي في العراق، فهي تهدف الى الفوضى حتى تنفذ اجنداتها في العراق دون أي معارضة لها من قبل القوى السياسية الوطنية".

وبين ان "قوى الاطار التنسيقي تدرك جيداً خطورة هذا المشروع، ولهذا هي دائما ما تعمل على التهدئة لمنع وقوع أي فوضى تدفع نحو اشعال الاقتتال الشيعي – الشيعي في العراق، فهذا المخطط الخارجي مازال موجودا وبقوة".

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