صورة جديدة لراغب علامة تثير الجدل.. حقيقة المنشور المتداول

2022/08/24 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الجدل الكبير الذي أثارته صور للفنان اللبناني راغب علامة بضيافة سفير العراق لدى الأردن وزوجته، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها مقتطعة من فيديو جديد نشرته زوجة السفير تتغزّل فيه بالفنان اللبناني.

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