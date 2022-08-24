2022/08/24 | 16:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ojSCEECdC5o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اطراف العاصمة ..واقع خدمي متدني .. واهمال حكومي واضح ياسر القريشي / مدير بلديات اطراف محافظة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اطراف العاصمة ..واقع خدمي متدني .. واهمال حكومي واضح ياسر القريشي / مدير بلديات اطراف محافظة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).