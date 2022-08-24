2022/08/24 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O8NEKiJrkHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وان نيوز ترصد الاثار المترتبة لو تعطل عمل القضاء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وان نيوز ترصد الاثار المترتبة لو تعطل عمل القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).