التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعداديوالصفوف غير المنتهية

2022/08/24 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي والصفوف غير المنتهية.

وذكرت الوزارة في بيان “تبدأ امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي بفروعه كافة يوم الأربعاء الموافق 21 / 9 / 2022، ولغاية يوم الخميس الموافق 29/9/2022 وفق الجدول المبين أدناه”.

وأضافت، أن امتحانات “الدور الثاني للصفوف غير المنتهية تبدأ يوم الأحد الموافق 4 / 9 / 2022 ، ولغاية يوم الأربعاء الموافق 14 / 9 / 2022، ولمدة (عشرة أيام) ، على ان تخول إدارات المدارس تنظيم جدول الامتحانات للصفوف غير المنتهية بحسب المواعيد المحددة”.

أدناه جدول الامتحانات:

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