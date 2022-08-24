2022/08/24 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة غير مسبوقة عالمياً، أطلقت ألمانيا خطاً جديداً للسكك الحديدية يعمل بالكامل بالهيدروجين، وهو ما يشكل تقدما مهما نحو التوقف عن استخدام الكربون في تشغيل القطارات، برغم التحديات التي يطرحها هذا الابتكار.

سيحل أسطول من 14 قطارا قدمته شركة “ألستوم” الفرنسية لمنطقة ساكسونيا السفلى، محل القطارات الحالية العاملة بالديزل على سكك يمتد طولها 100 كيلومتر تقريبا تربط بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود.

وقال مدير عام “الستوم” آنري بوبار- لافارج “نحن فخورون جدا بقدرتنا على استخدام هذه التكنولوجيا في المجال التجاري، في إطار سابقة عالمية”.

وتم تصميم هذه القطارات في مدينة تارب في جنوب فرنسا، وتجميع قطعها في سالزغيتر في وسط المانيا، وسُمّيت “كوراديا ايلينت”.

أصبحت قطارات الهيدروجين وسيلة واعدة لإزالة الكربون من قطاع السكك الحديدية واستبدال الديزل الذي لا يزال يشغّل 20 بالمئة من النقل في ألمانيا.

وأشارت شركة النقل في ساكسونيا السفلى إلى أن الأسطول الجديد الذي كلّف 93 مليون يورو سيُجنّب إنتاج “4400 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام”.

وتم إجراء تجارب رحلات تجارية منذ 2018 في هذه السكك على قطاري هيدروجين، لكن بات الأسطول بأكمله حاليا يستخدم هذه التكنولوجيا.

ووقعت المجموعة الفرنسية أربعة عقود من أجل توفير عشرات القطارات بالهيدروجين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في غياب أي مؤشر على تراجع الطلب.

ويعتبر مدير المشروع في “ألستوم” ستيفان شرانك أن في ألمانيا وحدها، “قد يتم استبدال بين 2500 و3000 قطار ديزل بقطارات هيدروجين”.

ويؤكد ألكساندر شاربانتييه، الخبير في السكك الحديدية في شركة “رولان بيرجيه” للاستشارات الإدارية، أنه “بحلول العام 2035، قد يعمل بين 15 و20 بالمئة من السوق الأوربي الإقليمي بالهيدروجين”.

وقطارات الهيدروجين مناسبة جدا للخطوط الصغيرة في المناطق حيث تكلفة الانتقال إلى الكهرباء أعلى من الربحية التي يؤمنها الخط.

وتحصل في هذه القطارات عملية مزج الهيدروجين والأوكسجين من الهواء المحيط، بفضل خلية وقود مثبتة في السقف.



وتنتج هذه العملية التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تطلق خطاً جديداً للسكك الحديدية يعمل بالهيدروجين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تطلق خطاً جديداً للسكك الحديدية يعمل بالهيدروجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).