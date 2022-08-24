نقابة الصحفيين العراقيين تنعى أحد روادها الزميل الصحفي معاذ عبد الرحيم

2022/08/24 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الصحفيين العراقيين الزميل الصحفي معاذ عبد الرحيم، الذي وافاه الأجل إثر مرض لم يمهله طويلاً.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “الزميل الراحل يعد من رواد الصحافة العراقية وعمل طيلة فترة حياته في المؤسسات الاعلامية بكل مهنية واخلاص”.

وأضافت، انها “في الوقت الذي تتقدم فيه بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيد وزملائه ومحبيه فانها تبتهل الى الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”..

إنا لله وإنا اليه راجعون

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