هل تعلم كيفية تفادي الإصابة بضربة الصاعقة أثناء العواصف الرعدية؟

2022/08/24 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مما لا شك فيه أنّ نسبة التعرّض لضربة صاعقة ضئيلة جدًا مقارنة مع المخاطر الأخرى، فهي أدنى من واحٍد في المليون، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

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