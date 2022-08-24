خشان: كل الطرق الدستورية والقانونية مسدودة أمام الصدر

2022/08/24 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال النائب باسم خشان، اليوم الأربعاء، أن كل الطرق الدستورية والقانونية مسدودة أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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