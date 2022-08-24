سومو تؤيد تصريحات وزير النفط السعودي

2022/08/24 | 17:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف أوبك سيبقى مراقباً لأسواق النفط.

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