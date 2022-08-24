2022/08/24 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ معدل صافي راتب الموظف الحكومي في

العراق أكثر من 580 دولاراً خلال عام 2022

حسب مجلة CEOWORLD الامريكية .

وقالت المجلة، إن "متوسط صافي الراتب

الشهري للموظف في العراق بعد استقطاع

الضريبة بلغ 583 دول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة امريكية: راتب الموظف العراقي العاشر عربياً و62 عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة امريكية: راتب الموظف العراقي العاشر عربياً و62 عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).