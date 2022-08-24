اتحاد الخليج: نأمل بإكمال ملعب الميناء قبل 15 أيلول المقبل

2022/08/24 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعرب الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، اليوم الاربعاء ،عن امنياته بإكمال ملعب الميناء قبل 15 أيلول المقبل .وقال الرميحي في تصريح نشره اتحاد الكرة إن “الاتحاد العراقي […]

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