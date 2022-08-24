2022/08/24 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن تقديم الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار لمساعدتها في حربها مع روسيا.وقال بايدن في بيان الإعلان عن حزمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيمتها ثلاثة مليارات..



الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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